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72 υπέρ και 10 κατά

Καλημέρα σε όλους. Σήμερα θα ξεκινήσω από τα όσα έγιναν στην Ολομέλεια του Αρείου Πάγου σχετικά με την προσφυγή της Ευρωπαίας Εισαγγελέως Λάουρα Κοβέσι που επέμενε να δοθεί πενταετή ανανέωση σε τρεις εισαγγελείς που υπηρετούν στο ελληνικό κλιμάκιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Η Ολομέλεια έκρινε λοιπόν ως απαράδεκτη την προσφυγή με συντριπτική πλειοψηφία, 72 υπέρ και 10 κατά που σημαίνει πολλά για τον τρόπο που κινείται. Να θυμίσω ότι το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο του Αρείου Πάγου είχε αποφασίσει διετή ανανέωση για τους τρεις εισαγγελείς Πόπη Παπανδρέου, Χαρίκλεια Θάνου και Διονύση Μουζάκη.

Το μπλόκο στην Κοβέσι

Έχει ενδιαφέρον όμως να σας αναφέρω γιατί απορρίφθηκε η προσφυγή της Κοβέσι -την εκπροσώπησε ο συνταγματολογος Σπύρος Βλαχόπουλος- που για ένα μεγάλο τμήμα του πολιτικού προσωπικού έχει αναδειχθεί σε «ηρωίδα». Έμαθα λοιπόν από καλή δικαστική πηγή, ότι η προσφυγή της απορρίφθηκε ως μη παραδεκτή διότι δεν είχε το δικαίωμα η ίδια να κινηθεί για λογαριασμό των τριών εισαγγελέων, κάτι που κατά την ελληνική νομοθεσία έπρεπε να το πράξουν οι ίδιοι.

Το ελληνικό κλιμάκιο της Κοβέσι

Μετά από αυτό το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο αποφάσισε για τους τρεις εισαγγελικούς λειτουργούς που θα οριστούν στο ελληνικό κλιμάκιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Να σημειωθεί ότι η Κοβέσι είχε ζητήσει ενίσχυση με άλλους τρεις Εισαγγελείς και το αίτημά της έγινε αποδεκτό εδώ και πολλούς μήνες από τον υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη. Οι υποψήφιοι ήταν περίπου 20 όπως μου είπαν και η απόφαση ελήφθη χθες και έτσι πλέον οι νέοι Έλληνες εντεταλμένοι Ευρωπαίοι εισαγγελείς είναι ο Εισαγγελέας Εφετών Δημήτρης Ζημιανίτης, με αναπληρωματική την επίσης Εισαγγελέα Εφετών, Ολυμπία Κλειτσάκη, οι Εισαγγελείς Πρωτοδικών Δημήτρης Νομικός και Δημήτρης και Δημήτρης Αποστολάς, με αναπληρωματικούς τους Δομένικο- Θεολόγο Δελήβεη και την Μαρία Ρηγοπούλου.

Οι δανειολήπτες και ο Μητσοτάκης

Και να πάω στο άλλο μείζον θέμα για το οποίο σας είχα ενημερώσει σχετικά από χθες και αφορά τη νέα ρύθμιση για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης την ανέδειξε χθες ως μία από τις σημαντικότερες κοινωνικές παρεμβάσεις της κυβέρνησης. Και μάλιστα δεν το έκανε στη Βουλή, αλλά επέλεξε τελικά να το πράξει ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα λίγες ώρες πριν από την ψήφιση του σχετικού νομοσχεδίου στη Βουλή. Και όπως καταλαβαίνετε, καθώς είπε ότι η συγκεκριμένη πρωτοβουλία είναι ακόμη μία απόδειξη ότι η βελτίωση των δημοσιονομικών μεγεθών μπορεί να μεταφράζεται σε χειροπιαστή στήριξη για τους πολίτες, θα το έχει ως βασικό προεκλογικό χαρτί.

Η ματιά του δημοσκόπου

Έμπειρος δημοσκόπος επέμενε μιλώντας στη στήλη ότι μετά τις καλοκαιρινές διακοπές, δηλαδή στο νέο κύμα γκάλοπ που θα ξεδιπλωθεί τότε θα αρχίσει να σχηματοποιείται μια πιο ρεαλιστική εικόνα αποτύπωσης των πολιτικών δυνάμεων, διευκρινίζοντας πως είναι λογικό τα πρωτοεμφανιζόμενα κόμματα να προκαλούν ντόρο. Μην υποτιμάτε καθόλου πρόσθεσε το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού εξηγώντας ότι οι δυνητικοί της ψηφοφόροι είναι οι καθαρά αντισυστημικοί και συνεπώς δεν μπορούν να καταγραφούν αφού δεν απαντούν καν στις έρευνες. Όσον αφορά στις εκλογικές στοχεύσεις των διεκδικητών της εξουσίας επισήμανε ότι δεν είναι ρεαλιστικές και αυτό προκαλεί αμηχανία και νευρικότητα στο εκλογικό σώμα.

Με το βλέμμα στον Τσίπρα

Και όσο η ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα εδραιώνεται στη δεύτερη θέση τόσο ο Κ. Μητσοτάκης θα τον στοχοποιεί και αυτό θα γίνει με μεγαλύτερη ένταση από εδώ και πέρα. Ήδη, το έκανε χθες όταν είπε ότι η κυβέρνηση οφείλει να νομοθετεί με γνώμονα τα δημόσια οικονομικά και κάλεσε τους πολίτες να είναι «προσεκτικοί και επιφυλακτικοί απέναντι σε ακοστολόγητες δεσμεύσεις που ξεπερνούν τις δυνατότητες του προϋπολογισμού». Η αναφορά ήταν σαφής προς τον Αλ. Τσίπρα ειδικά όταν είπε ότι η χώρα το πλήρωσε ακριβά στο παρελθόν. Και όπως έμαθα τα όσα έγιναν το πρώτο εξάμηνο του 2015 θα παίζουν πολύ, αλλά και κάτι άλλο που μου είπαν είναι πως λόγω της συζήτησης των ρυθμίσεων για τους δανειολήπτες θα θυμίζει η ΝΔ τους χιλιάδες πλειστηριασμούς επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ.

Η νέα ταυτότητα του Μητσοτάκη

Να πω την αλήθεια ξαφνιάστηκα χθες όταν είδα την είδηση ότι ο πρωθυπουργός πήγε για να βγάλει νέα ταυτότητα στο Αστυνομικό Τμήμα Συντάγματος, λίγο πριν πάει στο Προεδρικό Μέγαρο. Όπως ήταν αναμενόμενο ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ακολούθησε όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες, υπέγραψε τα σχετικά έγγραφα και θα πάρει τη νέα ταυτότητα σε καμιά εβδομάδα. Ρώτησα γιατί άργησε και πήρα την απάντηση, ότι λόγω φόρτου εργασίας και πολλών ταξιδιών στο εξωτερικό δεν το είχε πρώτη προτεραιότητα και αμελούσε να το κάνει. Τουλάχιστον δεν είναι αρνητής – για να το χαλαρώσουμε λίγο.

Νέος Τσίπρας ο Ανδρουλάκης

Και επειδή νωρίτερα σας έγραφα για τις ρυθμίσεις των δανείων, η κυβέρνηση επιλέγει να ταυτίζει τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη με τον Αλέξη Τσίπρα. Γι’ αυτό και ο υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης τον κατηγόρησε χθες για λαϊκισμό και του είπε πως στον ανταγωνισμό του με τον Τσίπρα είναι «έτοιμος να εισβάλλει στο Νομισματοκοπείο». Αυτό είναι το ένα και το άλλο που συζητήθηκε αρκετά στα πηγαδάκια της Βουλής ήταν η έντονη προσπάθεια του υπουργού να δείξει ότι έχει κόψει δεσμούς με το ΠΑΣΟΚ εδώ και 11 χρόνια. Μάλιστα είπε ότι είναι μέλος της ΝΔ από το 2015 και «υπερήφανος» για την κυβέρνηση στην οποία συμμετέχει, ενώ πήγε και στο Προεδρικό Μέγαρο όπου ορκίστηκε για τρίτη θητεία ο Γιάννης Στουρνάρας ως Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, παρουσία του Κ. Τασούλα και του Αρχιεπισκόπου Αθηνών Ιερωνύμου.

Ανταγωνισμός ΠΑΣΟΚ – ΕΛΑΣ

Ο ανταγωνισμός ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ είναι εμφανής σε πολλές εκπομπές όταν βλέπουμε στελέχη και των δυο κομμάτων. Και αυτό εξέπληξε χθες όταν αναφερόμενη σε περιπτώσεις διαφθοράς, η Αναπληρώτρια Εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ Άννα Παπαδοπούλου, τόνισε ότι ως στέλεχος του κόμματος μπορεί να επικαλείται την εντιμότητα. Μάλιστα, είχε το θράσος όπως μου είπαν από τη Χαρ. Τρικούπη, όταν ρωτήθηκε εάν ισχύει το ίδιο και στην περίπτωση του ΠΑΣΟΚ, παρέπεμψε στη βουλευτή δυτικής Αθήνας του ΠΑΣΟΚ, Νάντια Γιαννακοπούλου, που ήταν παρούσα. Ποιος είδε την βουλευτή του ΠΑΣΟΚ και δεν φοβήθηκε, καθώς της υπενθύμισε ότι υπήρξε μέλος του κόμματος της Χαριλάου Τρικούπη, άρα μπορεί να αποφανθεί περί της εντιμότητας του κινήματος. Θα δούμε πολλά ακόμα κατά παλαιό πολιτικό.

Η κλειστή ομάδα της Καρυστιανού

Τα μαντάτα που ενημέρωνε η στήλη εδώ και δύο εικοσιτετράωρα για τις βαθιές ρωγμές στο νεοσύστατο κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού, την Ελπίδα για τη Δημοκρατία, επιβεβαιώθηκαν πανηγυρικά και με ονοματεπώνυμο. Η στήλη σας έχει αποκαλύψει εγκαίρως το παρασκήνιο για τον πολιτικό φορέα, τις «αυλές», και τον κομβικό ρόλο που διαδραματίζει ο Θανάσης Αυγερινός. Ακόμα και τότε που οι δημοσκοπήσεις φούσκωναν τα πανιά του εγχειρήματος, εγώ επέμενα να γράφω τα πράγματα με το όνομά τους. Πάμε τώρα στις αποχωρήσεις. Είχαμε λοιπόν χθες, το μπαμ της αποχώρησης του γνωστού πραγματογνώμονα των Τεμπών, Βασίλη Κοκοτσάκη, ο οποίος έφυγε αφήνοντας βαριές αιχμές για συγκεντρωτισμό, «μηχανισμούς» και έλλειψη διαφάνειας. Πριν προλάβουν στην ηγεσία να πάρουν ανάσα, ήρθε το δεύτερο χτύπημα: η παραίτηση του πτέραρχου ε.α. Αθανάσιου Παπανικολάου. Σε προσωπική τηλεφωνική επικοινωνία που είχα μαζί του, ο έμπειρος αξιωματικός εκτός από τις σαφείς και βαριές αιχμές για ένα «κλειστό παρεάκι» που κινεί τα νήματα, με την πρώην υποψήφια της Νίκης, Μαρία Γρατσία, να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτή την περίκλειστη ομάδα, μου ανέφερε επίσης ότι μετά από δική του προτροπή φτιάχτηκε το πρόγραμμα για τον τομέα εξωτερικών και Άμυνας. Μία πρόταση που δεν έφτασε ποτέ στα χέρια της Μαρίας Καρυστιανού γιατί η ίδια δεν σήκωσε ποτέ το τηλέφωνο μετά από μία σύσκεψη που δεν μπόρεσε να παραβρεθεί ο Σάκης Παπανικολάου λόγω ενός ξαφνικού προβλήματος υγείας – με τη στήλη να του εύχεται ολόψυχα περαστικά και ταχεία ανάρρωση. Η ουσία του προβλήματος όμως δεν ήταν τα «χαλασμένα τηλέφωνα» αλλά στην κλειστή ομάδα η οποία δεν θέλει άλλους στα πόδια της σύμφωνα με τα λεγόμενα του πτέραρχου.

Η αθόρυβη αποχώρηση του Σκιαδά

Βέβαια οι σεισμικές δονήσεις στο εσωτερικό του νέου πολιτικού φορέα είχαν ξεκινήσει εδώ και καιρό και όχι τις τελευταίες ημέρες. Στελέχη από τον ευρύτερο προοδευτικό χώρο, τα οποία ήθελαν να στηρίξουν το εγχείρημα και να προσφέρουν, όταν είδαν τα χαρακτηριστικά του κινήματος έκαναν πίσω. Η πιο χαρακτηριστική και πολιτικά αξιοσημείωτη περίπτωση είναι αυτή του Νίκου Σκιαδά. Ο πρώην πρόεδρος της Ομοσπονδίας Άρσης Βαρών δεν ήταν απλώς ένα επώνυμο στέλεχος στην Αθήνα. Ήταν το δεξί χέρι και ο «άνθρωπος – σκιά» της Μαρίας Καρυστιανού από την πρώτη κιόλας ημέρα που εκείνη ξεκίνησε τον μεγάλο και συγκινητικό της αγώνα για τη δικαίωση των θυμάτων των Τεμπών. Άνθρωποι που γνωρίζουν πρόσωπα και πράγματα εκ των έσω επιβεβαιώνουν ότι ο Ν. Σκιαδάς είχε στηρίξει την Καρυστιανού με κάθε πιθανό τρόπο στην καθημερινότητά της. Εκτελούσε ακόμα και χρέη οδηγού της σε κάθε κάθοδό της στην πρωτεύουσα, ενώ ήταν αυτός όπως ακούγεται, που έβαλε στοπ στην σύμπραξη του κόμματος με τον Νικόλα Φαραντούρη. Και όσο αθόρυβα την στήριζε τόσο αθόρυβα αποχώρησε από τον πολιτικό φορέα της Μ. Καρυστιανού.

Η σύναξη στο Καλέντζι

Και να πάω στο Καλέντζι Αχαΐας, τόπο καταγωγής της οικογένειας Παπανδρέου, Εκεί χθες το απόγευμα έγινε μεγάλη σύναξη φίλων του ΠΑΣΟΚ. Ο πρώην πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου, μαζί με τον Κώστα Σκανδαλίδη συζήτησαν για την κληρονομιά του Ανδρέα Παπανδρέου και το αποτύπωμα του στην πολιτική και ακούστηκαν και πολλά για τις προσωπικές στιγμές που είχαν μαζί του, ενώ χαιρετισμό απηύθυνε και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Ακολούθησε διάλογος με νέους ανθρώπους, προκειμένου να διαπιστωθεί με ποιον τρόπο βλέπουν οι νέοι σήμερα τον Ανδρέα Παπανδρέου, έναν πρωθυπουργό που δεν πρόλαβαν να ζήσουν.

Δεν πρόκειται να ξεφτιλιστεί ο Κωνσταντόπουλος

Ο πρώην βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Οδυσσέας Κωνσταντόπουλος, μίλησε με ιδιαίτερα θερμά λόγια για το νέο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα. Χαρακτήρισε τον πρώην πρωθυπουργό «σοβαρό παίκτη που δεν μπορεί να αμφισβητήσει κανείς», με αρκετούς να πιστεύουν ότι φλερτάρει με την ΕΛΑΣ. Η πραγματικότητα, ωστόσο, είναι διαφορετική, με τον ίδιο τον Κωνσταντινόπουλο να βάζει οριστικό φρένο στα σενάρια. Στη τελευταία σύσκεψη, που είχε ο πρώην αντιπρόεδρος της Βουλής με τους πρώην πλέον στενούς του συνεργάτες, ήταν κατηγορηματικός και ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει καμία απολύτως περίπτωση να κατέβει υποψήφιος με άλλο κόμμα στις επερχόμενες εκλογές. Αυτό έγινε λίγο μετά την παραίτησή του από το βουλευτικό του αξίωμα. Συγκεκριμένα τους δήλωσε «δεν πρόκειται να ξεφτιλιστώ, έχω αφήσει ένα καλό όνομα στην πολιτική σκηνή και δεν θα το χαλάσω τώρα» βάζοντας φρένο σε οποιαδήποτε σενάρια.

Τι εισπράττει η Πειραιώς από το Μέγαρο του Μετοχικού Ταμείου Στρατού

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν τα οικονομικά μεγέθη της Picar, της θυγατρικής της Πειραιώς που έχει συνδεθεί με την εκμετάλλευση του Μεγάρου του Μετοχικού Ταμείου Στρατού στο κέντρο της Αθήνας. Κατά τη χρήση του 2024, το σύνολο του Μεγάρου Μ.Τ.Σ. ήταν εκμισθωμένο, το μεγαλύτερο μέρος του στο πολυκατάστημα Attica, ένα άλλο μέρος στην ίδια την Πειραιώς για τα γραφεία διοίκησης καθώς και σε άλλες επιχειρήσεις που βρίσκονται στο οικοδομικό τετράγωνο. Από την εκμετάλλευση των χώρων του Μεγάρου προήλθαν έσοδα ενοικίων ύψους 20,53 εκατ. ευρώ, ενώ τα έσοδα από επανατιμολογούμενα έξοδα διαμορφώθηκαν σε 2,955 εκατ. ευρώ. Συνολικά, η εταιρεία εμφάνισε τζίρο 23,48 εκατ. ευρώ, που προέρχονται από σταθερά και μεταβλητά μισθώματα, βάσει τζίρου, καθώς και από επανατιμολογήσεις εξόδων.

Πάνω από τη «δουλειά» ο Αχιλλέας Κωνσταντακόπουλος

Όσοι κινούνται το τελευταίο διάστημα στους χώρους του The Ilisian, της νέας μορφής του ιστορικού Hilton της Αθήνας, έχουν πιθανότατα παρατηρήσει την τακτική παρουσία του Αχιλλέα Κωνσταντακόπουλου. Ο επικεφαλής της ΤΕΜΕΣ, όπως μαθαίνω και όπως έχω διαπιστώσει αρκετές φορές, βρίσκεται συχνά στο κτίριο, είτε για συναντήσεις είτε απλώς για να παρακολουθεί από κοντά τη λειτουργία και την εξέλιξη του project. Το The Ilisian αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα ξενοδοχειακά και real estate εγχειρήματα της Αθήνας, καθώς επανασυστήνει στην πόλη ένα ακίνητο-τοπόσημο, με βαρύ ιστορικό φορτίο και μεγάλες προσδοκίες για την επόμενη ημέρα του αθηναϊκού hospitality. Η συχνή παρουσία Κωνσταντακόπουλου δείχνει ότι ο ίδιος είναι κυριολεκτικά «πάνω από τη δουλειά». Παρακολουθεί στενά τις λεπτομέρειες, τις ισορροπίες της λειτουργίας και τον τρόπο με τον οποίο το νέο εγχείρημα βρίσκει τον βηματισμό του μετά την επαναλειτουργία.

Οι νέες κινήσεις Φουρλή – Quest

Νέες κινήσεις που σχετίζονται με τη μεταξύ τους σύμπλευση μου έλεγε ο φίλος μου ο χρηματιστής, ότι ετοιμάζουν ο όμιλος Φουρλή και ο όμιλος Quest, με τους Βασίλη Φουρλή και Θεόδωρο Φέσσα να φαίνεται πως χτίζουν σταδιακά έναν άξονα με μεγαλύτερο βάθος από μία απλή μετοχική τοποθέτηση. Στην αγορά, μάλιστα, κάποιοι κάνουν λόγο για εκπλήξεις το επόμενο διάστημα, χωρίς προς το παρόν να ανοίγουν περισσότερο τα χαρτιά τους. Το ενδιαφέρον εστιάζεται στη συνεχώς αυξανόμενη συμμετοχή της Quest στον όμιλο Φουρλή, η οποία, κατά πληροφορίες, κινείται πλέον κοντά στο 15%. Το ποσοστό αυτό τροφοδοτεί σενάρια για πιο στενή συνεργασία, σε μία περίοδο όπου λιανεμπόριο, logistics, τεχνολογία και υπηρεσίες διασταυρώνονται όλο και περισσότερο.

Αλλάζει πίστα η Alpha Bank

Με ένα ακόμη θετικό σήμα προς την αγορά προσέρχεται η Alpha Bank στο επόμενο Investor Day, καθώς η Scope επιβεβαίωσε την αξιολόγηση BBB με σταθερό outlook. Η κίνηση αυτή δεν περνά απαρατήρητη, καθώς έρχεται σε μία περίοδο κατά την οποία η διοίκηση της τράπεζας επιχειρεί να πείσει τους επενδυτές ότι το νέο μοντέλο ανάπτυξης πατά σε πιο διαφοροποιημένες πηγές εσόδων και όχι μόνο στην παραδοσιακή τραπεζική δραστηριότητα. Η Scope στέκεται στη βελτιωμένη κερδοφορία, στην ισχυρή θέση της Alpha στην ελληνική αγορά και στα άνετα κεφαλαιακά περιθώρια. Ιδιαίτερη σημασία έχει και η αναφορά στις πρόσφατες κινήσεις εξαγορών, από την Alpha Trust και τη Flexfin έως την AXIA και την AstroBank, οι οποίες διαβάζονται από τον οίκο ως κομμάτια μιας ευρύτερης στρατηγικής ενίσχυσης στο wealth management, στο investment banking και στην κυπριακή αγορά. H αξιολόγηση δίνει στη διοίκηση χώρο κινήσεων, σε μία φάση που οι τράπεζες κρίνονται όχι μόνο από την ποιότητα του ισολογισμού τους, αλλά και από την ικανότητά τους να παράγουν επαναλαμβανόμενα έσοδα. Στην ίδια κατεύθυνση, ο στόχος για μείωση του δείκτη NPE (μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα) κάτω από το 3% έως το τέλος του 2027 θεωρείται εφικτός, ενώ η Scope εκτιμά ότι η απόδοση επί των σταθμισμένων στοιχείων ενεργητικού θα παραμείνει κοντά στο 3% έως το 2028.

Οι εφοπλιστικές κινήσεις των αδερφών Λαιμού

Κινητικότητα ακούω ότι καταγράφεται ξανά γύρω από την Enesel Group των Αντώνη και Φίλιππου Λαιμού, η οποία φαίνεται πως δεν αρκείται στην επιστροφή της στα πλοία μεταφοράς χύδην φορτίου μέσω των δύο capesize πλοίων που είναι νεότευκτα. Περισσότερο από έναν χρόνο μετά το συγκεκριμένο βήμα, η εταιρεία φέρεται να εξετάζει άνοιγμα και σε δεύτερη κατηγορία ξηρού φορτίου, βάζοντας στο κάδρο τα ultramaxes. Στην αγορά η Enesel συνδέεται με παραγγελία έως και τεσσάρων καινούργιων πλοίων στα κινεζικά ναυπηγεία Jiangsu New Hantong Ship Heavy Industry. Εφόσον επιβεβαιωθεί, η κίνηση δείχνει πρόθεση πιο ισορροπημένης παρουσίας στο ξηρό φορτίο, με πλοία μικρότερης χωρητικότητας και μεγαλύτερης εμπορικής ευελιξίας σε σχέση με τα capesizes.

Τι συμβαίνει με τη μαρίνα Αγίου Κοσμά

Ουδέν νεότερο από τη μαρίνα Αγίου Κοσμά για την οποία είχε ξεκινήσει διαγωνισμός από τη Lamda με πρόσκληση δύο σχημάτων που συμμετείχαν και συγκεκριμένα η ΤΕΚΑΛ που έχει σχέση με αρκετά λιμενικά έργα όπως η προβλήτα κρουαζιέρας του ΟΛΠ στο λιμάνι του Πειραιά και η Αρχιμήδης με μία ακόμα εταιρεία στην ίδια κοινοπραξία. Οι πληροφορίες μου λένε ότι το θέμα δεν προχώρησε, τουλάχιστον με τα συγκεκριμένα σχήματα, ενώ θυμίζω ότι η Lamda που είναι ο επενδυτής, έχει και δική της κατασκευαστική εταιρεία που τρέχει τα οικιστικά. Μάλιστα, ο Οδυσσέας Αθανασίου είπε ότι η μαρίνα θα είναι έτοιμη το 2027, συνεισφέροντας στα έσοδα και την κερδοφορία της Lamda. Επομένως οι πιθανότητες οδηγούν στο ότι το έργο προχωράει κανονικά με ίδιες δυνάμεις από πλευράς της Lamda.