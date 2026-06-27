Η Ευρώπη εξακολουθεί να βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα ιδιαίτερα ισχυρό κύμα καύσωνα, με τη Γερμανία να τίθεται σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής, καθώς η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία της χώρας προειδοποιεί για ακραίες θερμοκρασίες που σε ορισμένες περιοχές ενδέχεται να φτάσουν ακόμη και τους 42 βαθμούς Κελσίου. Την ίδια ώρα, νέα επιστημονική ανάλυση δείχνει ότι σχεδόν οι μισές από τις ευρωπαϊκές πόλεις που εξετάστηκαν καταγράφουν ή αναμένεται να καταγράψουν νέα ρεκόρ ζέστης.

Συναγερμός σε ολόκληρη τη Γερμανία για τον καύσωνα

Η Γερμανική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε προειδοποίηση για υψηλές θερμοκρασίες σε όλα τα 16 ομόσπονδα κρατίδια της χώρας, με τη συντριπτική πλειονότητα των προειδοποιήσεων να χαρακτηρίζεται ως «ακραία ζέστη».

Σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Bluesky ανέφερε ότι το κύμα καύσωνα κορυφώνεται σήμερα, με τις θερμοκρασίες να ξεπερνούν τους 36 βαθμούς Κελσίου σχεδόν παντού και τοπικά να αγγίζουν ακόμη και τους 42 βαθμούς.

Η Γερμανία κατέγραψε χθες, σε προσωρινό επίπεδο, την υψηλότερη θερμοκρασία στην ιστορία της, καθώς ο υδράργυρος έφτασε τους 41,3 βαθμούς Κελσίου κοντά στην πόλη Σααρμπρίκεν, στα σύνορα με τη Γαλλία. Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, οι υψηλότερες θερμοκρασίες μετακινούνται πλέον προς την κεντρική και ανατολική Ευρώπη, επηρεάζοντας το Σαββατοκύριακο χώρες όπως η Πολωνία και τα Βαλκάνια.

Σχεδόν οι μισές ευρωπαϊκές πόλεις καταγράφουν ή αναμένεται να καταγράψουν ρεκόρ θερμοκρασίας

Ανάλυση επιστημόνων της ερευνητικής ομάδας World Weather Attribution διαπίστωσε ότι οι θερμοκρασίες στο Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία, τη Γαλλία, την Ιταλία και την Ισπανία κυμαίνονται από 5 έως 12 βαθμούς Κελσίου πάνω από τον εποχικό μέσο όρο.

Στην ίδια μελέτη, οι ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι στο 45% των 854 ευρωπαϊκών πόλεων που εξετάστηκαν έχουν ήδη καταρριφθεί ή προβλέπεται να καταρριφθούν ιστορικά ρεκόρ ζέστης. Για την αξιολόγηση των συνθηκών χρησιμοποίησαν τον δείκτη «θερμοκρασίας υγρού βολβού», ο οποίος συνδυάζει τη θερμοκρασία του αέρα, την υγρασία, την ταχύτητα του ανέμου και την ηλιακή ακτινοβολία, προκειμένου να εκτιμηθεί το επίπεδο θερμικής καταπόνησης που βιώνουν οι άνθρωποι σε πραγματικές εξωτερικές συνθήκες.

Προσαρμογές σε αθλητικές διοργανώσεις λόγω των ακραίων θερμοκρασιών

Το κύμα καύσωνα επηρεάζει και μεγάλες διοργανώσεις. Το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ironman, που διεξάγεται αύριο στη Φρανκφούρτη, αναγκάστηκε να προσαρμοστεί στις ακραίες καιρικές συνθήκες, με τους διοργανωτές να μειώνουν τόσο τη διαδρομή της ποδηλασίας όσο και εκείνη του τρεξίματος.

