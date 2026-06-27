«Ενιαίος και αδιαίρετος»

Σε μια νέα εποχή μπαίνουν στον Παναθηναϊκό γενικά ως σύλλογος καθώς ΠΑΕ και ΚΑΕ έρχονται πιο κοντά από ποτέ. Αρχικά ήρθε η ανακοίνωση του ποδοσφαιρικού Παναθηναϊκού για την επιστροφή του Ομπράντοβιτς στον μπασκετικό και τώρα η ΠΑΕ συμφωνεί με τις σκέψεις της ΚΑΕ για το τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος στο ανοιχτό ΟΑΚΑ. Θα είναι, αν γίνει, μια πολύ καλή ευκαιρία για να αποθεώσουν δεκάδες χιλιάδες κόσμος τον Ζοτς για την επιστροφή του και παράλληλα θα φέρει ακόμη πιο κοντά το «ενιαίος και αδιαίρετος» που έλεγαν κάποτε για τον Παναθηναϊκό οι παράγοντές του.

Πολλά λεφτά για γκαρντ

Συνεχίζεται η αναζήτηση του πόιντ γκαρντ που θα πάρει τη θέση του Τι Τζέι Σορτς στο ρόστερ του Παναθηναϊκού και τα πράγματα δεν είναι εύκολα. Δεν υπάρχουν διαθέσιμοι γκαρντ στην αγορά. Αυτό σημαίνει πως οι πράσινοι είτε θα αγοράσουν παίκτη που ανήκει σε άλλη ομάδα της Euroleague είτε θα κινηθούν για την απόκτηση γκαρντ από το ΝΒΑ. Όπως, για παράδειγμα, ο Μπογκντάνοβιτς, ο οποίος φέρεται να μίλησε με τον Ομπράντοβιτς και δεν έχει αποφασίσει ακόμη αν θα παραμείνει στις ΗΠΑ ή θα επιστρέψει στην Ευρώπη. Και αν επιστρέψει, θα το κάνει με… τρελό συμβόλαιο.

Ο Ράιτ, ο Παναθηναϊκός και το διαβατήριο της Β. Μακεδονίας

Στον Παναθηναϊκό είναι ανοιχτό το θέμα και του άλλου σέντερ που θα αποκτήσει, έπειτα από τον Φαλ. Κανείς πλην των Ομπράντοβιτς και Γιαννακόπουλου δεν μπορεί να ξέρει αυτή τη στιγμή ποιος θα είναι ο εκλεκτός, ένα από τα ονόματα που παίζουν όμως είναι αυτό του Μόουζες Ράιτ. Ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού φέρεται να έχει συμφωνήσει προφορικά με τη Μπαρτσελόνα, τα κάνει όμως τα ταξιδάκια του στην Αθήνα και ενδέχεται να πάρει και διαβατήριο της Βόρειας Μακεδονίας και αν γίνει αυτό θα αλλάξουν τα δεδομένα καθώς θα είναι πιο… ελκυστικός στην ευρωπαϊκή αγορά.

Η καταληκτική ημερομηνία για Τζόσεφ

Το μέλλον του Τζόσεφ είναι η μοναδική εκκρεμότητα σε ό,τι αφορά τους γκαρντ του Ολυμπιακού και το θέμα σύντομα θα ξεκαθαρίσει οριστικά. Οι ερυθρόλευκοι έχουν προθεσμία μέχρι τις 10 Ιουλίου για να αφήσουν ελεύθερο τον παίκτη, αν αυτό επιθυμούν. Αν δεν το κάνουν, τότε το συμβόλαιο θα ανανεωθεί αυτομάτως για ένα χρόνο, με τον Καναδό να εισπράττει το ποσό των 750.000 δολαρίων. Ο Τζόσεφ είναι ευτυχισμένος με όσα συνάντησε στον Ολυμπιακό, για να παραμείνει όμως θα πρέπει να αποδεχθεί ότι θα είναι ο 4ος γκαρντ τη νέα σεζόν, πίσω από Μοντέρο, Γουόκαπ και ΜακΙντάιρ.

Δίνει 8 εκατ. ευρώ για Στάνιτς

Ο Ολυμπιακός έκλεισε τον Πόποβιτς, συμφώνησε προφορικά με τον Κάρμο, κλείνει τον Ρόκα και είναι κοντά και στον Στάνιτς. Οι συζητήσεις με τη Λουντογκόρετς δεν ήταν εύκολες, οι δύο πλευρές όμως φέρονται να τα έχουν βρει για ένα ποσό που θα φτάνει στα 8 εκατ. ευρώ. Από τις πιο ακριβές μεταγραφές στην ιστορία του Ολυμπιακού, απόδειξη του πόσο πολύ θέλουν στον Πειραιά τον 24χρονο Σέρβο επιθετικό μέσο που τα πήγε εξαιρετικά φέτος στο Europa League, διοργάνωση στην οποία πέτυχε 7 γκολ και μοίρασε και μία ασίστ.

Ασταμάτητος Κοτσόλης

Πάρα πολλούς πόντους έχει κερδίσει στον Παναθηναϊκό ο Κοτσόλης με τον ρυθμό που κλείνει τις μεταγραφές. Ο νέος τεχνικός διευθυντής του τριφυλλιού είχε κάνει την προεργασία του τους προηγούμενους μήνες, προχωρούσε τις συζητήσεις με παίκτες που αποτελούσαν στόχους και τελικά δεν έχασε καθόλου χρόνο και έχει ήδη παραδώσει στον Νίστρουπ τους περισσότερους από τους νέους παίκτες. Οι πράσινοι δεν έχουν ολοκληρώσει τις μεταγραφές τους, θα κάνουν κι άλλες κινήσεις προσεχώς και ο Κοτσόλης δουλεύει ήδη για αυτές και η αισιοδοξία για αίσιο τέλος χωρίς πολλά-πολλά είναι διάχυτη.