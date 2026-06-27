Ένα από τα μεγαλύτερα περιστατικά τηλεφωνικής απάτης των τελευταίων μηνών ερευνούν οι αστυνομικές αρχές στη Θεσπρωτία, όπου μια 86χρονη γυναίκα έχασε περισσότερα από 180.000 ευρώ, πέφτοντας θύμα επιτήδειων.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, οι δράστες κατάφεραν να την πείσουν ότι επίκειται αλλαγή του νομίσματος στη χώρα και ότι έπρεπε άμεσα να αντικαταστήσει τα μετρητά που διατηρούσε στο σπίτι της, χρησιμοποιώντας ένα σενάριο που παρέπεμπε στη μετάβαση από τη δραχμή στο ευρώ.

Σύμφωνα με την καταγγελία της ηλικιωμένης, όλα ξεκίνησαν όταν δέχθηκε τηλεφώνημα από άνδρα, ο οποίος παρουσιάστηκε ως λογιστής. Ο άγνωστος ισχυρίστηκε ότι επρόκειτο να εφαρμοστεί άμεσα αλλαγή νομίσματος και ότι, για να μην χάσει την αξία των χρημάτων της, έπρεπε να τα παραδώσει για να αντικατασταθούν με τα νέα χαρτονομίσματα.

Οι επιτήδειοι φρόντισαν να την κρατήσουν για αρκετή ώρα στη γραμμή, δίνοντάς της συνεχώς οδηγίες και καλλιεργώντας αίσθημα πίεσης και επείγοντος, προκειμένου να μην προλάβει να επικοινωνήσει με συγγενείς ή άλλους ανθρώπους που θα μπορούσαν να αντιληφθούν την απάτη.

Πώς απέσπασαν τα 180.000 ευρώ

Στη συνέχεια, οι δράστες της ζήτησαν να συγκεντρώσει όλα τα χρήματα που διατηρούσε στο σπίτι, να τα τοποθετήσει μέσα σε μία σακούλα, να κλείσει τα παράθυρα της κατοικίας και να αφήσει τη σακούλα στην αυλή, όπου – όπως της ανέφεραν – θα περνούσε εξουσιοδοτημένο πρόσωπο για να την παραλάβει.

Η 86χρονη ακολούθησε κατά γράμμα τις οδηγίες που της έδιναν τηλεφωνικά. Λίγη ώρα αργότερα, συνεργός των απατεώνων παρέλαβε τη σακούλα με τα χρήματα και εξαφανίστηκε, χωρίς να αφήσει ίχνη. Η λεία των δραστών ξεπέρασε τις 180.000 ευρώ.

Έρευνα της Αστυνομίας

Μόλις η ηλικιωμένη αντιλήφθηκε ότι είχε πέσει θύμα εξαπάτησης, ενημερώθηκαν οι αστυνομικές αρχές, οι οποίες έχουν ξεκινήσει έρευνα για την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό των δραστών.

Οι αστυνομικοί εξετάζουν υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής, καθώς και κάθε διαθέσιμο στοιχείο που θα μπορούσε να οδηγήσει στην εξιχνίαση της υπόθεσης. Παράλληλα, ερευνάται το ενδεχόμενο οι ίδιοι δράστες να εμπλέκονται και σε άλλες τηλεφωνικές απάτες με παρόμοια μεθοδολογία.

Οι Αρχές προειδοποιούν για τη «μέθοδο του λογιστή»

Η συγκεκριμένη υπόθεση έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά τηλεφωνικών απατών που έχουν καταγραφεί το τελευταίο διάστημα σε διάφορες περιοχές της χώρας. Οι επιτήδειοι χρησιμοποιούν συχνά τη λεγόμενη «μέθοδο του λογιστή», προσποιούμενοι λογιστές ή φοροτεχνικούς και επινοώντας διάφορα προσχήματα, προκειμένου να αποσπάσουν χρήματα ή πολύτιμα αντικείμενα από κυρίως ηλικιωμένους πολίτες.

Η Ελληνική Αστυνομία υπενθυμίζει στους πολίτες να μην εμπιστεύονται τηλεφωνήματα από αγνώστους που ζητούν χρήματα ή προσωπικά στοιχεία, να μην παραδίδουν μετρητά ή τιμαλφή σε άγνωστα πρόσωπα και να επικοινωνούν άμεσα με συγγενείς ή με τις Αρχές όταν δεχθούν αντίστοιχες κλήσεις.