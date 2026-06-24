Στη νομική οδό έχει επιλέξει να κινηθεί η Αφροδίτη Λατινοπούλου μετά τη σφοδρή τηλεοπτική αντιπαράθεση που είχε πριν από λίγες ημέρες με τον Βασίλη Παϊτέρη. Η πρόεδρος της Φωνής Λογικής κατήγγειλε ότι υπήρξε «χυδαία προσβολή της αξιοπρέπειας μου με αισχρά υπονοούμενα κατά της μητέρας μου», γνωστοποιώντας παράλληλα ότι έχει ήδη προχωρήσει σε νομικές ενέργειες σε βάρος του γνωστού τραγουδιστή.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά μιλώντας στο Action24, «δεν υπάρχει καμία αντιπαράθεση, υπάρχει ευθεία επίθεση προσβολή για την οποία έχω κινηθεί νομικά, ενώ άφησε και υπονοούμενα για χρηματικές συναλλαγές με δικό μου στέλεχος», είπε η πρόεδρος της Φωνής Λογικής.

Συνεχίζοντας την τοποθέτησή της, η Αφροδίτη Λατινοπούλου υπογράμμισε ότι το ζήτημα που αφορά τη μητέρα της είναι αδιαπραγμάτευτο για την ίδια, λέγοντας πως «το ένα αφορά τη μητέρα μου και δεν σηκώνω κουβέντα και κάθε νοήμων προστατεύει τη μητέρα του και την αξιοπρέπειά της».

Παράλληλα, εξαπέλυσε πυρά κατά κομμάτων της Αριστεράς, υποστηρίζοντας ότι δεν υπήρξε καμία αντίδραση από την πλευρά τους μετά το περιστατικό. Όπως δήλωσε, «εξαιρούνται οι αριστερούληδες ευαισθητούληδες που κιχ δεν βγάζουν σε τέτοιες περιπτώσεις γιατί είναι επιλεκτικά ευαίσθητοι».

Αναφερόμενη εκ νέου στον Βασίλη Παϊτέρη, η πρόεδρος της Φωνής Λογικής σημείωσε ότι τα όσα ειπώθηκαν θα κριθούν πλέον από τη Δικαιοσύνη, τονίζοντας: «Όταν αφήνει υπονοούμενα θα απαντήσει την ελληνική δικαιοσύνη για να έρθει να αποδείξει αυτά που λέει γιατί δεν υπάρχουν».

Η έντονη τηλεοπτική αντιπαράθεση

Η σύγκρουση ανάμεσα στην Αφροδίτη Λατινοπούλου και τον Βασίλη Παϊτέρη σημειώθηκε κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής εκπομπής, όπου η συζήτηση περιστρεφόταν γύρω από καταγγελίες για εξαγορά ψήφων στην κοινότητα των Ρομά από πολιτικά πρόσωπα.

Κατά την παρουσία της στην εκπομπή «Αποκαλύψεις» του Πέτρου Κουσουλού στον ΑΝΤ1, η Αφροδίτη Λατινοπούλου δήλωσε: «Δυστυχώς υπάρχουν πολιτικοί που πλησιάζουν γύφτους για να εκλεγούν». Η συγκεκριμένη αναφορά προκάλεσε την άμεση και έντονη αντίδραση του Βασίλη Παϊτέρη.

Απευθυνόμενος στην πρόεδρο της Φωνής Λογικής, ο γνωστός τραγουδιστής ανέφερε: «Να απευθυνθώ στην κυρία Λατινοπούλου για τον όρο “γύφτος” που μας αποκαλεί. Ο γύφτος είναι ο σιδεράς που βρομίζεται και το λέμε “άντε ρε γύφτο”. Ο τσιγγάνος είναι ο μυγιάγγιχτος που μόλις τον βλέπεις παράξενα σε σκοτώνει. Παλιά. Εμείς είμαστε Ρωμιός, αγάπησε Ρωμιά, Ρομ ενικός, Ρομά πληθυντικός».

Η αντιπαράθεση, ωστόσο, δεν περιορίστηκε εκεί, καθώς ο Βασίλης Παϊτέρης προχώρησε και σε προσωπικά σχόλια προς την Αφροδίτη Λατινοπούλου, λέγοντας: «Αν τη δείτε καλά θα δείτε ότι έχει γύφτικη ομορφιά. Μήπως η μητέρα της αγόρασε χαλί από έναν γύφτο και δεν το πλήρωσε;».

Η απάντηση της προέδρου της Φωνής Λογικής ήταν άμεση και σε υψηλούς τόνους. «Είναι ντροπή σας. Εκτίθεστε από μόνος σας και αυτό αποδεικνύει γιατί τόσος πολύς κόσμος έχει αυτή την άποψη για εσάς, αλλά από γύφτο δεν περίμενα και κάτι καλύτερο, να πω την αλήθεια», ανέφερε.

Μετά από παρέμβαση του παρουσιαστή της εκπομπής, η Αφροδίτη Λατινοπούλου συνέχισε λέγοντας: «Δεν ντρέπεται να κάνει μια τέτοια προσωπική επίθεση; Εγώ δεν είπα κάτι προσβλητικό».

Από την πλευρά του, ο Βασίλης Παϊτέρης επέμεινε στη θέση του, δηλώνοντας: «Να μας πει αν αγόρασε χαλί η μάνα της από γύφτο».

Ολοκληρώνοντας την τοποθέτησή της, η Αφροδίτη Λατινοπούλου ξεκαθάρισε πως δεν αποδέχεται αναφορές που αφορούν την οικογένεια και την καταγωγή της, τονίζοντας: «Δεν επιτρέπω σε κανέναν να θίγει την οικογένειά μου και την καταγωγή μου. Αυτά είναι για μένα απαραβίαστα».