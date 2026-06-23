Την ανάγκη να επαναξιολογηθεί στα όργανα του ΣΥΡΙΖΑ η πρόσφατη απόφαση του κόμματος έθεσε ο Νίκος Παππάς, ζητώντας σαφή εξειδίκευση, οδικό χάρτη και χρονοδιάγραμμα για τα επόμενα βήματα.

Μιλώντας στο κανάλι της Ναυτεμπορικής, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία υπογράμμισε ότι οι αποφάσεις του κόμματος δεν μπορούν να μείνουν σε γενικές διατυπώσεις, αλλά πρέπει να αποσαφηνιστεί τι σημαίνουν στην πράξη για τη στρατηγική, την ηγεσία και τα καθήκοντα κάθε στελέχους.

«Καθίσταται αναγκαίο να επαναξιολογήσουμε στα όργανα του ΣΥΡΙΖΑ την απόφαση που πήραμε, να την εξειδικεύσουμε, να δούμε τι καθήκοντα απορρέουν για τον καθένα μας με βάση τη στρατηγική μας και πώς μπορούμε να προχωρήσουμε παρακάτω», τόνισε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι οι αποφάσεις χρειάζονται «σαφή οδικό χάρτη και χρονοδιάγραμμα υλοποίησης», δείχνοντας πως στο εσωτερικό του κόμματος παραμένει ανοιχτή η συζήτηση για την κατεύθυνση και την εφαρμογή της συλλογικής γραμμής.

Ερωτήματα για τις αρμοδιότητες Φάμελλου

Ο Νίκος Παππάς έθεσε και ζήτημα αποσαφήνισης των αρμοδιοτήτων της ηγεσίας, με βάση την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής.

Όπως είπε, πρέπει να υπάρξουν καθαρές απαντήσεις για το ποιες αρμοδιότητες ασκεί σήμερα ο Σωκράτης Φάμελλος, ειδικά σε σχέση με τη συγκρότηση ψηφοδελτίων, την υπεράσπιση του οικονομικού προγράμματος και την παρουσία του κόμματος στη ΔΕΘ.

«Πρέπει να δούμε ποιες αρμοδιότητες ασκεί ο Σωκράτης Φάμελλος αυτή τη στιγμή με βάση και τις αποφάσεις. Έχει αρμοδιότητα συγκρότησης ψηφοδελτίων έστω στο πλαίσιο μιας ευρύτερης συμμαχίας; Έχει αρμοδιότητα υπεράσπισης του οικονομικού μας προγράμματος; Θα είναι στη ΔΕΘ με συνέντευξη Τύπου για να παρουσιάσει το πρόγραμμά μας; Δεν ζήτησε κανένας εντολή για να κρυφτεί το οικονομικό μας πρόγραμμα», ανέφερε.

Η τοποθέτηση αυτή δείχνει ότι ο πρώην υπουργός ζητά μεγαλύτερη θεσμική και πολιτική σαφήνεια για τον ρόλο της σημερινής ηγεσίας, αλλά και για τον τρόπο με τον οποίο ο ΣΥΡΙΖΑ θα υπερασπιστεί την προγραμματική του ταυτότητα.

«Το θέμα της ηγεσίας είναι δεύτερης τάξης»

Απαντώντας σε ερώτηση για το ζήτημα της ηγεσίας, ο Νίκος Παππάς υποστήριξε ότι, στη σημερινή συνθήκη, το θέμα αυτό είναι «δεύτερης τάξης», καθώς, όπως είπε, τίθεται υπό αμφισβήτηση η ίδια η πορεία του κόμματος.

Παράλληλα, σημείωσε ότι «δεν νομίζω ότι διεκδικεί κανένας τον τίτλο του αναντικατάστατου, ειδικά αν έχουμε αυτή την εικόνα», αφήνοντας σαφές μήνυμα ότι κανένα πρόσωπο δεν μπορεί να μπαίνει πάνω από τη συλλογική λειτουργία και τη στρατηγική του χώρου.

