Σε ιδιαίτερα βαρύ κλίμα συνεδριάζει σήμερα η Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς η συζήτηση για τη μελλοντική πορεία του κόμματος και οι εξελίξεις γύρω από την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛΑΣ) του Αλέξη Τσίπρα προκαλούν έντονες εσωκομματικές αναταράξεις.

Κατά την προσέλευσή του στη συνεδρίαση, ο βουλευτής Χανίων Παύλος Πολάκης εξαπέλυσε αιχμές κατά της ηγεσίας, ζητώντας να μπει «φρένο» σε αυτό που χαρακτήρισε «καταστροφική πορεία του κόμματος». Παράλληλα, έκανε λόγο για «ακατανόητη» απόφαση της πρόσφατης Κεντρικής Επιτροπής, εκφράζοντας τη διαφωνία του για τους μέχρι σήμερα χειρισμούς.

Ο Παύλος Πολάκης γνωστοποίησε ότι έχουν ήδη συγκεντρωθεί οι απαραίτητες υπογραφές για τη σύγκληση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Βασικό αντικείμενο της συνεδρίασης θα είναι η στρατηγική του κόμματος ενόψει της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ), καθώς και η συνολική πολιτική παρουσία που θα επιδιώξει το επόμενο διάστημα.

Ο ίδιος τόνισε την ανάγκη να παρουσιαστεί ένας ξεκάθαρος οδικός χάρτης για τις πιθανές πολιτικές συνεργασίες, συμπεριλαμβανομένης της προοπτικής συμπόρευσης με την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι πρέπει να υπάρχει και συγκεκριμένο σχέδιο αυτόνομης εκλογικής καθόδου του ΣΥΡΙΖΑ σε περίπτωση που δεν προχωρήσουν οι διεργασίες για τη δημιουργία ενός ευρύτερου προοδευτικού μετώπου.

Σφοδρή αντιπαράθεση στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ

Η σημερινή συνεδρίαση θεωρείται από τις πιο κρίσιμες των τελευταίων μηνών για την Κουμουνδούρου. Η προοπτική συνεργασίας με το νέο πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα έχει αναζωπυρώσει τις εσωκομματικές αντιθέσεις, με αρκετά στελέχη να ζητούν σαφείς απαντήσεις για τις επόμενες κινήσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στελέχη που βρίσκονται κοντά στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτη Φάμελλο, υποστηρίζουν ότι στόχος είναι η περαιτέρω εξειδίκευση των βημάτων που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε πολιτική σύγκλιση με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη.

Ωστόσο, η εσωκομματική αντιπολίτευση εμφανίζεται ιδιαίτερα επιφυλακτική. Στελέχη όπως ο Παύλος Πολάκης, ο Νίκος Παππάς και η Ρένα Δούρου αναμένεται να ζητήσουν συγκεκριμένες απαντήσεις από την ηγεσία σχετικά με την πορεία των επαφών και την απουσία μέχρι στιγμής χειροπιαστών αποτελεσμάτων.