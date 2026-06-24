Σημαντική οικονομική ανακούφιση φέρνει η νέα κυβερνητική απόφαση για τη διαχείριση των κόκκινων δανείων, προσφέροντας μια ουσιαστική δεύτερη ευκαιρία σε χιλιάδες νοικοκυριά. Μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό Real FM, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, Θανάσης Κοντογεώργης, αναφέρθηκε εκτενώς στις νέες ρυθμίσεις. Ο ίδιος υπογράμμισε ότι οι άμεσα ωφελούμενοι δανειολήπτες από τη συγκεκριμένη διάταξη, η οποία αφορά τα δάνεια του νόμου Κατσέλη, ξεπερνούν τους 100.000 συμπολίτες μας. Η εξέλιξη αυτή αναμένεται να δώσει βαθιά ανάσα σε ευάλωτα νοικοκυριά που αναζητούσαν οριστική διέξοδο.



Εν πρώτοις απάντησε στις αιτιάσεις του προηγούμενου διαστήματος από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, που έθεταν το ερώτημα αν η κυβέρνηση θα εφαρμόσει ή όχι τη δικαστική απόφαση: Η πραγματικότητα είναι ότι «το υπουργείο Οικονομικών μελετούσε την απόφαση», εξήγησε ο υφυπουργός, με την ταυτόχρονη επισήμανση ότι «εμείς προχωρήσαμε σε αυτό που θεωρούμε δίκαιο και σαν επιβράβευση της συνέπειας (των δανειοληπτών)».



Συγκεκριμένα, η συγκεκριμένη διάταξη «δίνει αυτή την ανάσα σε αρκετούς συμπολίτες μας, περίπου 100.000. Ό,τι είναι σωστό, λογικό, δίκαιο και μπορούμε να το κάνουμε, θα το κάνουμε. Δεν μπορούμε να κάνουμε πράγματα τα οποία θέτουν επί κινδύνω πολλά ζητήματα», εξήγησε επίσης.

Διαψεύδοντας εξ άλλου την εκτίμηση ότι στην κυβερνητική απόφαση έπαιξε ρόλο το γεγονός ότι η χώρα διανύει ημερολογιακώς εκλογική χρονιά, επέμεινε ότι η κυβέρνηση έμεινε στην περίμετρο της απόφασης του Αρείου Πάγου -και «αυτές είναι οι δυνατότητες».



Αλλάζοντας θέμα και στο ερώτημα αν η χώρα οδεύει σε εκλογές, με αφορμή και τις περιοδείες του πρωθυπουργού, ο Θ. Κοντογεώργης απάντησε ως εξής: «Το ότι ο πρωθυπουργός συνομιλεί με την κοινωνία, περιοδεύει, δεν είναι κάτι που γίνεται τώρα. Όλη την τετραετία γινόταν», επαναλαμβάνοντας ότι «δέκα μήνες απομένουν ως τις εκλογές».



Όμως, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ έδωσε μεγάλο βάρος στην ελληνική Προεδρία του 2027, που δεν θα είναι «μια τυπική ελληνική Προεδρία». Αντιθέτως, θα είναι «μια Προεδρία στην οποία θα κριθεί το πώς θα ζήσουμε τα επόμενα χρόνια, γιατί τότε θα συμφωνηθεί ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός. Τότε θα πρέπει να έχουμε έναν πρωθυπουργό με διπλωματικό κεφάλαιο», που θα έχει επιπλέον την ικανότητα να συνταιριάξει τις διαφορές εντός της ΕΕ, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.



Επόμενο θέμα της συνέντευξης, η υπόθεση με τον βουλευτή της ΝΔ και πρώην επίτροπο Δημήτρη Αβραμόπουλο: «Έχει δώσει κάποιες εξηγήσεις για την ουσία της υπόθεσης», εξηγήσεις που «έχουν μια λογική και μια συνοχή».



Από την άλλη, συνέχισε, «καταλαβαίνω ότι αισθάνεται πως αδικείται και η φόρτιση μπορεί να οδηγεί σε κάποιες λεκτικές υπερβάσεις».



Ήταν όμως κατηγορηματικός πως σε ό,τι αφορά το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, «καμία καθυστέρηση δεν υπήρξε, ο υπουργός δεν εμπλέκεται». Αντιθέτως, «επειδή ήταν ευρωπαϊκό ένταλμα, κινήθηκαν γρήγορα οι διαδικασίες», επιπλέον όλα έγιναν «μέσα σε ένα 24ωρο». Ενώ για το από εδώ και πέρα, το δια ταύτα ήταν πως «ό,τι πρέπει να γίνει, θα γίνει με απόλυτη διαφάνεια και με τον τρόπο που επιβάλλουν το Σύνταγμα και ο Κώδικας Ποινικής Δικονομίας».