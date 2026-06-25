Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Αλέξης Τσίπρας παραχώρησε την πρώτη του τηλεοπτική συνέντευξη μετά την ίδρυση του νέου κόμματος, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Alpha και τον Αντώνη Σρόιτερ.

Ο επικεφαλής της ΕΛ.Α.Σ. τόνισε ότι η δημιουργία του νέου πολιτικού φορέα φιλοδοξεί να καλύψει ένα σημαντικό κενό στο πολιτικό σκηνικό. Όπως ανέφερε, η μακροχρόνια κυριαρχία ενός μόνο κόμματος δεν λειτούργησε προς όφελος της πολιτικής ζωής της χώρας, ενώ, κατά την εκτίμησή του, συνέβαλε στην ανάπτυξη αλαζονικών συμπεριφορών από την πλευρά της κυβέρνησης.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι η ανταπόκριση των πολιτών στο νέο πολιτικό εγχείρημα είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντική, τονίζοντας πως μέσα σε μόλις 26 ημέρες από την ίδρυσή της η ΕΛ.Α.Σ. έχει ήδη συγκεντρώσει δεκάδες χιλιάδες μέλη. Όπως ανέφερε, η δυναμική αυτή αποτελεί ένδειξη ότι υπάρχει κοινωνική ανάγκη για μια νέα πολιτική πρόταση με προοπτική διακυβέρνησης.

«Δεν επέστρεψα στην ενεργό πολιτική για να καταγράφω ποσοστά», δήλωσε χαρακτηριστικά, ξεκαθαρίζοντας ότι στόχος της ΕΛ.Α.Σ. είναι να εξελιχθεί σε μια ισχυρή κυβερνητική δύναμη της Αριστεράς και όχι να περιοριστεί στον ρόλο της διαμαρτυρίας. «Στόχος μου δεν είναι να είμαι αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αλλά να κυβερνήσω», σημείωσε.

O Αλέξης Τσίπρας δήλωσε πως ο κύκλος του ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε και πλέον το νέο πολιτικό του εγχείρημα δείχνει πως σταδιακά κλείνει η ψαλίδα με τη Νέα Δημοκρατία. Κληθείς να σχολιάσει τις δημοσκοπήσεις που τον δείχνουν δεύτερο κόμμα, ο κ. Τσίπρας ξεκαθάρισε πως στόχος του να κερδίσει τις εκλογές και όχι να κάνει τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Ο πρόεδρος της ΕΛ.Α.Σ. τόνισε πως δεν αποκλείει κανέναν για να ενταχθεί στο κόμμα, αλλά ξεκαθάρισε πως ευπρόσδεκτοι είναι όσοι παραιτηθούν από τη βουλευτικής τους έδρα. Σημείωσε μάλιστα πως «δεν υπάρχουν ρεζερβέ θέσεις στο νέο κόμμα», ενώ υπογράμμισε με νόημα πως δεν θα υπάρξουν συνεργασίες με δυνάμεις που έκλεισαν τον κύκλο τους.

Όσον αφορά στο πρόγραμμά του, ο κ. Τσίπρας μίλησε για αναδιανομή από τους ισχυρούς προς την κοινωνία και αποκάλυψε πως επιθυμεί να αλλάξει το φορολογικό μείγμα με στόχο τα νέα έσοδα από την πάταξη διαφθοράς.