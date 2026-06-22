Στο μικροσκόπιο της ΑΑΔΕ βρίσκονται οι χρηματικές γονικές παροχές, οι δωρεές και οι κινήσεις μέσω κοινών τραπεζικών λογαριασμών, καθώς οι φορολογικές αρχές εντείνουν τους ελέγχους για περιπτώσεις που ενδέχεται να χρησιμοποιούνται προκειμένου να παρακαμφθούν οι διατάξεις της φορολογικής νομοθεσίας.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στις μεταφορές χρημάτων από κοινό τραπεζικό λογαριασμό προς ατομικό ή σε νέο κοινό λογαριασμό, καθώς, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, η εφορία μπορεί να τις χαρακτηρίσει ως άτυπες δωρεές, με συνέπεια την επιβολή φόρου και προστίμων.

Ενδεικτική είναι υπόθεση που εξετάστηκε από τη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών (ΔΕΔ). Η υπόθεση αφορούσε μεταφορά 240.000 ευρώ από κοινό οικογενειακό λογαριασμό, στον οποίο συμμετείχαν πατέρας, μητέρα και τα δύο παιδιά τους, σε νέο κοινό λογαριασμό του γιου και της συζύγου του. Η ΔΕΔ έκρινε ότι πρόκειται για άτυπη δωρεά, καθώς δεν αποδείχθηκε ότι ο γιος είχε συμβάλει στη δημιουργία του υπολοίπου του αρχικού λογαριασμού, ενώ μετά τη μεταφορά τα χρήματα τέθηκαν αποκλειστικά υπό τον δικό του έλεγχο.

Σύμφωνα με την απόφαση, η ιδιότητα του συνδικαιούχου δεν συνεπάγεται αυτομάτως και κυριότητα επί του συνόλου των καταθέσεων. Όταν δεν αποδεικνύεται συμμετοχή στην τροφοδότηση του λογαριασμού, η μεταφορά των χρημάτων μπορεί να θεωρηθεί δωρεά.

Το ισχύον πλαίσιο προβλέπει ότι όταν συνδικαιούχος κοινού λογαριασμού, ο οποίος δεν έχει συνεισφέρει στη δημιουργία του υπολοίπου, μεταφέρει ή αναλαμβάνει χρήματα για προσωπική χρήση, η συναλλαγή μπορεί να χαρακτηριστεί ως άτυπη δωρεά.

Δεν είναι, όμως, η μοναδική περίπτωση που βρίσκεται στο στόχαστρο. Στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών έχουν οδηγηθεί εκατοντάδες υποθέσεις που αφορούν γονικές παροχές με μετρητά, οι οποίες δεν πραγματοποιήθηκαν μέσω του τραπεζικού συστήματος, αλλά και διαδοχικές δωρεές που επιχειρούν να αξιοποιήσουν το αφορολόγητο των 800.000 ευρώ προς όφελος προσώπων που δεν το δικαιούνται.

Έλεγχοι

Φέτος η ΑΑΔΕ έχει προγραμματίσει ελέγχους σε 1.080 υποθέσεις χρηματικών γονικών παροχών και δωρεών, με στόχο να εντοπιστούν συναλλαγές που αποκρύπτουν πραγματικές μεταβιβάσεις περιουσίας ή επιχειρούν να παρακάμψουν τη φορολογία.

Σημειώνεται ότι οι δηλώσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας myProperty και στη συνέχεια διασταυρώνονται με τα στοιχεία που διαβιβάζουν οι τράπεζες. Εάν η συναλλαγή δεν επιβεβαιωθεί ή δεν προσκομιστούν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, η φορολογική διοίκηση μπορεί να επιβάλει φόρο χωρίς να αναγνωρίσει το αφορολόγητο όριο. Στην περίπτωση αυτή, ο φόρος υπολογίζεται από το πρώτο ευρώ, με συντελεστές 10%, 20% ή 40%, ανάλογα με τον βαθμό συγγένειας.

Μυστικά και παγίδες