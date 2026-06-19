Συνέχεια στην έντονη αντιπαράθεσή της με τον Βασίλη Παϊτέρη έδωσε η πρόεδρος της «Φωνής Λογικής», Αφροδίτη Λατινοπούλου, με μια νέα ανάρτηση στα social media που προκάλεσε συζητήσεις.

Η Αφροδίτη Λατινοπούλου ανέβασε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram παλαιότερη συνέντευξη του γνωστού τραγουδιστή, στην οποία ο Βασίλης Παϊτέρης αναφερόταν στον Διονύση Τσακνή και στο τραγούδι «Μπαλαμός».

Η ανάρτηση συνοδεύτηκε από emoji κλόουν, με την πρόεδρο της «Φωνής Λογικής» να αφήνει αιχμές για τη στάση του τραγουδιστή, μετά τη δημόσια σύγκρουσή τους για τη χρήση του όρου «γύφτος».

Στο απόσπασμα της παλαιότερης συνέντευξης, ο Βασίλης Παϊτέρης είχε εκφράσει τη διαφωνία του με την άποψη ότι το τραγούδι «Μπαλαμός» ανήκει στον Διονύση Τσακνή, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για παραδοσιακό τσιγγάνικο τραγούδι.

«Του έχω πει “κύριε Τσακνή, είσαι γύφτος;”. Αν είναι γύφτος, να μας πει, να πούμε “ναι, είναι δικό του το τραγούδι”. Δεν είναι γύφτος», είχε αναφέρει χαρακτηριστικά σε τηλεοπτική του εμφάνιση.

Η συγκεκριμένη δήλωση αποτέλεσε το υλικό που επέλεξε να αναδημοσιεύσει η Αφροδίτη Λατινοπούλου, επαναφέροντας στο προσκήνιο τη μεταξύ τους αντιπαράθεση.

Η ένταση στον αέρα της τηλεοπτικής εκπομπής

Η νέα κόντρα ήρθε λίγες ημέρες μετά τη σύγκρουση των δύο στην εκπομπή «Νύχτα Αποκαλύψεων» του ΑΝΤ1.

Αφορμή ήταν η αναφορά της Αφροδίτης Λατινοπούλου ότι «υπάρχουν πολιτικοί που πλησιάζουν γύφτους για να εκλεγούν», φράση που προκάλεσε την άμεση αντίδραση του Βασίλη Παϊτέρη.

Ο τραγουδιστής προσπάθησε να εξηγήσει τη διάκριση ανάμεσα στους όρους «γύφτος», «τσιγγάνος» και «Ρομά», σημειώνοντας πως «εμείς είμαστε Ρομ στον ενικό, Ρομά στον πληθυντικό». Η συζήτηση, ωστόσο, δεν περιορίστηκε στη γλώσσα και την πολιτική, αλλά εξελίχθηκε σε προσωπική αντιπαράθεση.

Ο Βασίλης Παϊτέρης απευθύνθηκε στην Αφροδίτη Λατινοπούλου σχολιάζοντας την εμφάνισή της και χρησιμοποιώντας την έκφραση «γύφτικη ομορφιά», ενώ προχώρησε και σε προσωπικό σχόλιο για την οικογένειά της.

Η πρόεδρος της «Φωνής Λογικής» αντέδρασε έντονα, υποστηρίζοντας ότι ο τραγουδιστής «εκτίθεται από μόνος του» και απαντώντας με ιδιαίτερα αιχμηρό τρόπο.