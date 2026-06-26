Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συμμετείχε σε συζήτηση με τον Αδριανό Γολέμη, γιατρό διαστημικών αποστολών και εκπαιδευόμενο αστροναύτη που εντός διετίας θα γίνει ο πρώτος Έλληνας ο οποίος θα μετάσχει σε αποστολή στο διάστημα, στο πλαίσιο της εκδήλωσης «Greece in Orbit – Η Ελλάδα στο Διάστημα: Η Επόμενη Ημέρα». Την εκδήλωση διοργάνωσε το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης και τη συζήτηση συντόνισε ο αστροφυσικός Παύλος Καστανάς.

Στην εισαγωγική του τοποθέτηση, αναφερόμενος στα βήματα που έχει κάνει η Ελλάδα στον τομέα του διαστήματος και στις προοπτικές για το μέλλον, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε:

«Καταρχάς, θέλω να εκφράσω την πολύ μεγάλη χαρά μου που βρίσκομαι σήμερα σε μία εκδήλωση η οποία πιστοποιεί το γεγονός ότι η Ελλάδα έχει κάνει σημαντικά βήματα, θα τολμούσα να πω και άλματα, τα τελευταία χρόνια ως προς τη διαστημική μας πολιτική.

Δεν νομίζω ότι πολλοί το 2019 θα φαντάζονταν ότι η Ελλάδα θα βρισκόταν εκεί που είναι σήμερα, με αρκετούς δορυφόρους στο διάστημα, με ένα πολύ δυναμικό οικοσύστημα γύρω από τις τεχνολογίες του διαστήματος να αναπτύσσει προϊόντα και εφαρμογές και με την ελληνική πολιτεία μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης να έχει εξασφαλίσει 350 εκατομμύρια για τα επόμενα τέσσερα χρόνια για να χρηματοδοτήσουμε τις επόμενες δράσεις μας στο διάστημα.

Πιστεύω ότι η παρουσίαση διαφώτισε αρκετούς οι οποίοι δεν γνωρίζουν καλά τα οφέλη του να έχουμε παρουσία στο διάστημα. Αναφερθήκατε ενδεικτικά -και αναφέρθηκε και ο Jorge- σε μία σειρά από εφαρμογές οι οποίες μας βοηθούν να αντιμετωπίζουμε καλύτερα φυσικές καταστροφές.

Η Ελλάδα, δυστυχώς, ως μεσογειακή χώρα, καλείται κάθε καλοκαίρι να αντιμετωπίσει προβλήματα δασικών πυρκαγιών. Άρα, ο έγκαιρος εντοπισμός και η παρακολούθηση, real-time πρακτικά, από το διάστημα μας δίνει προφανώς ένα πολύ σημαντικό συγκριτικό πλεονέκτημα.

Και όσο μπορούμε να αναπτύσσουμε τέτοιες εφαρμογές ως προς τη διαχείριση των δεδομένων, τόσο πιο εύκολο θα είναι να τις πουλήσουμε και στο εξωτερικό, γιατί προφανώς το πρόβλημα αυτό δεν το αντιμετωπίζουμε μόνο εμείς.

Το ίδιο ισχύει, ελπίζω σε λιγότερη έκταση, για φαινόμενα πλημμυρών και για ενδεχόμενες άλλες φυσικές καταστροφές.

Να αναφερθώ, επίσης, στην ανάγκη να μπορούμε να έχουμε μια πολύ ακριβή επιτήρηση από το διάστημα του τι καλλιεργούμε και πού το καλλιεργούμε. Γνωρίζετε τα πρόσφατα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίσαμε ως προς τη διαχείριση των αγροτικών επιδοτήσεων. Το πρόβλημα αυτό οφείλει να λύνεται πια μέσα από πολύ καλή οπτική αποτύπωση της πραγματικής κατάστασης των καλλιεργειών μας.

