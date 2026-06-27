Δύσκολη ημέρα εξελίσσεται για τη Βοιωτία, καθώς μέσα σε λίγες ώρες εκδηλώθηκαν δύο πυρκαγιές σε διαφορετικές περιοχές του νομού, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

Η δεύτερη εστία εκδηλώθηκε νωρίς το απόγευμα του Σαββάτου, με τις φλόγες να πλησιάζουν κατοικημένη περιοχή, γεγονός που οδήγησε τις Αρχές στην ενεργοποίηση του 112 για προληπτική απομάκρυνση κατοίκων.

Η νέα πυρκαγιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 13:30 σε αγροτοδασική έκταση στη θέση Πέτρα Βοιωτίας. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, το μέτωπο αναπτύσσεται σε μικρή απόσταση από κατοικίες, γεγονός που αύξησε τον βαθμό επικινδυνότητας.

Λίγο μετά τις 14:30 στάλθηκε μήνυμα από το 112, με το οποίο οι πολίτες που βρίσκονται στην περιοχή Πέτρα κλήθηκαν να απομακρυνθούν προληπτικά με κατεύθυνση προς τη Λιβαδειά.

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Πέτρα της Περιφερειακής Ενότητας #Βοιωτίας



‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή απομακρυνθείτε προς #Λειβαδιά



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) June 27, 2026

Μεγάλη κινητοποίηση επίγειων και εναέριων δυνάμεων

Για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν άμεσα ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Στην περιοχή επιχειρούν 40 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ και εννέα πυροσβεστικά οχήματα.

Από αέρος πραγματοποιούν συνεχείς ρίψεις νερού τρία αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, ενώ στην επιχείρηση συμμετέχουν και υδροφόρες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ενισχύοντας το έργο των επίγειων δυνάμεων.

Η επιχείρηση εξελίσσεται υπό ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες, καθώς η περιοχή βρίσκεται στην κατηγορία κινδύνου 4, δηλαδή πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς, ενώ στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι που δυσχεραίνουν σημαντικά το έργο της κατάσβεσης.

Drone και θερμικές κάμερες στη μάχη

Οι πυροσβέστες καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να περιορίσουν την εξάπλωση της φωτιάς πριν αυτή επεκταθεί περισσότερο.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της επιχείρησης, το ΕΣΚΕΔΙΚ παρακολουθεί την εξέλιξη του μετώπου σε πραγματικό χρόνο, αξιοποιώντας εικόνα από drone που διαθέτει τόσο οπτική όσο και θερμική κάμερα, γεγονός που επιτρέπει τον καλύτερο συντονισμό των επιχειρήσεων και τον έγκαιρο εντοπισμό πιθανών αναζωπυρώσεων.

Παράλληλα, στην περιοχή έχει μεταβεί κλιμάκιο του Ανακριτικού Τμήματος Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Βοιωτίας, προκειμένου να ξεκινήσει η έρευνα για τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.

Υπό έλεγχο η φωτιά στον Άγιο Βασίλειο

Την ίδια στιγμή, καλύτερη είναι η εικόνα από το άλλο μεγάλο μέτωπο που εκδηλώθηκε το πρωί του Σαββάτου στον Άγιο Βασίλειο Βοιωτίας.

Η πυρκαγιά, που ξέσπασε λίγο μετά τις 11:00 σε δασική έκταση, βρίσκεται πλέον σε ύφεση και, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, δεν παρουσιάζει ενεργό μέτωπο.

Νωρίτερα είχε σταλεί μήνυμα μέσω του 112 προς τους κατοίκους της περιοχής, καλώντας τους να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα, χωρίς ωστόσο να απαιτηθεί εκκένωση.

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή του #Αγίου_Βασιλείου #Θήβας της Περιφερειακής Ενότητας #Βοιωτίας



‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) June 27, 2026

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, δεν απειλήθηκαν κατοικίες ή κρίσιμες υποδομές, παρά το γεγονός ότι στην περιοχή επικρατούσαν δυσμενείς καιρικές συνθήκες, με ριπές ανέμων που έφταναν ακόμη και τα 6 μποφόρ.

Επειδή η φωτιά έκαιγε σε δασική έκταση, κρίθηκε αναγκαία η μαζική κινητοποίηση τόσο επίγειων όσο και εναέριων μέσων. Οι δυνάμεις ενισχύθηκαν σημαντικά και στο σημείο επιχειρούν πλέον 70 πυροσβέστες, τρεις ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ και 20 πυροσβεστικά οχήματα.

Από αέρος συνδράμουν τρία αεροσκάφη και τρία ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα χρησιμοποιείται για τον συντονισμό των υπόλοιπων εναέριων μέσων, ενώ σημαντική είναι και η συμβολή των υδροφόρων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Παράλληλα, κλιμάκιο του Ανακριτικού Τμήματος Βοιωτίας βρίσκεται και σε αυτή την περιοχή, προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε επιφυλακή για την αντιμετώπιση πιθανών αναζωπυρώσεων.