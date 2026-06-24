Η Ελβετία ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε διαπραγματεύσεις με τη Γαλλία, το Ισραήλ και τη Νότια Κορέα για την απόκτηση νέου συστήματος αντιαεροπορικής άμυνας εδάφους-αέρος μεγάλου βεληνεκούς.

Η κίνηση έρχεται λόγω των καθυστερήσεων στην παράδοση του αμερικανικού συστήματος Patriot, το οποίο η Βέρνη είχε αποφασίσει να αγοράσει το 2021.

Σύμφωνα με το Ομοσπονδιακό υπουργείο Άμυνας, οι διαπραγματεύσεις γίνονται με στόχο την απόκτηση ενός επιπλέον συστήματος που θα επιτρέψει στην Ελβετία να ενισχύσει ταχύτερα την άμυνά της απέναντι σε επιθέσεις εξ αποστάσεως.

«Η Ελβετία πρέπει να μπορεί να αμυνθεί γρήγορα»

Το ελβετικό υπουργείο Άμυνας τόνισε ότι η επιδείνωση της κατάστασης ασφαλείας καθιστά αναγκαία την ταχύτερη ενίσχυση των αμυντικών δυνατοτήτων της χώρας.

«Λαμβάνοντας υπόψη την επιδείνωση της κατάστασης στον τομέα της ασφάλειας, η Ελβετία πρέπει να είναι σε θέση να αμυνθεί γρήγορα» απέναντι σε τέτοιου είδους επιθέσεις, ανέφερε η ανακοίνωση.

Παράλληλα, επισημαίνεται ότι ένα δεύτερο σύστημα θα μειώσει την εξάρτηση της χώρας από έναν και μόνο προμηθευτή.

Οι καθυστερήσεις στα Patriot

Η ελβετική κυβέρνηση είχε ανακοινώσει στις αρχές Μαρτίου ότι εξετάζει την αγορά επιπλέον συστήματος αντιαεροπορικής άμυνας μεγάλου βεληνεκούς, κατά προτίμηση ευρωπαϊκής κατασκευής.

Το νέο σύστημα θα λειτουργεί συμπληρωματικά προς το Patriot, η παράδοση του οποίου έχει καθυστερήσει σημαντικά.

Τον Μάρτιο, η Βέρνη είχε εκτιμήσει ότι η καθυστέρηση στην παράδοση των Patriot μπορεί να φτάσει τα τέσσερα έως πέντε χρόνια.

Δεν εγκαταλείπει το πρόγραμμα Patriot

Παρά τις καθυστερήσεις, η Ελβετία ξεκαθαρίζει ότι παραμένει στην αρχική της απόφαση να αποκτήσει το αμερικανικό σύστημα.

Η κυβέρνηση εξήγησε ότι, λόγω της κατάστασης ασφαλείας, δεν μπορεί να εξετάσει τη διακοπή του προγράμματος προμήθειας χωρίς να έχει διαθέσιμο σύστημα αντικατάστασης.

Επιπλέον, όπως αναφέρει, θα ήταν δύσκολο να εκτιμηθεί το κόστος που θα συνεπαγόταν μια τέτοια διακοπή.

Για τον λόγο αυτό, οι πληρωμές για την αγορά του συστήματος Patriot ξαναρχίζουν, ώστε το έργο να προχωρήσει με τη μικρότερη δυνατή καθυστέρηση και χωρίς υπερβολικό πρόσθετο κόστος.

Γιατί είχαν «παγώσει» οι πληρωμές

Η Ελβετία είχε αναστείλει τις πληρωμές για τα Patriot το περασμένο φθινόπωρο, καθώς το χρονοδιάγραμμα παράδοσης είχε γίνει αβέβαιο.

Η καθυστέρηση συνδέθηκε με την απόφαση των Ηνωμένων Πολιτειών να δώσουν προτεραιότητα στη στήριξη της Ουκρανίας.

Τον Μάρτιο, η ελβετική κυβέρνηση είχε αναφέρει επίσης ότι οι ΗΠΑ παρέκαμπταν το «πάγωμα» των πληρωμών, μεταφέροντας κεφάλαια που προορίζονταν για την αγορά μαχητικών F-35 στον λογαριασμό του συστήματος Patriot.

Λιγότερα F-35 λόγω κόστους

Η υπόθεση των Patriot συνδέεται και με το πρόγραμμα αγοράς των αμερικανικών F-35A από την Ελβετία.

Η Βέρνη εκτιμά πλέον ότι θα μπορέσει να αποκτήσει 30 μαχητικά F-35A, αντί για τα 36 που υπολόγιζε αρχικά.

Η μείωση αποδίδεται στο αυξημένο κόστος που συνδέεται με τον πληθωρισμό και τις υψηλές τιμές των πρώτων υλών.

Η αναζήτηση δεύτερου αντιαεροπορικού συστήματος δείχνει ότι η Ελβετία επιχειρεί να θωρακίσει ταχύτερα την αεράμυνά της, χωρίς να εξαρτάται αποκλειστικά από το αμερικανικό πρόγραμμα Patriot.