Μια νέα και σημαντική κλιμάκωση των συγκρούσεων στη Συρία βρίσκεται σε εξέλιξη στην πόλη Χαλέπι, καθώς οι κυβερνητικές δυνάμεις υπό την ηγεσία του μεταβατικού προέδρου Άχμεντ αλ-Σαράα ξεκίνησαν μια «περιορισμένη στρατιωτική επιχείρηση» έναντι των κουρδικών δυνάμεων των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων (SDF). Η κίνηση αυτή σηματοδοτεί μια από τις πιο σοβαρές στρατιωτικές αναμετρήσεις μεταξύ των δύο πλευρών από την έναρξη του εμφυλίου πολέμου και απειλεί να χειροτερεύσει την κατάσταση στη βόρεια Συρία.

Στις 7 Ιανουαρίου 2026, η συριακή κυβέρνηση κήρυξε τις κουρδικές συνοικίες Sheikh Maqsoud και Ashrafieh στο Χαλέπι ως «κλειστές στρατιωτικές ζώνες», δρομολογώντας τις στρατιωτικές επιχειρήσεις με στόχο τις θέσεις των SDF. Παράλληλα, έδωσε εντολή εκκένωσης των αμάχων και άνοιξε ανθρωπιστικούς διαδρόμους για την ασφαλή αποχώρησή τους, σε μια προσπάθεια να περιορίσει τις απώλειες αμάχων εν μέσω των συγκρούσεων.

Η κυβέρνηση ανέφερε ότι οι θέσεις του SDF σε αυτές τις περιοχές είναι «νόμιμοι στρατιωτικοί στόχοι» λόγω των πρόσφατων επιθέσεων εναντίον κυβερνητικών στρατευμάτων και αστικών περιοχών.

Αιτίες και δικαιολογίες της επιχείρησης εναντίον των Κούρδων

Το Συριακό Υπουργείο Πληροφοριών χαρακτήρισε την επιχείρηση ως απάντηση στις συνεχείς επιθέσεις των SDF που έχουν οδηγήσει σε δεκάδες θανάτους αμάχων και στρατιωτικών τον τελευταίο μήνα και έχουν διαταράξει την καθημερινή ζωή στην πόλη. Σύμφωνα με την κυβέρνηση, οι SDF ευθύνονται για επιθέσεις με πυροβολισμό, drone και βολές πυροβολικού.

Η επίθεση στοχεύει επίσης στην επαναφορά της ασφάλειας, το άνοιγμα βασικών οδικών αξόνων όπως ο δρόμος Χαλεπιού–Αζάζ και την προστασία των πολιτών, ενώ οι αρχές τονίζουν ότι η επιχείρηση διεξάγεται σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο.

Οι συγκρούσεις έχουν επεκταθεί για τρίτη ημέρα, με μαζικές εχθροπραξίες ανάμεσα στις κυβερνητικές δυνάμεις και τους Κούρδους SDF. Τουλάχιστον δέκα άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και δεκάδες ακόμη έχουν τραυματιστεί, με τις δύο πλευρές να ανταλλάσσουν βαριές κατηγορίες για την εκκίνηση της βίας.

Ταυτόχρονα, μεγάλος αριθμός αμάχων, περίπου 10.000 άνθρωποι, έχουν εγκαταλείψει τις συνοικίες Sheikh Maqsoud και Ashrafieh, αναζητώντας ασφαλές καταφύγιο σε άλλες περιοχές. Αυτό έχει προκαλέσει σοβαρή ανθρωπιστική κρίση, με οικογένειες να φεύγουν υπό άσχημες συνθήκες και να μεταφέρονται μέσω των ανοικτών διαδρόμων.

Η κλιμάκωση των εχθροπραξιών έχει παραλύσει σημαντικό μέρος της οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητας στο Χαλέπι. Οι αρχές έχουν κλείσει το αεροδρόμιο της πόλης, έχουν διακόψει τη λειτουργία δρόμων και έχουν σταματήσει επιχειρήσεις σε βιομηχανικές ζώνες. Αυτό επιδεινώνει τη δυσχερή κατάσταση για τους κατοίκους που ήδη υποφέρουν από τις μακροχρόνιες συνέπειες του πολέμου.

Πολιτικό και ιστορικό πλαίσιο

Η επίθεση αυτή έρχεται σε ένα φόντο που έχει ήδη δει πολλαπλές προσπάθειες για ενοποίηση των SDF με τον κεντρικό συριακό στρατό να καταρρέουν. Μια συμφωνία του Μαρτίου 2025 για την ολοκλήρωση των κουρδικών στρατιωτικών δυνάμεων στη συριακή κυβέρνηση δεν προχώρησε ικανοποιητικά, αφήνοντας τις διαφορές και την καχυποψία να διευρυνθούν.

Οι SDF διατηρούν τον έλεγχο σημαντικών περιοχών στη βόρεια Συρία από το 2015 και αντιστέκονται στην πλήρη ένταξή τους στο κεντρικό κράτος λόγω φόβων για αυτονομία και φυλετική εκπροσώπηση.

Οι κουρδικές δυνάμεις δηλώνουν ότι αντιστέκονται με σφοδρότητα στις κυβερνητικές επιχειρήσεις, υποστηρίζοντας ότι η επίθεση θέτει σε κίνδυνο τη ζωή των πολιτών και υπονομεύει την ήδη εύθραυστη σταθερότητα της περιοχής. Η κατάσταση παραμένει ρευστή και επικίνδυνη, με τον κίνδυνο να επεκταθεί η σύγκρουση και σε άλλες ζώνες της βόρειας Συρίας, εντείνοντας την πολυεπίπεδη κρίση στη χώρα.