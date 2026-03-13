Οι διαπραγματεύσεις για την ανανέωση βρίσκονται σε εξέλιξη και ο Ντούσαν Βλάχοβιτς φαίνεται να πλησιάζει στο «ναι». Οι πρόσφατες υπογραφές των Κενάν Γιλντίζ και Λουτσιάνο Σπαλέτι λειτουργούν ως θετικό μήνυμα για τον Σέρβο επιθετικό.

Έπειτα από τέσσερις μήνες αποθεραπείας, ο Βλάχοβιτς επέστρεψε στις προπονήσεις με την ομάδα και αύριο το βράδυ στο Ούντινε αναμένεται να επιστρέψει και στην αγωνιστική δράση, αρχικά από τον πάγκο, ενώ η συνέχεια θα εξαρτηθεί από την κατάστασή του. Η αποχή του δεν ήταν απλή, καθώς προήλθε από σοβαρή ρήξη στον αριστερό προσαγωγό, για την οποία υποβλήθηκε σε επέμβαση στο Λονδίνο στις 4 Δεκεμβρίου.

Η μακρά απουσία του, ωστόσο, είχε και ένα απρόσμενο αποτέλεσμα: έφερε τον Σέρβο φορ πιο κοντά στη Γιουβέντους. Ο Βλάχοβιτς δεν ένιωσε ποτέ ότι η ομάδα τον εγκατέλειψε και πλέον κοιτάζει το άμεσο μέλλον με διαφορετική ματιά, χωρίς το βάρος του συμβολαίου που λήγει τον Ιούνιο. Στη Γιουβέντους πίστεψαν από την αρχή τα όσα μετέφερε ο ίδιος στους ανθρώπους του συλλόγου: ότι δεν έχει πάρει οριστική απόφαση και ότι η παραμονή του στο Τορίνο παραμένει προτεραιότητα.

Οι εξελίξεις κινούνται προς αυτή την κατεύθυνση για περισσότερους από έναν λόγους. Με δεδομένο ότι τραυματίστηκε στα τέλη Νοεμβρίου, το πότε και πώς θα επιστρέψει στο υψηλότερο επίπεδο αποτελεί βασικό ερώτημα, τόσο για τη Γιουβέντους όσο και για τις ομάδες που τον παρακολουθούν ως πιθανή μεταγραφή χωρίς κόστος, πλην του υψηλού συμβολαίου.

Η Μπαρτσελόνα ήταν η πρώτη που εξέτασε την περίπτωσή του, καθώς αναζητά αντικαταστάτη του Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι, όμως από την Καταλονία προκύπτει ότι το ενδιαφέρον έχει μειωθεί. Και η Μπάγερν έχει κάνει πίσω εδώ και καιρό, καθώς οι προτεραιότητές της φαίνεται να είναι διαφορετικές.

Σε αυτό το σημείο συναντώνται τα συμφέροντα της Γιουβέντους και του ίδιου του παίκτη. Οι «μπιανκονέρι» σκοπεύουν να αναδιαμορφώσουν πλήρως την επιθετική τους γραμμή και η διατήρηση του Βλάχοβιτς ως βασικού σημείου αναφοράς μοιάζει λογική επιλογή. Από την πλευρά του, ο επιθετικός από το Βελιγράδι γνωρίζει ότι επιστρέφει μετά από έναν σοβαρό τραυματισμό και το να το κάνει σε ένα περιβάλλον που θεωρεί «οικείο» αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα.

Επιπλέον, με τον Λουτσιάνο Σπαλέτι να παραμένει στον πάγκο τουλάχιστον για μία ακόμη σεζόν, ο Βλάχοβιτς γνωρίζει πως η θέση του βασικού «εννιαριού» θα είναι δική του. Πριν από τον τραυματισμό του, ο Ιταλός τεχνικός τον είχε καθιερώσει βασικό τόσο λόγω των επιδόσεών του όσο και επειδή θεωρείται κομβικός για το αγωνιστικό του πλάνο.

Οι οικονομικές συζητήσεις

Οι πρώτες επαφές έχουν αγγίξει και το οικονομικό σκέλος, χωρίς όμως να έχουν φτάσει ακόμη σε τελική συμφωνία. Η Γιουβέντους είναι διατεθειμένη να προσφέρει περίπου 6 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, ποσό που μπορεί να φτάσει τα 7 εκατομμύρια με τα μπόνους, ώστε ο Σέρβος να βρίσκεται σχεδόν στο ίδιο επίπεδο με τον νεαρό αστέρα Κενάν Γιλντίζ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο τελευταίο έτος του συμβολαίου του, οι απολαβές του Βλάχοβιτς με τα μπόνους είχαν φτάσει έως και τα 12 εκατομμύρια ευρώ, όπως προέβλεπε το συμβόλαιο που υπέγραψε τον χειμώνα του 2022.

Το γεγονός ότι το κλίμα έχει αλλάξει φαίνεται και από την ενεργότερη παρουσία του πατέρα του, Μίλος Βλάχοβιτς. Ο πατέρας του επιθετικού συμμετέχει πλέον όλο και περισσότερο στις ανεπίσημες συζητήσεις για το μέλλον του γιου του.