Με αιχμηρή ανάρτηση απάντησε η Μαρία Καρυστιανού στις πρώτες αποχωρήσεις στελεχών από την «Ελπίδα για τη Δημοκρατία», μόλις λίγες εβδομάδες μετά την ίδρυση του νέου πολιτικού φορέα.

Η επικεφαλής του κόμματος έκανε λόγο για οργανωμένη προσπάθεια υπονόμευσης του εγχειρήματος, μιλώντας για «λάσπη», «συκοφαντία» και «πρόθυμους» που επιχειρούν να πλήξουν την πορεία του κινήματος.

«Τα δόλια κίνητρα, όσο κι αν πολλές φορές επιχειρούν να κρυφτούν, γίνονται αντιληπτά από τους πολίτες», ανέφερε χαρακτηριστικά, δίνοντας το στίγμα της απάντησής της στις εσωκομματικές αναταράξεις.

«Κόντρα στον πόλεμο συνεχίζουμε»

Στην ανάρτησή της, η Μαρία Καρυστιανού υποστήριξε ότι η «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» βρίσκεται αντιμέτωπη με επιθέσεις από ένα «βολεμένο, διεφθαρμένο και υποκινούμενο σύστημα», το οποίο – όπως ανέφερε – ενοχλείται από την απήχηση που αποκτά το νέο πολιτικό εγχείρημα.

«Κόντρα στον πόλεμο λοιπόν, συνεχίζουμε», έγραψε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι το κίνημα παραμένει ενεργό και προσηλωμένο στους στόχους του.

Παράλληλα, επιχείρησε να στείλει μήνυμα ενότητας προς τα μέλη και τους υποστηρικτές του κόμματος, υπογραμμίζοντας ότι οι εξελίξεις δεν πρόκειται να ανακόψουν την πορεία του.

«Δεν πτοούμαστε, δεν παραιτούμαστε, δεν καμπτόμαστε», σημείωσε, σε μια προσπάθεια συσπείρωσης της κομματικής βάσης.

Η τοποθέτηση της Μαρίας Καρυστιανού ήρθε μετά την αποχώρηση του πραγματογνώμονα της υπόθεσης των Τεμπών, Βασίλη Κοκοτσάκη, καθώς και του πτέραρχου ε.α. Αθανάσιου Παπανικολάου. Την ίδια στιγμή, αποστάσεις από το νέο πολιτικό σχήμα φέρεται να έχει λάβει και ο TikToker Δημήτρης Σαββίδης, ενισχύοντας το κλίμα εσωτερικών ανακατατάξεων που καταγράφεται το τελευταίο διάστημα.

Οι αιχμές Κοκοτσάκη για τη λειτουργία του κόμματος

Σε ανοιχτή επιστολή του, ο Βασίλης Κοκοτσάκης εξήγησε τους λόγους της αποχώρησής του, εκφράζοντας προβληματισμό για τη δομή και τη λειτουργία του κόμματος. Όπως ανέφερε, διαπίστωσε σοβαρές οργανωτικές αδυναμίες, ενώ έθεσε ζήτημα δημοκρατικής λειτουργίας και θεσμικής συγκρότησης.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ένα πολιτικό κίνημα πολιτών δεν μπορεί να λειτουργήσει αποτελεσματικά χωρίς σαφείς κανόνες, θεσμούς, διαφάνεια, λογοδοσία και οργανωτικό πλαίσιο που να διασφαλίζει τη συμμετοχή και τον έλεγχο των διαδικασιών.