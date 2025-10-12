Μίνι Eldorado για τους Βούλγαρους αναδεικνύεται η Βόρεια Ελλάδα. Πρόκειται για κοσμογονία μίνι επενδύσεων τα τελευταία 3 έτη από κατοίκους με προμετωπίδα τη Βουλγαρία, αλλά και έτερων βαλκανικών χωρών.

Από τη Χαλκιδική μέχρι την Καβάλα και από τη Θεσσαλονίκη έως τη Θάσο και την Αλεξανδρούπολη, ολοένα και περισσότεροι Βούλγαροι, λιγότερο Ρουμάνοι και Τούρκοι αγοράζουν κατοικίες, οικόπεδα και τουριστικά ακίνητα, διαμορφώνοντας επ εσχάτοις ένα νέο επενδυτικό χάρτη.

Ένα τοπίο που αλλάζει άρδην τα δεδομένα της κτηματαγοράς αλλά και του τουρισμού. Τράπεζες στη Βουλγαρία δανειοδοτούν συμπολίτες τους για την εξαγορά κατοικιών στην Ελλάδα οι οποίες λειτουργούν ως Airbnb, ενώ οι μισθώσεις εισπράττονται στο εξωτερικό.

Στην κατεύθυνση αυτή, επιχειρηματίες που έχουν παρουσία στον εγχώριο κλάδο φιλοξενίας αναφέρουν πως πρόκειται για μια επιχειρηματική δραστηριότητα που βρίσκεται σε «γκρίζα ζώνη».

Από την 1η Οκτωβρίου ξεκίνησε το νέο καθεστώς λειτουργίας για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις και η υπουργός Τουρισμού κα Όλγα Κεφαλογιάννη δηλώνει ότι θα αυξηθούν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί τόσο από το υπ. Τουρισμού όσο και από την ΑΑΔΕ, θα γίνουν προσλήψεις και θα υπάρχουν και μεικτά κλιμάκια.. Η στρατηγική της υπουργού σωστή όμως οι διαδικασίες του δημοσίου αργές. Σχεδόν όλες οι εισπράξεις λέγεται ότι «οδεύουν» στο εξωτερικό και είναι άγνωστο προς ώρας πως θα γίνουν οι έλεγχοι στα συγκεκριμένα καταλύματα. Ίδωμεν …

Καταλύτης ο Τουρισμός

Το συνολικό ύψος των επενδύσεων των Βούλγαρων την τελευταία πενταετία ξεπερνά τα 127 εκατ. ευρώ, στη χώρα.

Καταλυτικό ρόλο στην επιλογή των Βουλγάρων παίζει η τουριστική δυναμική της Βόρειας Ελλάδας, αφού ένα μεγάλο μέρος των αγοραστών αντιμετωπίζει την αγορά ακινήτου όχι μόνο ως ιδιωτική επένδυση, αλλά και ως επαγγελματική ευκαιρία που αποφέρει έσοδα και υπεραξίες.

Η τάση αυτή, βεβαίως, μόνο τυχαία δεν είναι. Η ένταξη της Βουλγαρίας στη ζώνη Σένγκεν, από την 1η Ιανουαρίου 2025, θα διευκολύνει τόσο τις μετακινήσεις, όσο και τις οικονομικές συναλλαγές. Λόγω της γειτνίασης, δε, πολλοί Βούλγαροι πλέον στρέφονται στη Βόρεια Ελλάδα, με συμμάχους τιςδιαφορές στις τιμές και στη φορολογία. Κι αυτό διότιοι τιμές στη Σόφια και στα μεγάλα αστικά κέντρα της Βουλγαρίας έχουν εκτιναχθεί, τη στιγμή πουπεριοχές της Βόρειας Ελλάδας, όπως η Καβάλα, εξακολουθούν να προσφέρουν ακίνητα σε σχετικά προσιτές τιμές, από 2.000 έως 3.500 ανά τετραγωνικό μέτρο.

