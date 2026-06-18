Σε σφοδρή λεκτική αντιπαράθεση εξελίχθηκε η συνύπαρξη της Αφροδίτης Λατινοπούλου με τον Βασίλη Παϊτέρη στην εκπομπή του Πέτρου Κουσουλού, όταν η πρόεδρος της Φωνής Λογικής χρησιμοποίησε τον όρο «γύφτοι» αναφερόμενη στους Ρομά. Η τοποθέτησή της προκάλεσε την έντονη αντίδραση του γνωστού τραγουδιστή, ο οποίος της καταλόγισε προσβλητική συμπεριφορά απέναντι στην κοινότητα των Ρομά, με την αντιπαράθεση να ξεφεύγει γρήγορα από το αρχικό θέμα της συζήτησης και να καταλήγει σε προσωπικές αιχμές, βαριές εκφράσεις και εκατέρωθεν επιθέσεις.

Η Αφροδίτη Λατινοπούλου ανέφερε αρχικά: «Δυστυχώς υπάρχουν πολιτικοί που πλησιάζουν γύφτους για να εκλεγούν».

Η συγκεκριμένη αναφορά προκάλεσε την άμεση αντίδραση του Βασίλη Παϊτέρη, ο οποίος απευθυνόμενος στην πρόεδρο της Φωνής Λογικής δήλωσε: «Να απευθυνθώ στην κυρία Λατινοπούλου για τον όρο “γύφτος” που μας αποκαλεί. Ο γύφτος είναι ο σιδεράς που βρομίζεται και το λέμε “άντε ρε γύφτο”. Ο τσιγγάνος είναι ο μυγιάγγιχτος που μόλις τον βλέπεις παράξενα σε σκοτώνει. Εμείς είμαστε Ρωμιός, αγάπησε Ρωμιά, Ρομ ενικός, Ρομά πληθυντικός».

Στη συνέχεια, ο τραγουδιστής προχώρησε σε προσωπική αναφορά προς την Αφροδίτη Λατινοπούλου, λέγοντας: «Αν τη δείτε καλά θα δείτε ότι έχει γύφτικη ομορφιά. Μήπως η μητέρα της αγόρασε χαλί από έναν γύφτο και δεν το πλήρωσε;».

Η Αφροδίτη Λατινοπούλου αντέδρασε έντονα και απάντησε: «Είναι ντροπή σας. Εκτίθεστε από μόνος σας και αυτό αποδεικνύει γιατί τόσος πολύς κόσμος έχει αυτή την άποψη για εσάς, αλλά από γύφτο δεν περίμενα και κάτι καλύτερο, να πω την αλήθεια».

Σε παρέμβαση του Πέτρου Κουσουλού, η πρόεδρος της Φωνής Λογικής σχολίασε: «Δεν ντρέπεται να κάνει μια τέτοια προσωπική επίθεση; Εγώ δεν είπα κάτι προσβλητικό».

Από την πλευρά του, ο Βασίλης Παϊτέρης επέμεινε, λέγοντας: «Να μας πει αν αγόρασε χαλί η μάνα της από γύφτο», με τον παρουσιαστή να επιχειρεί να αποκλιμακώσει την ένταση.

Κλείνοντας την τοποθέτησή της, η Αφροδίτη Λατινοπούλου τόνισε: «Δεν επιτρέπω σε κανέναν να θίγει την οικογένειά μου και την καταγωγή μου. Αυτά είναι για μένα απαραβίαστα».