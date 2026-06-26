Μετά τον ελληνικό κόσμο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε τη Νέα Σμύρνη, ξεκινώντας από τις εγκαταστάσεις του Milon Camp, του θερινού αθλητικού προγράμματος του ιστορικού Αθλητικού Ομίλου Νέας Σμύρνης «Μίλων», όπου φιλοξενούνται καθημερινά αθλητικές και δημιουργικές δραστηριότητες για παιδιά.

Μετά συναντήθηκε με μέλη του Πολιτιστικού Ομίλου Φίλων Τάβλι Νέας Σμύρνης στο Καφέ Lume και στη συνέχεια έκανε βόλτα στην οδό Ομήρου, το δρόμο της κεντρικής αγοράς όπου συνομίλησε με πολίτες και καταστηματάρχες.

«Εμείς συνεχίζουμε να τρέχουμε», είπε μιλώντας σε δημοσιογράφους.