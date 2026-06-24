Στην αντεπίθεση πέρασε ο πρώην υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Μακάριος Λαζαρίδης, απορρίπτοντας τις καταγγελίες που αφορούν τον τίτλο σπουδών του από το Southeastern College και κάνοντας λόγο για «οργανωμένη προσπάθεια πολιτικής εξόντωσης».

Μιλώντας στην Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη συζήτηση του πολυνομοσχεδίου του υπουργείου Οικονομικών, ο κ. Λαζαρίδης υποστήριξε ότι δεν υφίσταται ζήτημα πλαστού πτυχίου, ψευδών δικαιολογητικών ή παραπλάνησης της διοίκησης, ενώ τόνισε ότι δεν αποκόμισε κανένα οικονομικό όφελος.

«Δεν υπάρχει πλαστό πτυχίο. Δεν υπάρχει ψευδές δικαιολογητικό. Δεν υπάρχει παραπλάνηση της διοίκησης. Δεν υπάρχει οικονομικό όφελος. Δεν υπάρχει παράνομη πράξη που να αποδίδεται σε εμένα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι πρόκειται για διοικητικό σφάλμα που έγινε κατά την πρόσληψή του το 2007 ως ειδικού συνεργάτη για θέματα νέας γενιάς και το οποίο, όπως είπε, ουδέποτε αμφισβητήθηκε επί σχεδόν δύο δεκαετίες.

Σύμφωνα με τον πρώην υφυπουργό, για τη συγκεκριμένη θέση δεν απαιτούνταν πανεπιστημιακός τίτλος, ωστόσο η υπηρεσία τον κατέταξε εκ παραδρομής στην κατηγορία του «Ειδικού Επιστήμονα».

Παράλληλα, απέρριψε τους ισχυρισμούς περί οικονομικού οφέλους, σημειώνοντας ότι οι αποδοχές του δεν ξεπέρασαν ποτέ τα προβλεπόμενα από τη νόμιμη υπηρεσιακή του κατάταξη.

Αναφερόμενος στην παραίτησή του από την κυβέρνηση, ο κ. Λαζαρίδης ξεκαθάρισε ότι επρόκειτο για πράξη πολιτικής ευθύνης, προκειμένου να μην υπάρξει σκιά στη λειτουργία της κυβέρνησης, και όχι για παραδοχή ενοχής ή αποδοχή οποιασδήποτε παράνομης ενέργειας.

Παράλληλα, εξαπέλυσε πυρά κατά της αντιπολίτευσης, κάνοντας λόγο για προσπάθεια πολιτικής εκμετάλλευσης της υπόθεσης και κατασκευής εντυπώσεων σε βάρος του.

«Δεν είχαν σκάνδαλο και προσπάθησαν να κατασκευάσουν ένα. Δεν είχαν αποδείξεις και επιχείρησαν να τις υποκαταστήσουν με κραυγές», ανέφερε, υποστηρίζοντας ότι τα στοιχεία που αφορούσαν τα προσόντα και την υπηρεσιακή του κατάσταση ήταν εξαρχής γνωστά και καταγεγραμμένα στον υπηρεσιακό του φάκελο.

Τα σχετικά έγγραφα και στοιχεία κατατέθηκαν στα πρακτικά της Βουλής.