Και σε συνδυασμό με το Κτηματολόγιο και την αποσαφήνιση της ιδιοκτησίας, μπορούμε πια να ξέρουμε ανά πάσα στιγμή κάθε τετραγωνικό μέτρο της χώρας μας σε ποιον ανήκει, τι καλλιεργεί και τι δικαιούται να λάβει. Είναι μια τεράστια τομή για το μέλλον.

Δεν θέλω, για λόγους εμπιστευτικότητας, να αναφερθώ στις dual-use εφαρμογές. Νομίζω ότι όλοι μπορείτε να καταλάβετε γιατί η τεχνολογία αυτή είναι εξαιρετικά σημαντική για σκοπούς εθνικής άμυνας.

Αλλά να αναφερθώ σε κάτι το οποίο κεντρίζει πολύ το ενδιαφέρον, και το λέω και προς τις εταιρείες οι οποίες είναι παρούσες. Και στέκομαι ιδιαίτερα στα θέματα της θαλάσσιας επιτήρησης. Είμαστε μια χώρα νησιωτική με μεγάλο θαλάσσιο πεδίο. Στο παρελθόν συζητούσαμε για συστήματα τα οποία τώρα μπορεί να φαίνονται και λίγο ξεπερασμένα, στο πώς μπορούμε να ξέρουμε ακριβώς τι κινείται στις θάλασσές μας, πού κατευθύνεται, ποια είναι η προέλευσή του. Καταλαβαίνετε ότι σε μια εποχή που καλούμαστε να διαχειριστούμε πολλαπλές κρίσεις αυτό είναι κάτι το οποίο έχει πολύ μεγάλη αξία.

Να σταθώ και σε κάτι το οποίο θα συνδεθεί και με την παρουσία του Αδριανού και το οποίο νομίζω ότι έχει ξεχωριστή σημασία. Όλοι μας, νομίζω, μεγαλώνοντας έχουμε κοιτάξει προς τον ουρανό και έχουμε ονειρευτεί, μας έχουν συνεπάρει ταινίες επιστημονικής φαντασίας. Εγώ θυμάμαι ότι είδα το πρώτο “Star Wars” πριν από 50 χρόνια. Ήταν ίσως στις πρώτες ταινίες που είδα, όταν ήμουν 9 χρονών, σε ένα θερινό σινεμά με απαίσια εικόνα. Όμως, κάτι μέσα μου σκίρτησε, παρότι δεν ακολούθησα καθόλου την τεχνική κατεύθυνση.

Αλλά είμαι σίγουρος ότι πολλά νέα παιδιά, και μέσω των προγραμμάτων των δορυφόρων τα οποία θα αναπτύσσουμε πια στα σχολεία, θα εμπνευστούν, θα γίνουν οι μηχανικοί και -γιατί όχι;- οι αστροναύτες του μέλλοντος. Και αυτό, σε μια εποχή όπου η τεχνολογία τρέχει με ιλιγγιώδη ταχύτητα, είναι μεγάλο κέρδος για τη χώρα.

Όπως είναι κέρδος το γεγονός ότι το δυναμικό αυτό οικοσύστημα μπορεί να επαναπατρίζει ανθρώπους οι οποίοι έχουν λαμπρές καριέρες στον τομέα του διαστήματος και που τώρα αντιλαμβάνονται ότι μπορούν να γυρίσουν στην Ελλάδα και να έχουν επαγγελματικές ευκαιρίες.

Οπότε για μένα, παρότι δεν είμαι ειδικός, από την πρώτη στιγμή που μίλησα με τον Υπουργό, με όλους τους αρμόδιους γύρω από τα ζητήματα αυτά, αντελήφθην τη σημασία αυτής της πρωτοβουλίας.

Και κάτι τελευταίο: η χώρα μας κληρονόμησε ένα μεγάλο “βαρίδι”, μια πολυετή οικονομική κρίση. Βλέπω στην τεχνολογία -μέσα σε αυτό εντάσσω και τις τεχνολογίες του διαστήματος και την τεχνητή νοημοσύνη και όλες τις εφαρμογές γύρω από την ψηφιακή μας πολιτική- μια τεράστια ευκαιρία για τη χώρα να κάνει ένα μεγάλο άλμα και να ξεπεράσει χώρες οι οποίες ενδεχομένως ήταν μπροστά μας, επειδή δεν πέρασαν μια τόσο μεγάλη κρίση.