Ο μετεωρολόγος Καρστεν Μπραντ από την ιστοσελίδα πρόγνωσης καιρού Donnerwetter.de δήλωσε στο Reuters ότι το κύμα καύσωνα θα κορυφωθεί το Σαββατοκύριακο, με θερμοκρασίες που σε ορισμένες περιοχές της Γερμανίας θα ξεπεράσουν τους 40 βαθμούς Κελσίου.

Η Γαλλία στο επίκεντρο του καύσωνα – Αναβολή της παρέλασης Pride στο Παρίσι

Η Γαλλία έχει δεχθεί το ισχυρότερο πλήγμα από το κύμα καύσωνα, με τις θερμοκρασίες σε ορισμένες περιοχές να ξεπερνούν κατά πολύ τους 40 βαθμούς Κελσίου.

Οι ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες έχουν συμβάλει στην αύξηση των θανάτων που σχετίζονται με τη ζέστη τις τελευταίες ημέρες. Ανάμεσα στα θύματα περιλαμβάνονται δεκάδες άνθρωποι που πνίγηκαν προσπαθώντας να δροσιστούν, ενώ άλλοι έχασαν τη ζωή τους αφού παρέμειναν μέσα σε υπερθερμασμένα οχήματα ή υπέστησαν θερμική καταπόνηση.

Η προγραμματισμένη παρέλαση Pride στο Παρίσι αναβλήθηκε, έπειτα από αίτημα της αστυνομίας προς τους διοργανωτές, ώστε να μειωθεί η πίεση στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης που επιχειρούν λόγω του καύσωνα.

Η παρέλαση Pride στη Βουδαπέστη θα πραγματοποιηθεί κανονικά

Αντίθετα, οι διοργανωτές της παρέλασης Pride στη Βουδαπέστη ανακοίνωσαν ότι η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί κανονικά αυτό το Σαββατοκύριακο, παρά τις προβλέψεις για θερμοκρασίες έως και 38 βαθμούς Κελσίου.

Όπως ανέφεραν, η πορεία έχει στόχο να στείλει μήνυμα προς τη νέα κυβέρνηση της Ουγγαρίας, μετά την περσινή απαγόρευση που είχε επιβληθεί επί της ηγεσίας του πρώην πρωθυπουργού Βίκτορ Όρμπαν, υπογραμμίζοντας ότι εξακολουθεί να υπάρχει δημόσια στήριξη στα δικαιώματα της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ+.

Μικρή υποχώρηση του καύσωνα στο Ηνωμένο Βασίλειο

Στο Ηνωμένο Βασίλειο αναμένεται να υπάρξει προσωρινή ανακούφιση από τις πρωτοφανείς θερμοκρασίες του τελευταίου διαστήματος κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου.

Η χώρα κατέγραψε χθες, σε προσωρινό επίπεδο, νέο ρεκόρ θερμοκρασίας για τον μήνα Ιούνιο για τρίτη συνεχόμενη ημέρα, με τον υδράργυρο να φτάνει τους 37,3 βαθμούς Κελσίου στο Σάντον Ντάουνχαμ της κομητείας Σάφολκ. Μέχρι αυτή την εβδομάδα, το ρεκόρ Ιουνίου ήταν οι 35,6 βαθμοί Κελσίου και είχε καταγραφεί το καλοκαίρι του 1976.

Ο επικεφαλής μετεωρολόγος της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας του Ηνωμένου Βασιλείου, Άντι Πέιτζ, δήλωσε ότι οι καιρικές συνθήκες θα αλλάξουν σταδιακά μέσα στο Σαββατοκύριακο, με τη νοτιοανατολική Αγγλία να διατηρεί τις υψηλότερες θερμοκρασίες για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Παράλληλα, σημείωσε ότι η πορτοκαλί προειδοποίηση για ακραία ζέστη παραμένει σε ισχύ για το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας, αν και οι θερμοκρασίες αναμένεται να κορυφωθούν λίγο πάνω από τους 30 βαθμούς Κελσίου.