Συνεχίζεται η κόντρα της Αφροδίτης Λατινοπούλου με τον Βασίλη Παϊτέρη, με την πρόεδρο της Φωνής Λογικής να τονίζει ότι δεν ανακαλεί τον χαρακτηρισμό «γύφτοι», όπως και ο τραγουδιστής τις δηλώσεις που έκανε σε βάρος της.

Η Αφροδίτη Λατινοπούλου, μιλώντας στις «Αποκαλύψεις», είπε ειρωνικά ότι εκλέχθηκε με τις ψήφους αλλοδαπών, ενώ επιτέθηκε στην Αριστερά που δεν την υπερασπίστηκε.

«Είναι γνωστό ότι εμένα με ψήφισαν γύφτοι και Πακιστανοί. Και Αφγανοί, μη πω και Σομαλοί. Όλος ο κόσμος το γνωρίζει αυτό, αλίμονο, αφού το είπε ο κύριος Παϊτέρης. Δεν πρόκειται για αντιπαράθεση, αλλά για μια χυδαία επίθεση σε βάρος μου και της οικογένειάς μου από τον κύριο Παϊτέρη», είπε χαρακτηριστικά.

«Αυτό είναι κόκκινη γραμμή για κάθε άνθρωπο, γιατί η μητέρα είναι ό,τι πιο ιερό έχουμε σε αυτή τη ζωή. Δεν σηκώνω κουβέντα και για αυτό έχω κινηθεί νομικά και έχω στείλει εξώδικο, αλλά και αγωγή σε βάρος του κυρίου Παϊτέρη. Όχι μόνο για τη χυδαιότητα και την αισχρότητα, για την οποία φυσικά οι αριστερούληδες δεν έβγαλαν κουβέντα, γιατί είναι επιλεκτικά ευαίσθητοι», είπε μεταξύ άλλων στην τοποθέτησή της.

Στη συνέχεια, ο Βασίλης Παϊτέρης παρενέβη τηλεφωνικώς και ξεκαθάρισε ότι δεν ανακαλεί τους χαρακτηρισμούς, για τους οποίους δέχτηκε αγωγή.

«Μόνο που την βλέπω θα μπορούσε να βγει στο πάνελ και να μην πει τίποτα. Είναι τόσο όμορφη που αν έλεγε “ψηφίστε με”, μόνο αυτό, όλη η Ελλάδα θα την ψηφίζαμε, γιατί η ομορφιά της δεν παίζεται. Κάτι που θέλω να της πω όμως. Εγώ είπα για την ίδια που έχει γύφτικη ομορφιά. Αν προσβλήθηκε η μαμά της, ζητώ συγγνώμη, από την ίδια δεν ζητώ όμως. Γιατί όντως έχει την ομορφιά τη γύφτικη», είπε στην εκπομπή του ΑΝΤ1.

«Σήμερα ήρθε μια δικηγόρος και μου είπε να κοιτάξω να ανακαλέσω αυτά που είπα. Εγώ δεν πρόκειται να ανακαλέσω. Αν δεν ανακαλέσει η ίδια, να ξέρει όλος ο ελληνικός λαός ότι δεν θα ξαναβγαίνει στα πάνελ να λέει “όλοι οι Ρομά, οι τσιγγάνοι”, γιατί εμείς είμαστε Ρομ, Ρομά, όχι γύφτοι, όπως μας αποκαλεί η κυρία και επιμένει. Αν βγει και πει ότι δεν θα ξαναπεί αυτή την κοινότητα γύφτους, τότε θα πω ότι ζητώ συγγνώμη. Έγινε γύφτισσα για κάτι δευτερόλεπτα και ενοχλήθηκε. Για φανταστείτε να βγει κάποιος και να τη λέει συνέχεια γύφτισσα, να την ακούνε μικρά παιδάκια, οικογένειες, μανούλες, πατεράδες, να τους βρίζει χυδαία. Ότι είμαστε το 95% που κλέβει», είπε ο Βασίλης Παϊτέρης.