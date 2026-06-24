Τον ολοένα εντονότερο ανταγωνισμό ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και την ΕΛΑΣ, την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα, ανέδειξε ο τηλεοπτικός διάλογος που είχαν το πρωί της Τετάρτης Νάντια Γιαννακοπούλου και Άννα Παπαδοπούλου.

Αφορμή στάθηκε η συζήτηση περί πολιτικής εντιμότητας, με την αναπληρώτρια εκπρόσωπο Τύπου της ΕΛΑΣ να υποστηρίζει ότι το νέο πολιτικό σχήμα μπορεί να επικαλείται το συγκεκριμένο ζήτημα και τη βουλευτή του ΠΑΣΟΚ να της υπενθυμίζει αμέσως το πολιτικό της παρελθόν στη Χαριλάου Τρικούπη.

Η ανταλλαγή ήταν σύντομη, αλλά αρκετή για να αποτυπώσει το νέο κλίμα στις τηλεοπτικές αντιπαραθέσεις της αντιπολίτευσης.

«Την εντιμότητα μπορούμε να τη λέμε»

Στο πάνελ του ΣΚΑΪ, η Άννα Παπαδοπούλου, αναπληρώτρια εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα, ανέφερε προς τη Νάντια Γιαννακοπούλου ότι το νέο κόμμα μπορεί να μιλά για εντιμότητα.

«Εμείς αυτό μπορούμε να το λέμε, την εντιμότητα μπορούμε να τη λέμε», είπε χαρακτηριστικά.

Ο δημοσιογράφος τη ρώτησε τότε αν το ίδιο μπορεί να ισχυριστεί και το ΠΑΣΟΚ.

Η Άννα Παπαδοπούλου απέφυγε να απαντήσει ευθέως, λέγοντας: «Αυτό θα το απαντήσει η κυρία Γιαννακοπούλου».

«Και εσύ στο ΠΑΣΟΚ ανήκες»

Η Νάντια Γιαννακοπούλου δεν άφησε την αναφορά αναπάντητη.

Απευθυνόμενη στην Άννα Παπαδοπούλου, σχολίασε: «Αυτό κι εσύ, Άννα, θα μπορούσες να το απαντήσεις, γιατί και εσύ στο ΠΑΣΟΚ ανήκες».

Η ατάκα της βουλευτή του ΠΑΣΟΚ έδωσε αμέσως πολιτική διάσταση στη συζήτηση, μεταφέροντας το βάρος από τη γενική αντιπαράθεση περί διαφθοράς και εντιμότητας στις μετακινήσεις στελεχών από τη Χαριλάου Τρικούπη προς το νέο σχήμα του Αλέξη Τσίπρα.

Οι μετακινήσεις στελεχών και η πολιτική αμηχανία

Το επεισόδιο ανέδειξε την αμηχανία που προκαλεί στο ΠΑΣΟΚ η παρουσία πρώην στελεχών του στο νέο πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα.

Η ΕΛΑΣ επιχειρεί να εμφανιστεί ως νέος πόλος στον χώρο της κεντροαριστεράς και της αριστεράς, διεκδικώντας πολιτικό χώρο από το ΠΑΣΟΚ, αλλά και πρόσωπα που είχαν στο παρελθόν αναφορά στη Χαριλάου Τρικούπη.

Από την πλευρά του, το ΠΑΣΟΚ επιδιώκει να υπενθυμίζει ότι αρκετοί από όσους σήμερα εμφανίζονται ως εκπρόσωποι ενός νέου πολιτικού σχεδίου έχουν διαδρομή μέσα στο ίδιο.

Σε αυτό το πλαίσιο, η φράση της Νάντιας Γιαννακοπούλου λειτούργησε ως αιχμή όχι μόνο προς την Άννα Παπαδοπούλου, αλλά συνολικά προς τις πολιτικές μετακινήσεις που καταγράφονται στον χώρο της αντιπολίτευσης.

Ανταγωνισμός για το «ηθικό πλεονέκτημα»

Η συζήτηση ξεκίνησε από τη διαφθορά και την πολιτική εντιμότητα, όμως γρήγορα μετατράπηκε σε αντιπαράθεση για το ποιος έχει δικαίωμα να μιλά με όρους ηθικού πλεονεκτήματος.

Για την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα, η επίκληση της εντιμότητας αποτελεί μέρος της προσπάθειας να συγκροτηθεί μια νέα πολιτική ταυτότητα.

Για το ΠΑΣΟΚ, όμως, η συζήτηση αυτή δεν μπορεί να γίνεται χωρίς αναφορές στο παρελθόν των προσώπων και στις πολιτικές διαδρομές τους.

Η ένταση του διαλόγου δείχνει ότι η αντιπαράθεση ανάμεσα στα δύο κόμματα δεν θα περιοριστεί μόνο σε προγραμματικές θέσεις, αλλά θα περάσει και στο πεδίο της αξιοπιστίας, της συνέπειας και της πολιτικής καταγωγής.

Στον απόηχο των δημοσκοπήσεων

Το επεισόδιο σημειώθηκε στον απόηχο των τελευταίων δημοσκοπήσεων, οι οποίες έχουν εντείνει τον ανταγωνισμό στον χώρο της αντιπολίτευσης.

Το ΠΑΣΟΚ και η ΕΛΑΣ διεκδικούν πλέον όχι μόνο ψηφοφόρους, αλλά και το πολιτικό αφήγημα της επόμενης ημέρας.

Η μάχη αφορά το ποιος μπορεί να εκφράσει πιο πειστικά τον χώρο απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, ποιος διαθέτει καθαρότερη πολιτική ταυτότητα και ποιος μπορεί να εμφανιστεί ως αξιόπιστη εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης.

Ο σύντομος διάλογος Γιαννακοπούλου-Παπαδοπούλου έδειξε ότι η σύγκρουση αυτή μόλις ξεκινά.