Η Χαλκιδική

Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των Βουλγάρων επενδυτών βρίσκεται η Χαλκιδική. Ενδεικτικά μόλις πριν από λίγες ημέρες ένας Βούλγαρος επιχειρηματίας απέκτησε έναντι 2,2 εκατ. ευρώ, κατά πληροφορίες τη βίλα της Βέφας Αλεξιάδου στη Χαλκιδική.

Με βάση, δε, τα στοιχεία που προκύπτουν από την ετήσια έρευνα του Συλλόγου Μεσιτών Χαλκιδικής, το 2024 σημειώθηκαν περισσότερες από 1.800 αγοραπωλησίες ακινήτων στην ευρύτερη περιοχή, με τη συντριπτική πλειονότητα να αφορά ακίνητα κάτω των 150.000 ευρώ. Κυρίαρχη κατηγορία ήταν οι κατοικίες, οι οποίες αποτέλεσαν το 68,7% των συνολικών πωλήσεων, όπως προκύπτει από τις απαντήσεις 41 μεσιτικών γραφείων του νομού.

Κύριοι λόγοι για την αγορά ακινήτων ήταν η επένδυση και η απόκτηση εξοχικού σπιτιού, με την αγορά πρώτης κατοικίας να ακολουθεί. Η πλειονότητα των αγοραστών ήταν Ελληνες, ενώ ακολούθησαν ενδιαφερόμενοι από τη Βόρεια Μακεδονία, τη Βουλγαρία, την Αλβανία, τη Σερβία, την ομογένεια, τη Ρουμανία, τη Γερμανία, την Τουρκία, το Ισραήλ και τη Ρωσία.

Βάσει της ίδιας έρευνας, περίπου οι μισοί αγοραστές (ποσοστό 47,5%) υπολογίζεται ότι απέκτησαν ακίνητα αξίας κάτω των 150.000 ευρώ, ενώ σχεδόν τέσσερις στους δέκα (37,5%) έκαναν αγορές στη «μεσαία» κατηγορία (150.000-450.000 ευρώ). Σχετικά μικρό (10%) ήταν το ποσοστό των αγοραστών, που στόχευσαν σε ακριβά ακίνητα, αξίας άνω των 400.000 ευρώ.

Ως προς την παλαιότητα των ακινήτων, η αγορά φαίνεται ότι δεν προτιμά τα καινούργια, αλλά ούτε και τα πολύ παλιά. Τα μεταχειρισμένα ακίνητα ηλικίας 11-20 ετών κυριαρχούν με μεγάλη διαφορά στις αγοραπωλησίες (ποσοστό 25% του συνόλου) κι ακολουθούν εκείνα των 21-30 ετών (12%).

Σε κάθε περίπτωση, πάντως, κάποιες περιοχές της Κασσάνδρας, της Σιθωνίας και του Πολυγύρου καταγράφουν έντονη οικοδομική δραστηριότητα, με τους ντόπιους μεσίτες να κάνουν κατά καιρούς λόγο για… επέλαση.

Και στην Καβάλα

Πέραν της Χαλκιδικής, στο στόχαστρο των Βαλκάνιων επενδυτών βρίσκεται η Καβάλα, η οποία συνδυάζει παραθαλάσσιο περιβάλλον με αστική ανάπτυξη και χαμηλότερες τιμές ανά τετραγωνικό σε σχέση με τη Χαλκιδική. Η Ασπροβάλτα αποτελεί έναν ακόμη από τους προορισμούς που συγκεντρώνουν έντονο ενδιαφέρον από το εξωτερικό, και δή από τα Βαλκάνια, λόγω των προσιτών τιμών, της εύκολης πρόσβασης και τηςήπιας τουριστικής κίνησης.

Αυξανόμενο ενδιαφέρον διαπιστώνεται επίσης και για τη Θράκη, με αιχμή την Αλεξανδρούπολη και την Κομοτηνή, λόγω της στρατηγικής τους θέσης, του λιμανιού και των προοπτικών που διανοίγονται.