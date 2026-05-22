Με χιουμοριστική διάθεση επέστρεψε στα social media ο Αλέξης Τσίπρας, δημοσιεύοντας νέο βίντεο με αναφορές στο όνομα του υπό ίδρυση πολιτικού φορέα, το οποίο αναμένεται να παρουσιαστεί επίσημα την ερχόμενη Τρίτη 26 Μαΐου, σε εκδήλωση στο Θησείο.

Στο βίντεο, μία νεαρή γυναίκα προτείνει στον πρώην πρωθυπουργό το όνομα «Ορίζοντες» για το νέο κόμμα, με τον Αλέξη Τσίπρα να δείχνει ενθουσιασμένος με την ιδέα και να ζητά από τους συνεργάτες του να προχωρήσουν.

Ωστόσο, η συνέχεια έχει χιουμοριστική τροπή, καθώς μέλη της ομάδας του τον ενημερώνουν ότι αυτό είναι πλέον αδύνατο, αφού έχουν ήδη ετοιμαστεί ιστοσελίδες, banners, λογαριασμοί στα social media και προωθητικό υλικό με… διαφορετική ονομασία.

Κάπως έτσι, το όνομα «Ορίζοντες» φαίνεται να «καίγεται» πριν καν ανακοινωθεί επίσημα, με το βίντεο να λειτουργεί ως ένα έμμεσο teaser για τις εξελίξεις γύρω από το νέο πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα.

Το βίντεο έγινε γρήγορα viral στα social media, με χρήστες να σχολιάζουν τόσο το σατιρικό ύφος όσο και τις συνεχείς αναφορές γύρω από την ονομασία του νέου κόμματος.