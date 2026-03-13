Έναν χιουμοριστικό διάλογο που είχε με οδηγό Uber στο Λος Άντζελες μοιράστηκε ο Στέφανος Τσιτσιπάς μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο X (πρώην Twitter), προκαλώντας χαμόγελα στους θαυμαστές του.

Ο Έλληνας τενίστας περιέγραψε μια ιδιαίτερα αστεία συζήτηση, κατά την οποία ο οδηγός προσπάθησε να καταλάβει τι ακριβώς είναι το τένις, μπερδεύοντάς το διαδοχικά με διαφορετικά αθλήματα – ακόμη και με… κρουασάν.

«Το τένις είναι αυτό με τα άλογα;»

Όπως ανέφερε ο Στέφανος Τσιτσιπάς στη δημοσίευσή του, ο οδηγός τον ρώτησε αν το τένις είναι «αυτό με τα άλογα», συγχέοντάς το προφανώς με το πόλο.

Ο Έλληνας πρωταθλητής του απάντησε ότι δεν πρόκειται για το συγκεκριμένο άθλημα, με τον οδηγό να συνεχίζει την προσπάθεια να θυμηθεί το σωστό όνομα.

Τελικά, αντί για κροκέ –το οποίο είχε πιθανότατα στο μυαλό του– ανέφερε τη λέξη «κρουασάν», προκαλώντας ακόμη μεγαλύτερη σύγχυση.

Στην ανάρτησή του ο Τσιτσιπάς έγραψε χαρακτηριστικά:

«Ο οδηγός του Uber στο Λος Άντζελες με ρώτησε αν το τένις είναι “αυτό με τα άλογα”.

Εγώ είπα όχι.

Μου λέει: “Α, σωστά, αυτό είναι το κρουασάν”.

Εννοούσε το κροκέ.

Και οι δυο μας κουνήσαμε το κεφάλι και συνεχίσαμε τη συζήτηση».

Uber driver in LA asked me if tennis was “the one with the horses.”



I said no.



He said, “Oh yeah, that's croissant.”



He meant croquet.



We both nodded and kept it moving. — Stefanos Tsitsipas (@stefanos) March 11, 2026

Ποια αθλήματα μπέρδεψε ο οδηγός

Το άθλημα που πιθανότατα είχε στο μυαλό του ο οδηγός είναι το πόλο, το οποίο παίζεται με άλογα σε μεγάλο γήπεδο. Οι παίκτες χρησιμοποιούν ένα μακρύ ξύλινο ρόπαλο για να χτυπήσουν μια μικρή μπάλα και να τη στείλουν ανάμεσα σε δύο δοκάρια, πετυχαίνοντας γκολ.

Από την άλλη πλευρά, το κροκέ είναι ένα παραδοσιακό παιχνίδι που παίζεται στο έδαφος με ξύλινα ραβδιά και μπάλες, οι οποίες πρέπει να περάσουν μέσα από μεταλλικές αψίδες τοποθετημένες στο γρασίδι.

Όπως είναι φυσικό, το τένις δεν έχει καμία σχέση ούτε με το πόλο ούτε με το κροκέ – κάτι που έκανε τη συζήτηση ακόμη πιο αστεία.