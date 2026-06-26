Πέρασε από τη Βουλή ο νέος Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ο οποίος βάζει τέλος στον β’ γύρο των αυτοδιοικητικών εκλογών και συγκεντρώνει σε ένα ενιαίο νομοθετικό πλαίσιο χιλιάδες διατάξεις που μέχρι σήμερα βρίσκονταν διάσπαρτες σε διαφορετικά νομοθετήματα.

Ο υπουργός Εσωτερικών Θοδωρής Λιβάνιος, μιλώντας στην Ολομέλεια, υποστήριξε ότι βασικός στόχος της μεταρρύθμισης ήταν να μπει τέλος σε ένα καθεστώς νομοθετικής σύγχυσης, όπου, όπως είπε, «ήταν αδύνατον να δεις ποια διάταξη ίσχυε».

Μάλιστα, ανέφερε χαρακτηριστικά ότι υπήρξε άρθρο του Καλλικράτη που είχε τροποποιηθεί 17 φορές, δηλαδή περίπου κάθε 11 μήνες.

Κώδικας με 6 βιβλία και 774 άρθρα

Ο νέος Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης περιλαμβάνει 6 βιβλία και 774 άρθρα, ενσωματώνοντας περίπου 2.000 διατάξεις.

Σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών, στον νέο Κώδικα περιλαμβάνονται ακόμη και ρυθμίσεις Βασιλικού Διατάγματος του 1958, οι οποίες δεν είχαν ποτέ ενσωματωθεί στον προηγούμενο Κώδικα.

Παράλληλα, καταργούνται ή απλοποιούνται σειρά από διοικητικές διαδικασίες, με στόχο, όπως ανέφερε ο κ. Λιβάνιος, να υπάρξει μεγαλύτερη σαφήνεια και λειτουργικότητα στο πλαίσιο που διέπει δήμους και περιφέρειες.

Τέλος ο β’ γύρος στις αυτοδιοικητικές εκλογές

Κεντρικό σημείο της νέας ρύθμισης είναι η κατάργηση του β’ γύρου στις αυτοδιοικητικές εκλογές.

Ο Θοδωρής Λιβάνιος απέρριψε τις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης, υποστηρίζοντας ότι το προηγούμενο σύστημα είχε οδηγήσει σε χαμηλή συμμετοχή και πολιτικές στρεβλώσεις.

«Φτάσαμε να έχουμε 15% συμμετοχή στον β’ γύρο. Φτάσαμε σε σημείο αυτός που κερδίζει στις εκλογές να παίρνει λιγότερες ψήφους από αυτές που πήρε ο αντίπαλός του στον α’ γύρο», είπε χαρακτηριστικά.

Ο υπουργός έκανε επίσης λόγο για «κοκορομαχίες» στην προεκλογική περίοδο, υποστηρίζοντας ότι η νέα ρύθμιση επιχειρεί να περιορίσει φαινόμενα πολιτικής έντασης και τακτικισμών μεταξύ πρώτης και δεύτερης Κυριακής.

Απόρριψη της πρότασης του ΠΑΣΟΚ για τον ΕΝΦΙΑ

Στην ομιλία του, ο Θοδωρής Λιβάνιος απέρριψε και την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για πιλοτική απόδοση εσόδων από τον ΕΝΦΙΑ στην τοπική αυτοδιοίκηση.

Ο υπουργός προειδοποίησε ότι μια τέτοια ρύθμιση θα δημιουργούσε «τρομερή ασυμμετρία» μεταξύ δήμων με υψηλές αξίες ακινήτων και δήμων με χαμηλότερη φορολογική βάση.

Έφερε ως παράδειγμα τη Γλυφάδα, λέγοντας ότι ενώ σήμερα λαμβάνει 12,8 εκατ. ευρώ μέσω Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων, με το προτεινόμενο σύστημα θα μπορούσε να εξασφαλίσει 50 εκατ. ευρώ, λόγω της υψηλής εμπορικής αξίας των ακινήτων της.

Αντίθετα, όπως είπε, σε περιοχές όπως το Αγρίνιο, που σήμερα εισπράττει περίπου 20 εκατ. ευρώ μέσω ΚΑΠ, τα έσοδα θα μειώνονταν στα 12 εκατ. ευρώ.

«Θα δημιουργούσε τρομερή ασυμμετρία που θα έπρεπε να ισορροπηθεί με έναν μηχανισμό που θα οδηγούσε στους ΚΑΠ. Θα κάναμε δηλαδή έναν κύκλο και θα φτάναμε στο ίδιο», σχολίασε.

«Ναι, δυστυχώς είναι δημαρχοκεντρικό το μοντέλο»

Ο υπουργός Εσωτερικών αναγνώρισε επίσης ότι το μοντέλο της τοπικής αυτοδιοίκησης παραμένει έντονα δημαρχοκεντρικό.

«Ναι, δυστυχώς είναι δημαρχοκεντρικό το μοντέλο. Είναι», είπε χαρακτηριστικά.

Όπως ανέφερε, οι πολίτες συνήθως γνωρίζουν τους δημάρχους και τους περιφερειάρχες, αλλά όχι τα μέλη των δημοτικών και περιφερειακών συμβουλίων τους.

Η παραδοχή αυτή έγινε στο πλαίσιο της συζήτησης για τη λειτουργία των αυτοδιοικητικών σχημάτων και τον ρόλο των συλλογικών οργάνων στη διοίκηση δήμων και περιφερειών.

Αύξηση χρηματοδότησης και προσλήψεις στους παιδικούς σταθμούς

Ο Θοδωρής Λιβάνιος αναφέρθηκε ακόμη στην αύξηση της χρηματοδότησης των δήμων μέσω των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων τα τελευταία χρόνια.

Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι τις επόμενες εβδομάδες θα προχωρήσουν πάνω από 9.000 προσλήψεις μόνιμου προσωπικού σε παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς.

«Κάθε δημοτικός σταθμός θα έχει το προσωπικό που του αναλογεί. Και τη δυνατότητα να φιλοξενεί με στελεχωμένο προσωπικό τα παιδιά που είναι κρίσιμα για το δημογραφικό», επισήμανε ο υπουργός Εσωτερικών.

Νέο πλαίσιο για δήμους και περιφέρειες

Με την ψήφιση του νέου Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης, η κυβέρνηση επιχειρεί να παρουσιάσει ένα πιο ενιαίο και καθαρό θεσμικό πλαίσιο για τη λειτουργία δήμων και περιφερειών.

Ωστόσο, η κατάργηση του β’ γύρου στις αυτοδιοικητικές εκλογές, η συζήτηση για τη χρηματοδότηση των δήμων και η παραδοχή ότι το σύστημα παραμένει δημαρχοκεντρικό δείχνουν ότι η αντιπαράθεση γύρω από το νέο μοντέλο αυτοδιοίκησης δεν κλείνει με την ψήφιση του Κώδικα.

Αντίθετα, ανοίγει έναν νέο κύκλο συζήτησης για το πώς θα εκλέγονται οι δημοτικές και περιφερειακές αρχές, πώς θα χρηματοδοτούνται οι ΟΤΑ και πόσο ισχυρός θα παραμένει ο ρόλος του δημάρχου και του περιφερειάρχη στην πράξη.