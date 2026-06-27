Η Μποταφόγκο εξετάζει την περίπτωση του Πέδρο Μαρτίνς για την τεχνική της ηγεσία, σύμφωνα με όσα αναφέρουν στην Βραζιλία.

Συγκεκριμένα, το «Gazeta Botafogo» τονίζει πως «αν και δεν είναι το μοναδικό όνομα που εξετάζεται, η νέα διοίκηση της Μποταφόγκο σχεδιάζει μετά την αποχώρηση του Φράνκλιμ Καρβάλιο από την τεχνική ηγεσία να φέρει τον προπονητή Πέδρο Μαρτίνς, ο οποίος σημείωσε επιτυχίες στον Ολυμπιακό αλλά και πιο πρόσφατα, στην Αλ Γκαράφα. Πρόκειται για ένα μακροπρόθεσμο πλάνο».

Μάλιστα, οι Βραζιλιάνοι στο δημοσίευμά τους έχουν σε περίοπτη θέση τις επιτυχίες του Μαρτίνς στον Ολυμπιακό, με τον οποίο σημείωσε μεγάλες ευρωπαϊκές προκρίσεις και κατέκτησε τρία πρωταθλήματα και ένα Κύπελλο Ελλάδας.

Ο 55χρονος προπονητής τα τελευταία χρόνια μετά τον Ολυμπιακό εργάστηκε στην Αλ Γκαράφα του Κατάρ.