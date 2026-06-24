Η εισαγγελία της Βιέννης ανακοίνωσε σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι πρόσφατα άνοιξε έρευνα σε βάρος μιας υπαλλήλου της πρεσβείας της Αυστρίας στο Λονδίνο, καθώς θεωρείται ύποπτη για την έκδοση διαβατηρίων με παράνομη διαδικασία, επιβεβαιώνοντας πληροφορία της εφημερίδας Kronen Zeitung.

“Η εισαγγελία της Βιέννης διεξάγει από τις αρχές Μαΐου έρευνα για κατάχρηση εξουσίας σε βάρος της συνεργάτιδας”, δήλωσε η εισαγγελία χωρίς να δώσει περισσότερα στοιχεία.

Σύμφωνα με την Kronen Zeitung, η εν λόγω συνεργάτιδα είναι ύποπτη για την έκδοση τουλάχιστον 35 διαβατηρίων με “εσπευσμένη διαδικασία” και μη σεβόμενη τα αυστηρά κριτήρια που απαιτούνται.

Σε ανακοίνωση, το αυστριακό υπουργείο Εξωτερικών ανέφερε ότι η πρεσβεία του στο Λονδίνο ανακάλυψε ότι παρατυπίες έγιναν μεταξύ 2022 και 2024, κατά τη διάρκεια έκτακτου ελέγχου.

Μετά την ανακάλυψη αυτή, το υπουργείο άρχισε πρόσθετους ελέγχους και κατέθεσε αναφορά στο Ομοσπονδιακό Γραφείο Πρόληψης και καταπολέμησης της διαφθοράς (BAK). Διευκρίνισε ότι έχουν αρχίσει διαδικασίες για να αφαιρεθούν τα αδικαιολογήτως εκδοθέντα διαβατήρια.

Η Kronen Zeitung υπογραμμίζει ότι το αυστριακό διαβατήριο είναι από τα πιο περιζήτητα.

Με 184 προορισμούς χωρίς θεώρηση διαβατηρίου, το αυστριακό διαβατήριο καταλαμβάνει την 5η θέση στην παγκόσμια κατάταξη των πιο ισχυρών ταξιδιωτικών εγγράφων, σύμφωνα με κατάταξη που κατάρτισε η Διεθνής Ένωση Αερομεταφορών (IATA). Στην πρώτη θέση βρίσκεται η Σιγκαπούρη που παρέχει πρόσβαση σε 192 προορισμούς χωρίς βίζα και στη 2η θέση ακολουθούν η Ιαπωνία, η Νότια Κορέα και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, με 187 προορισμούς η καθεμία χώρα.