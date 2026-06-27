Σε κατάσταση συναγερμού τέθηκαν το μεσημέρι του Σαββάτου οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην Αιτωλοακαρνανία, μετά την εκδήλωση πυρκαγιάς σε δασική περιοχή της Κάτω Μαμουλάδας Ναυπακτίας.

Για την άμεση αντιμετώπιση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις, με στόχο να περιορίσουν το μέτωπο πριν αυτό επεκταθεί.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, στο σημείο επιχειρούν 50 πυροσβέστες, με τη συνδρομή δύο ομάδων πεζοπόρων τμημάτων της 6ης ΕΜΟΔΕ και 14 πυροσβεστικών οχημάτων. Από αέρος πραγματοποιούν συνεχείς ρίψεις νερού ένα ελικόπτερο και δύο αεροσκάφη, προκειμένου να αναχαιτιστεί η εξάπλωση της πυρκαγιάς.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην Κάτω Μαμουλάδα Αιτωλοακαρνανίας. Κινητοποιήθηκαν 50 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ, 14 οχήματα, 1 Ε/Π και 2 Α/Φ. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 27, 2026

Οι πυροσβέστες δίνουν μάχη για να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο, ενώ οι εναέριες ρίψεις ενισχύουν το έργο των επίγειων δυνάμεων.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για απειλή κατοικημένων περιοχών, ωστόσο η επιχείρηση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και η κατάσταση παρακολουθείται διαρκώς από τις αρμόδιες αρχές.