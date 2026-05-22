Με μια προκλητική ανακοίνωση, η οποία εκλαμβάνεται ως ευθεία παρέμβαση σε υπόθεση της ελληνικής Δικαιοσύνης, το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών καταδικάζει την αποφυλάκιση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου, του καταδικασμένου ως αρχηγού της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη.

Η Άγκυρα, επικαλούμενη τις επιθέσεις της 17Ν κατά Τούρκων διπλωματών στην Αθήνα, κάνει λόγο για «απαράδεκτη ανοχή» προς τον Γιωτόπουλο και καλεί τις ελληνικές αρχές να αποφύγουν βήματα που, κατά την τουρκική πλευρά, θα μπορούσαν να υπονομεύσουν τον αγώνα κατά της τρομοκρατίας.

Τι αναφέρει η ανακοίνωση του τουρκικού ΥΠΕΞ

Στην ανακοίνωσή του, το τουρκικό ΥΠΕΞ αναφέρεται στη δολοφονία του ακόλουθου Τύπου της τουρκικής πρεσβείας στην Αθήνα, Τσετίν Γκιοργκιού, το 1991, στην απόπειρα δολοφονίας κατά του τότε συμβούλου της πρεσβείας Ντενίζ Μπολούκμπασι την ίδια χρονιά, καθώς και στη δολοφονία του συμβούλου της τουρκικής πρεσβείας Χαλούκ Σιπαχίογλου το 1994. Η Άγκυρα υποστηρίζει ότι ο Γιωτόπουλος είχε καταδικαστεί ως ηθικός αυτουργός των συγκεκριμένων δολοφονικών ενεργειών και απόπειρας.

«Καταδικάζουμε με τον πιο έντονο τρόπο την απελευθέρωση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου», αναφέρει η τουρκική ανακοίνωση, χαρακτηρίζοντάς τον «ηγέτη της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη». Η Άγκυρα σημειώνει ότι ο Γιωτόπουλος είχε καταδικαστεί σε 17 φορές ισόβια και 25 χρόνια κάθειρξη.

Το τουρκικό ΥΠΕΞ υποστηρίζει ακόμη ότι η αποφυλάκισή του συνιστά «μεγάλη ασέβεια» στη μνήμη των Τούρκων διπλωματών και στις οικογένειές τους, ενώ καλεί τις ελληνικές αρχές να εκπληρώσουν, όπως αναφέρει, τις υποχρεώσεις τους για την τιμωρία καταδικασμένων τρομοκρατών.