Η αναφορά αυτή έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία στον ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζονται οι συζητήσεις για το μέλλον της παράταξης, τις συνεργασίες, την οργανωτική ανασυγκρότηση και την πολιτική ταυτότητα του κόμματος.

Να υπερασπιστεί η ηγεσία την πορεία του ΣΥΡΙΖΑ

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο Νίκος Παππάς στην ανάγκη υπεράσπισης της ιστορικής και πολιτικής διαδρομής του ΣΥΡΙΖΑ.

Όπως ανέφερε, δεν μπορεί να μένουν αναπάντητες δημόσιες τοποθετήσεις που εμφανίζουν τον ΣΥΡΙΖΑ ως κόμμα του οποίου ο ιστορικός κύκλος έχει κλείσει ή ως πολιτικό χώρο «τοξικό».

«Έχει υπάρξει μια δημόσια δήλωση ότι έκλεισε ο ιστορικός κύκλος του ΣΥΡΙΖΑ και μια ακόμα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι τοξικός. Περιμένω από όποιον θέλει να είναι στην ηγεσία αυτόν τον χώρο να τον υπερασπιστεί», είπε.

Με τη φράση αυτή, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ έστειλε σαφές μήνυμα προς το εσωτερικό του κόμματος, ζητώντας από όσους διεκδικούν ρόλο ευθύνης να μην αποστασιοποιούνται από την πολιτική κληρονομιά και τις μάχες που έχει δώσει ο χώρος.

«Ο κύκλος του ΣΥΡΙΖΑ δεν κλείνει»

Ο Νίκος Παππάς ξεκαθάρισε ότι, κατά την άποψή του, «ο κύκλος του ΣΥΡΙΖΑ δεν κλείνει».

Υποστήριξε ότι το κόμμα διαθέτει όχι μόνο παράδοση, αλλά και «το οπλοστάσιο» για να απαντήσει στα σύγχρονα προβλήματα, ειδικά σε ζητήματα οικονομικής πολιτικής, κοινωνικού κράτους και αξιοποίησης ευρωπαϊκών πόρων.

Υπενθύμισε ακόμη ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πρωταγωνιστήσει στη μάχη με τη Νέα Δημοκρατία για την ερμηνεία και εφαρμογή του Δημοσιονομικού Συμφώνου, ενώ έχει αναδείξει συστηματικά τις καθυστερήσεις στην απορρόφηση των πόρων του ΕΣΠΑ και του Ταμείου Ανάκαμψης.

Η παρέμβασή του δείχνει ότι ένα τμήμα του ΣΥΡΙΖΑ ζητά να μην εγκαταλειφθεί η προγραμματική φυσιογνωμία του κόμματος στο όνομα ευρύτερων σχημάτων ή ασαφών συμμαχιών.

Εσωκομματικό μήνυμα με πολιτικό βάθος

Η τοποθέτηση Παππά δεν περιορίζεται σε οργανωτικές παρατηρήσεις. Αποτελεί πολιτικό μήνυμα προς την ηγεσία και τα όργανα του ΣΥΡΙΖΑ ότι η επόμενη ημέρα δεν μπορεί να οικοδομηθεί χωρίς καθαρή στρατηγική, σαφείς αρμοδιότητες και υπεράσπιση της ταυτότητας του κόμματος.

Ο πρώην υπουργός ζητά ουσιαστικά να απαντηθούν τρία ερωτήματα:

Ποιος υλοποιεί τη γραμμή του κόμματος;

Με ποιο χρονοδιάγραμμα;

Και με ποιο πολιτικό πρόγραμμα θα εμφανιστεί ο ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στην κοινωνία;

Η απάντηση σε αυτά τα ερωτήματα θα κρίνει και το αν ο ΣΥΡΙΖΑ θα κινηθεί ως αυτόνομος πολιτικός πόλος με σαφή προγραμματική πρόταση ή αν θα διολισθήσει σε μια πιο ασαφή διαδικασία ανασύνθεσης του ευρύτερου προοδευτικού χώρου.