Ένας άνδρας συνήθιζε να πετάει τα σκουπίδια του έξω από μια πολυκατοικία, αντί να τα τοποθετεί σε κάποιον κάδο, μέχρι που μια μέρα γύρισαν… στο σπίτι του.

Το απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε στο Κάρντιφ της Βρετανίας, όταν ο Ντιν Γκάουτσι δέχτηκε παράπονα από την πολυκατοικία στην οποία διαχειρίζεται διαμερίσματα που έχουν μετατραπεί σε Airbnb.

Αρχικά, νόμιζε ότι έφταιγε κάποιος από τους τουρίστες, μέχρι που εξέτασε υλικό από κάμερες ασφαλείας και είδε έναν άνδρα που δεν έμενε στο κτήριο, να εμφανίζεται έξω από αυτό με αρκετές σακούλες σκουπιδιών, τις οποίες και σκόρπισε στην είσοδο.

Αναλαμβάνοντας ρόλο ντετέκτιβ, λοιπόν, τύπωσε φωτογραφία του αγνώστου και ξεκίνησε να ρωτάει τους γείτονες για πληροφορίες, έγραψε το BBC. Παράλληλα, έψαχνε τα σκουπίδια -καθώς ο άγνωστος συνέχισε να τα αφήνει έξω από την πολυκατοικία- και αντιλήφθηκε πως επρόκειτο για εσκεμμένη ενέργεια.

«Αφαιρούσε ετικέτες από δέματα και κατέστρεφε από αποδείξεις οποιοδήποτε στοιχείο που θα μαρτυρούσε τη διεύθυνσή του», ανέφερε ο Γκάουτσι.

Τελικά, κατάφερε να εντοπίσει τον άγνωστο άνδρα, καθώς αποδείχτηκε ότι έμενε μερικά τετράγωνα πιο κάτω.

Έτσι, έβαλε επτά σακούλες σκουπιδιών στο αυτοκίνητό του και τις μετέφερε έξω από το σπίτι του αγνώστου, όπου και τις πέταξε στην είσοδό του. Στη συνέχεια χτύπησε το κουδούνι και μόλις αντίκρισε τον υπαίτιο, του έδειξε βίντεο με τη δράση του, ενώ βιντεοσκόπησε ταυτόχρονα το περιστατικό.

«Ζητώ συγγνώμη φίλε, δεν θα το κάνω ξανά», είπε ο άγνωστος.

Ο Ντιν Γκάουτσι δήλωσε ότι δεν ενημέρωσε την αστυνομία, γιατί πιστεύει ότι λύθηκε το ζήτημα, ωστόσο ενημέρωσε το δημοτικό συμβούλιο της περιοχής, καθώς τα τελευταία χρόνια υπάρχουν αρκετά παρόμοια περιστατικά, με κόσμο να πετάει τα σκουπίδια του έξω από πολυκατοικίες και στο δρόμο, αντί να τα τοποθετεί σε κάποιον κάδο.