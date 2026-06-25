Νέα, ταχύτερη διαδικασία για τον φορολογικό έλεγχο σοβαρών υποθέσεων οικονομικού εγκλήματος και φοροδιαφυγής προβλέπει τροπολογία του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Στόχος είναι η επιτάχυνση των ελέγχων, η στενότερη συνεργασία της ΑΑΔΕ με τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ) και η ταχύτερη ποινική αντιμετώπιση οργανωμένων κυκλωμάτων φοροδιαφυγής.

Οι αλλαγές

Με τις νέες διατάξεις τροποποιείται ο Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας και προβλέπεται ότι οι υποθέσεις που διαβιβάζονται στην ΑΑΔΕ από τη Διεύθυνση Ερευνών Οικονομικού Εγκλήματος, όταν αφορούν σοβαρές περιπτώσεις ή υπάρχουν ενδείξεις ποινικά κολάσιμης φοροδιαφυγής, θα ελέγχονται κατά απόλυτη προτεραιότητα. Η Φορολογική Διοίκηση υποχρεώνεται μέσα σε έναν μήνα από την παραλαβή της πορισματικής έκθεσης να κοινοποιεί στον ελεγχόμενο το σημείωμα διαπιστώσεων και τον προσωρινό διορθωτικό προσδιορισμό φόρου, επισπεύδοντας σημαντικά τη διαδικασία.

Παράλληλα, εισάγεται ειδικό καθεστώς για τις υποθέσεις όπου η φοροδιαφυγή συνδέεται με εγκληματική οργάνωση. Στις περιπτώσεις αυτές, η ΔΑΟΕ θα πραγματοποιεί, κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας, όλες τις αναγκαίες ανακριτικές πράξεις και θα διαβιβάζει το αποδεικτικό υλικό στην ΑΑΔΕ. Με βάση το πόρισμα θα εκδίδεται άμεσα προσωρινός προσδιορισμός φόρου και προστίμων, ώστε να ενσωματώνεται εγκαίρως στην ποινική δικογραφία πριν από την άσκηση της ποινικής δίωξης.

Η τροπολογία προβλέπει επίσης ειδική διαδικασία επίδοσης των πράξεων στον ελεγχόμενο κατά τη διαδικασία του αυτοφώρου, ενώ μετά την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου η οριστική πράξη προσδιορισμού φόρου και επιβολής προστίμων αποστέλλεται στον αρμόδιο εισαγγελέα για να ενσωματωθεί στη δικογραφία. Προβλέπεται ακόμη ότι, μετά το πέρας της ανάκρισης, η ποινική διαδικασία αναστέλλεται έως ότου οριστικοποιηθεί η φορολογική πράξη, είτε λόγω άπρακτης παρέλευσης της προθεσμίας προσφυγής είτε μετά την έκδοση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης. Για το διάστημα αυτό αναστέλλεται και η παραγραφή του σχετικού αδικήματος.

Αντίστοιχη διαδικασία θα εφαρμόζεται και όταν οι ενδείξεις για κακουργηματική φοροδιαφυγή προκύπτουν από ελέγχους των υπηρεσιών της ίδιας της ΑΑΔΕ. Τέλος, παρέχεται εξουσιοδότηση στον Διοικητή της ΑΑΔΕ να καθορίσει, με απόφασή του, τις αρμόδιες υπηρεσίες και όλες τις αναγκαίες λεπτομέρειες για την εφαρμογή του νέου πλαισίου, το οποίο αποσκοπεί στην ταχύτερη βεβαίωση φόρων και στην αποτελεσματικότερη ποινική αντιμετώπιση των οργανωμένων υποθέσεων φοροδιαφυγής.