Τρία προγράμματα χρηματοδότησης επιχειρήσεων προανήγγειλε ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης, στη διάρκεια εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε στο ΕΒΕΑ με θέμα «Κρατικές ενισχύσεις με έμφαση στις ΜμΕ και νέες προτεραιότητες STEP-‘Αμυνα».

«Τα χρήματα του ΕΣΠΑ δεν μένουν στα χαρτιά. Φτάνουν στις επιχειρήσεις, σε κάθε γωνιά της χώρας με στόχο να υπάρξει στήριξη εκεί όπου πραγματικά παράγεται αξία” τόνισε ο κύριος Νίκος Παπαθανάσης. Και συμπλήρωσε ότι “μέσω των Προγραμμάτων Ανταγωνιστικότητα και Ανθρώπινο Δυναμικό & Κοινωνική Συνοχή του ΕΣΠΑ 2021-2027, έχουν ήδη εγκριθεί επενδυτικά σχέδια και δάνεια συνολικής δημόσιας δαπάνης άνω των 3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Ταυτόχρονα, η Ελλάδα πρωταγωνιστεί στις εξελίξεις και συμμετέχει στην απάντηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προετοιμάζοντας το μέλλον, μέσα από την Πλατφόρμα Στρατηγικών Τεχνολογιών για την Ευρώπη (STEP) και τις νέες προτεραιότητες στην ‘Αμυνα”.

Οι νέες δράσεις τις οποίες ο αναπληρωτής υπουργός προανήγγειλε στο πλαίσιο της εκδήλωσης, αφορούν:

ενίσχυση των ΜμΕ σε στρατηγικές τεχνολογίες και στην άμυνα, με συνολικό προϋπολογισμό 80 εκατομμύρια ευρώ, μέσω δύο προσκλήσεων: μία για τις υφιστάμενες επιχειρήσεις, με ενίσχυση 50%, και μία για τις νέες και υπό σύσταση, με ενίσχυση που φτάνει το 67%.

ενίσχυση των μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων, με 120 εκατομμύρια ευρώ, για αρχικές επενδύσεις που δημιουργούν νέα οικονομική δραστηριότητα (εκτός Αττικής) και

ενδοεπιχειρησιακή κατάρτιση, μέσω της «STEP UP», προϋπολογισμού 20 εκατ. ευρώ.

Στην εκδήλωση την οποία διοργάνωσε η Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών Προγραμμάτων Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, Ταμείου Συνοχής και Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου+ του ΥΠΕΘΟΟ, παρουσιάστηκαν οι νέες προτεραιότητες των Προγραμμάτων «Ανταγωνιστικότητα» και «Ανθρώπινο Δυναμικό & Κοινωνική Συνοχή», καθώς και των παρεμβάσεων STEP-Defence για την περίοδο 2021-2027, με τις οποίες δίδεται έμφαση στις επενδύσεις και στην αναβάθμιση δεξιοτήτων σε στρατηγικές τεχνολογίες (όπως ψηφιακές εφαρμογές, τεχνητή νοημοσύνη, ρομποτική, drones και τεχνολογίες διττής χρήσης), καθώς και στα ειδικά χρηματοδοτικά εργαλεία για μικρομεσαίες επιχειρήσεις και επιχειρήσεις ‘Αμυνας.

Στην παρουσίαση έγινε ειδική αναφορά στο αποτύπωμα των κρατικών ενισχύσεων, όπου μέσω του Προγράμματος “Ανταγωνιστικότητα” υλοποιούνται 9 υποδράσεις με 18.224 εγκεκριμένα έργα, ενώ στο Πρόγραμμα Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή – Επιχειρηματικότητα 2021-2027, έχουν εγκριθεί 8.305 έργα και μέσω του χρηματοδοτικού εργαλείου ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ έχουν χορηγηθεί 11.499 δάνεια συνολικού ύψους 2,91 δισ. ευρώ.

Συνολικά, η δημόσια δαπάνη για κρατικές ενισχύσεις και εργαλεία χρηματοδότησης ξεπέρασαν τα 3 δισ. ευρώ, με σημαντική γεωγραφική διασπορά σε όλες τις περιφέρειες της χώρας.