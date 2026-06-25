Την «πεποίθησή του για την ορθότητα και την αναγκαιότητα της απόφασης της Κεντρικής Επιτροπής της 6ης Ιουνίου» εξέφρασε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος μιλώντας στην Πολιτική Γραμματεία του κόμματος και πρόσθεσε: «Η συλλογική μας απόφαση και η συντεταγμένη υλοποίησή της είναι και θα είναι η καλύτερη απάντηση σε σενάρια διάλυσης και αναστολής λειτουργίας του κόμματός μας».

Συνοψίζοντας την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής υπογράμμισε:

Θετική η πρωτοβουλία ΕΛΑΣ, μπορεί να συμβάλει καθοριστικά στην προοδευτική ανατροπή, την στηρίζουμε και την αντιμετωπίζουμε συντροφικά και στεκόμαστε δίπλα και όχι απέναντι.

Στρατηγικό λάθος η αντιπαράθεση, αλλά και η περιχαράκωση.

Εργαζόμαστε για την ευρεία προοδευτική σύγκλιση για την εκλογική ήττα Μητσοτάκη και Δεξιάς. Η ανασύνθεση απαιτεί και ενότητα.

Ακολούθως αναφέρθηκε στον προγραμματισμό της πολιτικής δράσης του ΣΥΡΙΖΑ δίνοντας έμφαση στα θέματα αιχμής: «Ιδιαίτερα για Κράτος Δικαίου, Συνταγματική Αναθεώρηση και Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αλλά και για Ακρίβεια, Εργασία, Στέγη, που δίνουν και τη δυνατότητα διαμόρφωσης κοινωνικής πλειοψηφίας».

Σημείωσε ακόμη: «Συμμετέχουμε και ενθαρρύνουμε τον προοδευτικό διάλογο (π.χ. συνέδριο του “Κόσμος”). Τονίζουμε την αναγκαιότητα και της ανασύνθεσης, αλλά και της ενότητας. Χρειάζονται σοβαρά βήματα ενότητας στον προοδευτικό χώρο, δεν αρκεί η ανασύνθεση. Απαραίτητος και ο προοδευτικός διάλογος για την ωρίμανση και κοινωνική κατοχύρωση του προοδευτικού προγράμματος».

Είπε ακόμη ότι θα υπάρξουν «συναντήσεις με φορείς/Επιμελητήρια από τον Ιούλιο και προετοιμασία για ΔΕΘ. Ενεργοποίηση από Αύγουστο έως και συμμετοχή στη ΔΕΘ με επικαιροποίηση οικονομικού προγράμματος και σε διάλογο με παραγωγικούς φορείς».

Προανήγγειλε νέα συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής τον Σεπτέμβριο «μετά και την παρουσία μας στη ΔΕΘ».

Ο Σωκράτης Φάμελλος απάντησε στους επικριτές του στο εσωτερικό του κόμματος: «Όλα όσα έχουμε κάνει και θα συνεχίσουμε να κάνουμε είναι και η καλύτερη απάντηση σε φωνές μέσα και έξω από το κόμμα μας, ότι δήθεν αποφασίσαμε να κλείσει το κόμμα μας. Δεν νοείται όμως να αποφασίζουμε κάτι δημοκρατικά και στη συνέχεια κάποια στελέχη μας από την πρώτη ημέρα να κάνουν πως δεν κατάλαβαν ή να παρουσιάζουν ως απόφαση τις απόψεις τους, που μειοψήφησαν. Αυτό έρχεται σε αντίθεση με τους δημοκρατικούς μας κανόνες και με τη βούληση των μελών και την απόφασή μας. Συνεχείς επικλήσεις για συνεδριάσεις, όπου θα συζητήσουμε όσα έχουμε ήδη αποφασίσει είναι πρωτοφανή σκαρφίσματα, που έρχονται σε αντίθεση με τη βούληση των μελών του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ».

Κλείνοντας υπογράμμισε: «Εδώ είμαστε να δουλέψουμε συντροφικά όπως αποφασίσαμε. Ζητώ να σεβαστούν όλα τα στελέχη την απόφαση της ΚΕ και τους δημοκρατικούς μας κανόνες. Η εσωστρεφής και απαξιωτική συζήτηση στον μόνο που δεν προκαλεί ανησυχία είναι στο σύστημα εξουσίας και στο καθεστώς Μητσοτάκη», σύμφωνα με το ΑΠΕ