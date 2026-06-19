Ο Θανάσης Αυγερινός προχώρησε σε διευκρινίσεις για το γεγονός ότι η Μαρία Καρυστιανού επισκέφθηκε το Αττικό Νοσοκομείο, φτάνοντας με ένα μαύρο τζιπ.

Ο εκπρόσωπος Τύπου της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία» είπε στον ραδιοφωνικό σταθμό 9,84 πως το όχημα μεγάλου κυβισμού ανήκει σε στέλεχος του κόμματος, γιατρό στο επάγγελμα, που το παραχώρησε για τη συγκεκριμένη μετακίνηση.

«Μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι είναι το όχημα ενός από τα στελέχη μας. Ανήκει σε έναν επιτυχημένο ιατρό. Φαντάζομαι ότι πολλοί επιτυχημένοι ιατροί έχουν οχήματα μεγάλου κυβισμού και πολυτελείας», είπε χαρακτηριστικά.

«Δεν είναι το όχημα του Κινήματος και είναι κωμική η προσπάθεια να κολλήσουν ετικέτες και να κάνουν περιγραφές που δεν ταιριάζουν με τον χαρακτήρα μας», πρόσθεσε στη συνέχεια.

Βίντεο με την άφιξη της Μαρίας Καρυστιανού: