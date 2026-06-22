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Απαιτείται breaking point

Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Με τη σεναριολογία για πρόωρες εκλογές τον Οκτώβριο να παραμένει στο προσκήνιο, κάτι που εγώ δεν βλέπω για να σας πω την αλήθεια, μπήκα στον πειρασμό και ρώτησα υποψήφιο βουλευτή από τη νέα γενιά που προσδοκά σε εκλογή του και είναι γνώστης του παρασκηνίου εάν εκτιμά ότι η κάλπη μπορεί να στηθεί νωρίτερα από την Άνοιξη και μου απάντησε «μια τέτοια κίνηση θα προϋπέθετε ένα breaking point, ένα σημείο καμπής ελληνιστί». Και τι θα μπορούσε να είναι αυτό επέμεινα. «Μια εξαγγελία δυνατή ή μια σημαντική εξέλιξη στα εθνικά». Σε κάθε περίπτωση πληροφορίες της στήλης αναφέρουν ότι μετά τη φετινή παρουσία του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ που θα έχει ευρύ «μπουκέτο μέτρων στήριξης» για γίνει μια δυνατή μέτρηση και τότε θα κριθεί εάν το momentum είναι τέτοιο που θα μπορούσε να φέρει τις εκλογές νωρίτερα.

Οι απαντήσεις που θα δώσει η κυβέρνηση

Θα συνεχίσω με το κυριακάτικο μήνυμα του πρωθυπουργού και τις αναφορές σε πλατφόρμες, εφαρμογές, κυβερνητικές παρουσιάσεις, σχολιασμό των διεθνών εξελίξεων και πανηγυρισμούς. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαιρετίζει την αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών του πετρελαίου μετά τη συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν και το κρίσιμο ερώτημα είναι πότε οι πολίτες θα δουν τη μείωση αυτή στις αντλίες; Πότε θα δουν χαμηλότερο κόστος μεταφορών, χαμηλότερο κόστος στην εφοδιαστική αλυσίδα και τελικά χαμηλότερες τιμές στο ράφι. Σε αυτά θα απαντήσει προσεχώς η κυβέρνηση σε μια προσπάθεια να αλλάξει το κλίμα.

Κυβερνητική καμπάνια

Ή ακρίβεια πλήττει την κυβέρνηση και αυτό το ξέρουν καλά στο Μέγαρο Μαξίμου. Γι’ αυτό δίνουν μεγάλη βαρύτητα στην πλατφόρμα που ξεκίνησε ενώ υπάρχει σκέψη για ενέργειες ενίσχυσης της κοινωνικής κατοικίας, δραστικό περιορισμό της βραχυχρόνιας μίσθωσης και πολιτικών εξασφάλιση στέγης μέσω δημόσιων πολιτικών.

Ο Κυρανάκης θέλει να αφήσει το δικό του αποτύπωμα

Από τις πρώτες κιόλας ημέρες στην κομματική γραμματεία της ΝΔ, ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης δείχνει ότι δεν προτίθεται να περιοριστεί σε έναν τυπικό διαχειριστικό ρόλο. Αντιθέτως, επιχειρεί να αναβαθμίσει τη σημασία της θέσης και να επαναφέρει την Πειραιώς σε πιο ενεργό ρόλο, σε μια περίοδο που η πολιτική λειτουργία της παράταξης κινούνταν κυρίως γύρω από το Μέγαρο Μαξίμου. Ο νέος γραμματέας εμφανίζεται αποφασισμένος να συμμετάσχει ενεργά στον εκλογικό σχεδιασμό, δίνοντας παράλληλα ιδιαίτερη έμφαση στα πιο παραδοσιακά ακροατήρια της Νέας Δημοκρατίας, εκεί όπου εξακολουθούν να καταγράφονται εσωτερικές μουρμούρες και προβληματισμοί.

Σε πλήρη εξέλιξη οι «γαλάζιες» περιοδείες

Η νέα κινητικότητα αποτυπώνεται ήδη στο πρόγραμμα περιοδειών που οργανώνεται για το επόμενο διάστημα. Ο Κ. Κυρανάκης έχει κινητοποιήσει υπουργούς και κορυφαία κυβερνητικά στελέχη, με στόχο την ενίσχυση της επαφής με τις τοπικές κοινωνίες. Μετά τις επισκέψεις του σε Αχαΐα και Αγρίνιο, όπου τα αγροτικά ζητήματα κυριάρχησαν στις συζητήσεις, το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στη Μεσσηνία. Εκεί θα βρεθεί μαζί με τη Νίκη Κεραμέως, σε μια περιοδεία με ιδιαίτερο πολιτικό συμβολισμό, καθώς αμφότεροι θεωρούνται πολιτικά στελέχη που αναδείχθηκαν την περίοδο της ηγεσίας του Αντώνη Σαμαρά.

Τρέχει ο Τσίπρας

Τις τελευταίες εβδομάδες, στα κεντρικά γραφεία της ΕΛΑΣ επικρατούν συνθήκες διαρκούς κινητοποίησης. Καθημερινές συσκέψεις, επαφές με στελέχη από όλη τη χώρα, προετοιμασία νέων οργανώσεων και επεξεργασία πολιτικών θέσεων συνθέτουν το σκηνικό μιας παράταξης που κινείται με ρυθμούς προεκλογικής περιόδου, παρά το γεγονός ότι επισήμως οι εκλογές τοποθετούνται από την κυβέρνηση στο 2027. Στο επιτελείο του πρώην πρωθυπουργού, ωστόσο, εκτιμούν ότι κανένα σενάριο δεν μπορεί να αποκλειστεί.

Ο κύκλος του Τσίπρα

Ταυτόχρονα, γύρω από τον Αλ. Τσίπρα διαμορφώνεται ένας ευρύτερος κύκλος πολιτικού σχεδιασμού. Σε αυτόν συμμετέχουν πρόσωπα με κυβερνητική εμπειρία, πανεπιστημιακοί και τεχνοκράτες που τα τελευταία χρόνια δραστηριοποιήθηκαν μέσα από τις πρωτοβουλίες του Ινστιτούτου Τσίπρα. Ένα από τα πιο φιλόδοξα σχέδια της Αμαλίας είναι η δημιουργία ενός άτυπου «σκιώδους κυβερνητικού σχήματος». Στόχος είναι η ΕΛΑΣ να εμφανιστεί ως δύναμη, έτοιμη να κυβερνήσει από την πρώτη μέρα. Για τον λόγο αυτό έχουν ήδη συγκροτηθεί ομάδες εργασίας που επεξεργάζονται ολοκληρωμένες προτάσεις για την ακρίβεια, τη φορολογία, τους μισθούς, το δημογραφικό, τη δημόσια υγεία και τη λειτουργία του κράτους.

Φτιάχνει πρόγραμμα

Η συζήτηση του Αλέξη Τσίπρα με τον Τομά Πικετί στη Λευκωσία την περασμένη εβδομάδα αλλά και οι παρεμβάσεις που αναπτύσσονται τα τελευταία χρόνια στο Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα, δείχνουν ότι διαμορφώνεται σταδιακά ένα νέο οικονομικό πρόγραμμα με κεντρικό στόχο τη μείωση των ανισοτήτων και την αναδιανομή του παραγόμενου πλούτου. Στον πυρήνα αυτής της στρατηγικής βρίσκεται η φορολογική μεταρρύθμιση, με χαμηλότερα βάρη για μισθωτούς, συνταξιούχους και μικρομεσαίες επιχειρήσεις και αυστηρότερη φορολόγηση των μεγάλων περιουσιών, των μονοπωλιακών κερδών και των υπερκερδών σε στρατηγικούς τομείς της οικονομίας. Ένα δείγμα πήραμε για τα σκάφη και τα πολυτελή αυτοκίνητα και ένα για διαμερίσματα με πισίνες. Κεντρική θέση κατέχει επίσης η αύξηση των πραγματικών μισθών μέσω συλλογικών συμβάσεων εργασίας, η ενίσχυση της διαπραγματευτικής δύναμης των εργαζομένων και η σύνδεση της ανάπτυξης με τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης, με δημόσια προγράμματα κοινωνικής κατοικίας και παρεμβάσεις για τον περιορισμό της κερδοσκοπίας στην αγορά ακινήτων. Στον τομέα της ενέργειας προτείνεται μεγαλύτερος δημόσιος έλεγχος στις βασικές υποδομές, ώστε να μειωθεί το κόστος για νοικοκυριά και επιχειρήσεις και να αξιοποιηθούν τα οφέλη της πράσινης μετάβασης προς όφελος της κοινωνίας. Παράλληλα, προκρίνεται η ενίσχυση του κοινωνικού κράτους μέσω αυξημένων δαπανών για υγεία, παιδεία και κοινωνική προστασία, όχι ως καταναλωτική δαπάνη αλλά ως επένδυση στην παραγωγικότητα και τη συνοχή της οικονομίας.

Αλλαγές προσώπων στους Δημοκράτες

Με έναν μάλλον πρωτότυπο τρόπο επέλεξε να αποχαιρετήσει προ ημερών τη θέση του εκπροσώπου Τύπου των Δημοκρατών ο Μιχάλης Χουρδάκης. Μέσω ανάρτησης που συνοδευόταν από εικόνα δημιουργημένη με τεχνητή νοημοσύνη και φόντο τον Λευκό Πύργο, ανακοίνωσε την αποχώρησή του από τον συγκεκριμένο ρόλο. Ο ανεξάρτητος βουλευτής ευχαρίστησε τον Στέφανο Κασσελάκη για την εμπιστοσύνη που του έδειξε, καθώς και τα στελέχη του κόμματος για τη συνεργασία τους. Παράλληλα, ευχήθηκε καλή επιτυχία στη διάδοχό του, Λύδια Βενέρη, η οποία είχε συμμετάσχει στο ευρωψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ το 2024.

Αμείωτη η δραστηριότητα Δένδια

Παρά το γεγονός ότι το πολιτικό ημερολόγιο πλησιάζει στην καρδιά του καλοκαιριού, ο Νίκος Δένδιας συνεχίζει με αμείωτους ρυθμούς την προώθηση της ατζέντας του στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Στο πλαίσιο αυτό, τη Δευτέρα προγραμματίζονται τα εγκαίνια της νέας Διεύθυνσης Κυβερνοπολέμου στο ΓΕΕΘΑ. Η πρωτοβουλία εντάσσεται στη συνολικότερη προσπάθεια εκσυγχρονισμού των Ενόπλων Δυνάμεων, που περιλαμβάνει αλλαγές στην εκπαίδευση των στρατευσίμων, την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών και την ενσωμάτωση σύγχρονων επιχειρησιακών δυνατοτήτων. Το ζητούμενο, βέβαια, θα είναι η συνέχιση αυτών των μεταρρυθμίσεων και τα επόμενα χρόνια.

Η Πολεμική Αεροπορία επιβεβαιώνει το υψηλό επίπεδό της

Η μεγάλη νατοϊκή άσκηση «Ramstein Flag 26» ολοκληρώθηκε με την ελληνική Πολεμική Αεροπορία να έχει ιδιαίτερα ενεργή παρουσία. Τα Ραφάλ της 332 Μοίρας επιχειρούσαν από τη Νορβηγία, ενώ τα F-16 της 337 Μοίρας μεταστάθμευσαν στην Ισπανία, ανταποκρινόμενα σε αίτημα της Συμμαχίας. Η συμμετοχή της Ελλάδας επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά την επιχειρησιακή ετοιμότητα της Πολεμικής Αεροπορίας, ενώ στο Albacete βρέθηκε και ο Αρχηγός ΓΕΑ, αντιπτέραρχος Δημοσθένης Γρηγοριάδης, παρακολουθώντας από κοντά τη δραστηριότητα των ελληνικών πληρωμάτων.

Η Λούκα Κατσέλη παρουσιάζει το όραμα για την «Ελλάδα του αύριο»

Μερικούς μήνες μετά τη διημερίδα «Παραγωγική Ελλάδα 2030+», έρχεται η δημόσια παρουσίαση του συλλογικού τόμου που συγκεντρώνει τα συμπεράσματα και τις προτάσεις που διατυπώθηκαν από πανεπιστημιακούς, πολιτικούς και εκπροσώπους της παραγωγικής οικονομίας. Με πρωτοβουλία της Λούκας Κατσέλη, το ΙΝΕΡΠΟΣΤ διοργανώνει σήμερα στην Εθνική Πινακοθήκη εκδήλωση με τίτλο «Η Ελλάδα που δεν περιμένει». Στην παρουσίαση θα συμμετάσχουν πρόσωπα από διαφορετικούς πολιτικούς και επιστημονικούς χώρους, επιχειρώντας να ανοίξουν μια συζήτηση για τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις και τις αναπτυξιακές προτεραιότητες της χώρας τα επόμενα χρόνια.

Μπαράζ κατοικιών προς πώληση στη Βόρειο Ελλάδα

Οργιώδης είναι η ανάπτυξη κατοικιών στο παραλιακό μέτωπο της Καβάλας και στο δήμο Παγγαίου. Αυτοί που ξέρουν κάνουν λόγο για 2.500 κατοικίες οι οποίες ειρήσθω εν παρόδω θα πουληθούν. Σημαντικό κατασκευαστικό κομμάτι έχει ο όμιλος Κουρτίδη -που σχεδιάζει και ξενοδοχεία- και ακούγεται ότι σημαντικό κομμάτι ενδέχεται να αποκτηθεί από Βούλγαρους κεφαλαιούχους. Όπως αποκάλυψε πρώτο το Newsbeast και ο Χάρης Ντιγριντάκης, πέρυσι ήδη 3.500 κατοικίες έχουν πουληθεί σε Βούλγαρους τα τελευταία έτη, μικροεπενδυτές που έσπευσαν να τοποθετήσουν τις οικονομίες τους, ενώ έτεροι απέκτησαν σπίτια λίγο πριν την έλευση του ευρώ στη γείτονα με δάνεια από βουλγαρικές τράπεζες. Μαθαίνω επίσης ότι η Remax σπεύδει να αξιοποιήσει 1700 κατοικίες στη Βόρειο Ελλάδα, ακίνητα που βρίσκονται μεταξύ άλλων σε Ασπροβάλτα, Θάσο και σε άλλες περιοχές της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Επανακάμπτει ιρανοκαναδός επιχειρηματίας στην Καβάλα

Πέραν του Ομίλου Κουρτίδη που ασχολείται εδώ και αρκετά έτη με το κομμάτι των κατασκευών -και στο συμβουλευτικό του κομμάτι υπάρχει πλέον έντονη λάμψη με τη συμμετοχή της πρώην υφυπουργού Τουρισμού και τέως πρόεδρο του ΕΟΤ κα Άντζελα Γκερέκου- βλέπουμε επανάκαμψη του Ιρανοκαναδού επιχειρηματία Άλεξ Χατζιτατζή. Είναι γνωστός στην Ελλάδα κυρίως για τις επενδύσεις του στην Καβάλα και την ανάμιξή του στο ποδόσφαιρο. Οι βασικότερες δραστηριότητές του εδράζονται στο κομμάτι του Real Estate. Απέκτησε το μεγάλο παραθαλάσσιο ακίνητο «Αλάνα» στη Νέα Ηρακλείτσα Καβάλας με σκοπό να το μετατρέψει σε ένα πολυτελές θέρετρο τύπου «Hamptons». Η επένδυση περιλαμβάνει βίλες που πωλούνται συνδυαστικά και με πρόγραμμα Golden Visa. Ενασχόληση με το Ποδόσφαιρο: Έχει διατελέσει μεγαλομέτοχος του ΑΟ Καβάλας, ενώ από το 2025 έχει αναλάβει την ιδιοκτησία και την προεδρία της πολωνικής ποδοσφαιρικής ομάδας Pogoń Szczecin.

Η ΟΚ Anytime Markets μεγάλωσε τζίρο και κέρδη το 2025

Σε μία εποχή όπου όλοι οι μεγάλοι παίκτες στα σούπερ μάρκετ επενδύουν σε μικρά καταστήματα γειτονιάς, μαθαίνω ότι η ΟΚ Anytime Markets που είναι από τους πρώτους παίκτες που μπήκαν σε αυτό το πεδίο, κινήθηκε σαφώς καλύτερα το 2025. Επιβεβαιώνοντας ότι το μοντέλο των convenience stores εξακολουθεί να έχει χώρο στην ελληνική αγορά, ειδικά όταν συνδυάζει εγγύτητα, διευρυμένο ωράριο και γρήγορη εξυπηρέτηση. Ο τζίρος της εταιρείας αυξήθηκε στα 83,21 εκατ. ευρώ, από 80,52 εκατ. ευρώ το 2024, καταγράφοντας άνοδο περίπου 3,3%. Η βελτίωση δεν περιορίστηκε όμως μόνο στο τζίρο. Στην τελική γραμμή, τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν στα 1,45 εκατ. ευρώ, από 960 χιλ. ευρώ την προηγούμενη χρήση. Δηλαδή, η ΟΚ Anytime Markets δεν αύξησε απλώς τον τζίρο της, αλλά βελτίωσε ουσιαστικά και την κερδοφορία της, σε μια αγορά όπου ο ανταγωνισμός στη μικρή λιανική παραμένει ιδιαίτερα έντονος και θα μπορούσα να πω ότι εξελίσσεται σε μάχη επικράτησης και για κάποιους επιβίωσης.

Οικονομικές πιέσεις για την πρώην ΕΒΓΑ

Ακούω ότι στην αγορά του παγωτού παρακολουθούν με ενδιαφέρον την πορεία της MENNE Α.Ε., της εταιρείας συμφερόντων της οικογένειας Φιλίππου, που κουβαλά πίσω της το βαρύ ιστορικό αποτύπωμα της ΕΒΓΑ. Η οικογένεια, που ταυτίστηκε για δεκαετίες με ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα ελληνικά σήματα παγωτού, επέστρεψε το 2023 στο επώνυμο παγωτό μέσω του ιταλικού brand Menne, μετά την πώληση της ΕΒΓΑ στη Unilever το 2011. Ωστόσο, τα οικονομικά στοιχεία του 2024 δείχνουν ότι η επιστροφή δεν είναι εύκολη υπόθεση. Η εταιρεία, που δραστηριοποιείται σε τυποποιημένο και σερβιριζόμενο παγωτό, αλλά και στο κρουασάν, εμφάνισε κύκλο εργασιών 27,32 εκατ. ευρώ, από 31,25 εκατ. ευρώ το 2023. Δηλαδή οι πωλήσεις υποχώρησαν πάνω από 12%, σε μια αγορά όπου ο ανταγωνισμός από πολυεθνικούς και ισχυρούς εγχώριους παίκτες είναι ιδιαίτερα έντονος. Ακόμη μεγαλύτερη πίεση καταγράφεται στα αποτελέσματα. Το μεικτό κέρδος περιορίστηκε στα 4,51 εκατ. ευρώ, από 6,91 εκατ. ευρώ, ενώ οι ζημίες εκμετάλλευσης διευρύνθηκαν στα 5,07 εκατ. ευρώ. Σε επίπεδο καθαρού αποτελέσματος, οι ζημίες μετά από φόρους έφτασαν τα 7,06 εκατ. ευρώ, από 4,78 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν.

Πότε μπαίνουν τα attica στο Χρηματιστήριο

Νέος κύκλος ανοίγει για τα attica, καθώς η Αττικά Πολυκαταστήματα μετρά αντίστροφα για την είσοδό της στο ελληνικό χρηματιστήριο, Euronext Athens. Η δημόσια προσφορά των μετοχών έχει προγραμματιστεί για το τριήμερο 24 έως 26 Ιουνίου 2026, ενώ η έναρξη διαπραγμάτευσης στο Χρηματιστήριο αναμένεται στις 2 Ιουλίου 2026. Πρόκειται για μία κίνηση με ιδιαίτερο συμβολισμό για την ελληνική αγορά λιανικής, που εκτός των άλλων θα πρέπει να σας πω ότι σηματοδοτεί και την επιστροφή των πολυκαταστημάτων στο ταμπλό του Χρηματιστηρίου. Τα attica, μετά από περισσότερα από 20 χρόνια παρουσίας και συνεχούς ανάπτυξης, περνούν σε μια νέα φάση, επιδιώκοντας να κεφαλαιοποιήσουν τη θέση που έχουν χτίσει ως ο βασικός προορισμός premium και πολυτελούς λιανικής στην Ελλάδα.

Νέος πλειστηριασμός για το εργοστάσιο της Neoset

Σε νέο πλειστηριασμό οδηγείται το παλαιό εργοστάσιο της Neoset στο Βασιλικό Χαλκίδας, μια βιομηχανική εγκατάσταση που παραπέμπει σε μια άλλη εποχή για την ελληνική βιομηχανία επίπλου. Η διαδικασία έχει οριστεί για τις 22 Ιουλίου 2026, με νέα μειωμένη τιμή πρώτης προσφοράς στα 2,28 εκατομμύρια ευρώ ευρώ. Το ακίνητο αποτελεί ένα από τα τελευταία βαριά «χαρτιά» της πάλαι ποτέ κραταιάς Neoset, η οποία υπήρξε για δεκαετίες από τα πιο αναγνωρίσιμα ελληνικά brands στο χώρο του επίπλου. Η κρίση, η κατάρρευση της κατανάλωσης, ο έντονος ανταγωνισμός και η αδυναμία προσαρμογής στο νέο περιβάλλον οδήγησαν σταδιακά την εταιρεία σε αποδυνάμωση και τελικά σε συρρίκνωση.Στο επίκεντρο του πλειστηριασμού βρίσκεται μεγάλο βιομηχανικό συγκρότημα στο Βασιλικό Χαλκίδας. Το πρώτο ακίνητο αφορά αγροτεμάχιο με κτίσματα, στη θέση «Νύμφη Λιθάρι» Ράχη, συνολικής έκτασης 60.100 τ.μ. Ο δεύτερος πλειστηριασμός αφορά αγροτεμάχιο στην ίδια θέση, συνολικής έκτασης 60.871,93 τ.μ., επί του οποίου έχει ανεγερθεί εργοστάσιο μεγάλης συνολικής επιφάνειας. Η τιμή πρώτης προσφοράς έχει οριστεί στα 2,62 εκατ. ευρώ, ενώ για το δεύτερο τμήμα στα 3,6 εκατ. ευρώ. Με αυτόν τον τρόπο και εφόσον ολοκληρωθούν οι πλειστηριασμοί και βρεθεί ιδιοκτήτης, θα κλείσει και οριστικά ο κύκλος μίας άλλοτε κραταιάς ελληνικής βιομηχανίας επίπλων.

Τα 2,5 δισ. της ΕΥΔΑΠ και το πλάνο δεκαετίας

Άκουσα ότι στη γενική συνέλευση της ΕΥΔΑΠ το ενδιαφέρον των επενδυτών δεν περιορίστηκε στην απουσία πρότασης για διανομή μερίσματος για τη χρήση του 2025. Το πραγματικό βάρος έπεσε στο μεγάλο επενδυτικό πρόγραμμα της εταιρείας, ύψους άνω των 2,5 δισ. ευρώ, αλλά και στο πότε θα αρχίσουν να «τρέχουν» πιο δυναμικά τα κρίσιμα έργα που αφορούν δίκτυα, υποδομές και ψηφιακό μετασχηματισμό. Ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΥΔΑΠ, Χάρης Σαχίνης, ανέφερε ότι το 2025 αποτέλεσε χρονιά-ρεκόρ για την εταιρεία ως προς την υλοποίηση του επενδυτικού προγράμματος. Η απορρόφηση έφτασε τα 77,5 εκατ. ευρώ, αυξημένη σχεδόν κατά 28% σε σύγκριση με το 2024, ενώ πλέον κινείται σε επίπεδα πενταπλάσια σε σχέση με εκείνα που καταγράφονταν πριν από λίγα χρόνια. Το στοιχείο αυτό έχει τη σημασία του, καθώς η ΕΥΔΑΠ βρίσκεται μπροστά στο μεγαλύτερο επενδυτικό πρόγραμμα της ιστορίας της. Αυτή την περίοδο, σύμφωνα με τη διοίκηση, βρίσκονται σε εξέλιξη 181 έργα, συνολικού προϋπολογισμού άνω των 2,5 δισ. ευρώ για την επόμενη δεκαετία. Πρόκειται για έργα που αφορούν την Ανατολική Αττική, την αναβάθμιση και επέκταση των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης, τις ψηφιακές υποδομές, την ενεργειακή αποδοτικότητα και τον συνολικό μετασχηματισμό της εταιρείας.

Ένα βήμα πιο κοντά το αρχηγείο της ΔΕΗ

Πιο κοντά στην υλοποίηση έρχεται το νέο διοικητήριο της ΔΕΗ, καθώς στην τελική ευθεία μπαίνει η συνεργασία με τη Dimand για την ανάπτυξη του ακινήτου επί της Λεωφόρου Μεσογείων, για την οποία σας έχω ήδη μιλήσει μετά τη σύσταση εταιρείας ειδικού σκοπού μεταξύ των δύο. Σας θυμίζω επίσης ότι κατασκευάστρια του έργου είναι η Τέρνα. Η ΔΕΗ των λιγνιτικών μονάδων και των παλαιών διοικητικών δομών δίνει σταδιακά τη θέση της σε έναν όμιλο που θέλει να προβάλλει τεχνολογική μετάβαση, πράσινη ενέργεια, ψηφιοποίηση και επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα. Το έργο βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη στην περιοχή της Λεωφόρου Μεσογείων, σε ακίνητο συνολικού εμβαδού 30.423 τ.μ. Η διάρκεια της μίσθωσης είναι 55 έτη, με δυνατότητα παράτασης για ακόμη 10 χρόνια. Το μίσθωμα σε ετήσια βάση είναι 2,7 εκατομμύρια ευρώ, ακολουθώντας το ράλι των ακινήτων στην ελληνική αγορά τα τελευταία χρόνια.