Άρα, αποδίδω πολύ μεγάλη σημασία σε αυτές τις πολιτικές και χαίρομαι πραγματικά, διότι στον τομέα του διαστήματος κάτι σημαντικό γίνεται στην πατρίδα μας και χαίρομαι που αυτό αναγνωρίζεται, πρωτίστως από την Ευρώπη.

Διότι καλό είναι να τα λέμε εμείς, αλλά πιο ευχάριστο να παίρνουμε τα εύσημα από τους Ευρωπαίους αρμόδιους, είτε μιλάμε για την αρμόδια Γενική Διεύθυνση είτε μιλάμε για τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος».

Για τους στόχους της Ελλάδας στο διάστημα και τι σηματοδοτούν για τη χώρα μας, ο πρωθυπουργός ανέφερε:

«Ο Αδριανός τα επόμενα δύο χρόνια θα είναι στο διάστημα. Είναι μία επένδυση την οποία κάνουμε ως χώρα, η οποία έχει συμβολική και ουσιαστική αξία.

Ως προς το συμβολικό δεν θέλω να πω περισσότερα, αλλά θα ήθελα από τον Αδριανό πραγματικά που θα επωμιστεί αυτή τη βαριά ευθύνη, να μεταφέρει κυρίως στα σχολεία, στα νέα παιδιά, γιατί το διάστημα είναι σημαντικό. Και να δράσει ως ένας καταλύτης έμπνευσης για μια νεολαία η οποία αναζητά σήμερα την ελπίδα σε ένα περιβάλλον που μερικές φορές μπορεί να φαίνεται πολύ ζοφερό. Είδαμε, νομίζω, όλοι με πόσο ενδιαφέρον η παγκόσμια κοινή γνώμη παρακολούθησε την αποστολή του «Άρτεμις».

Ας κρατήσουμε τώρα τα ονόματα τα οποία επιλέγει η NASA. Είναι ελληνικά, δεν το σκεφτόμαστε. Γιατί «Άρτεμις»; Γιατί «Απόλλων»; Έχουμε κάτι παραπάνω να εισφέρουμε, νομίζω, και ως ένας αρχαίος πολιτισμός, σε όλη αυτή τη συζήτηση.

Όμως, έχει και μία πρακτική αξία. Όταν ο Αδριανός θα βρεθεί στο διάστημα, θα κάνει πειράματα και τα πειράματα αυτά θέλω να αντικατοπτρίζουν ερευνητικά ελληνικά ενδιαφέροντα.

Οπότε, πολύ σύντομα θα βγάλουμε τη σχετική πρόσκληση, ώστε τις μέρες που θα είναι στον Διαστημικό Σταθμό να ασχολείται με πειράματα και με έρευνα, η οποία θα αφορά την ελληνική ερευνητική κοινότητα, γιατί όχι την ελληνική βιομηχανία.

Οπότε, νομίζω ότι είναι μια ωραία στιγμή για τη χώρα, μία σημαντική στιγμή για τη χώρα, να μπορούμε να πούμε ότι εντός αυτού του χρονικού διαστήματος θα έχουμε τον πρώτο Έλληνα αστροναύτη.

Μία επένδυση την οποία κάνει η πατρίδα μας, σε συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος, αλλά να το πω στα αγγλικά: «money well spent», πιστεύω.

Και όχι μόνο για την εικόνα της χώρας, αλλά και για την ουσία του τι μπορεί κάποιος να κάνει σήμερα, σε συνθήκες που, δυστυχώς, δεν μπορούμε να δημιουργήσουμε στη Γη και που απαιτούν παρουσία στο διάστημα».