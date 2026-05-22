Ο Άδωνις Γεωργιάδης συναντήθηκε με τη μικρή Κατερίνα που παλεύει με σπάνια αιματολογική ασθένεια.

Ο υπουργός Υγείας σε ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ, δημοσίευσε βίντεο από τη συνάντησή τους, γράφοντας στη λεζάντα ότι το παιδί οδηγήθηκε στο εξωτερικό για δύο μεταμοσχεύσεις, με δότες τον αδερφό και τον πατέρα της. Πλέον, βρίσκεται στην Ελλάδα και ακολουθεί την ενδεδειγμένη θεραπεία σε ελληνικό νοσοκομείο.

Η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη:

«Η Κατερίνα διαγνώστηκε στη γκρίζα ζώνη μεταξύ απλαστικής αναιμίας και μυελοδυσπλαστικού συνδρόμου, μιας εξαιρετικά σπάνιας και σοβαρής αιματολογικής νόσου, με ελάχιστα περιστατικά ανά εκατομμύριο πληθυσμού παγκοσμίως. Υποβλήθηκε σε ειδική θεραπεία hATG, που δεν ανταποκρίθηκε.

Μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο Bambino Gesù στο Βατικανό, υπό την καθοδήγηση του καθηγητή Franco Locatelli. Παρά την αναζήτηση συμβατού δότη στην παγκόσμια δεξαμενή εθελοντών δοτών μυελού των οστών — που αριθμεί δεκάδες εκατομμύρια εγγεγραμμένους δότες — δεν εντοπίστηκε πλήρως συμβατός δότης για την περίπτωσή της.

Υποβλήθηκε σε δύο ιδιαίτερα απαιτητικές απλοταυτόσημες μεταμοσχεύσεις, αρχικά με δότη τον αδελφό της και στη συνέχεια τον πατέρα της, με τη δεύτερη να ολοκληρώνεται επιτυχώς. Έχοντας βγει νικήτρια από τη μάχη ζωής που έδωσε, συνεχίζει σήμερα τις εντατικές θεραπείες αποκατάστασης και τη στενή ιατρική παρακολούθηση στο τμήμα μεταμοσχεύσεων του νοσοκομείου Παίδων Μαριάννα Βαρδινογιάννη, ΕΛΠΙΔΑ.

Αισθάνομαι Ευλογία που αξιώθηκα να γίνω έστω και λίγο χρήσιμος στην μάχη ζωής που η Κατερίνα και η οικογένειά της έδωσαν και κέρδισαν! Συγκινήθηκα πολύ που την είδα σήμερα από κοντά, αυτή η οικογένεια έχει γίνει κάπως σαν οικογένειά μου μετά από την τόση αγωνία που περάσαμε μαζί.

Κατερίνα μου να είσαι πάντα υγιής και να σε χαίρεται η οικογένειά σου».