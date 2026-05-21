Νέα ανάρτηση έκανε ο πρώην πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας στα social για την επερχόμενη ανακοίνωση του κόμματός του στις 26 Μαΐου, στο Θησείο.

Δημοσιεύοντας μια αθλητική φανέλα με το νούμερο 26 και στα χρώματα των «μπλαουγκράνα», ο κ. Τσίπρας γράφει: «Όλη η ομάδα προετοιμάζεται για τη μεγάλη μέρα».

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, εκατοντάδες εθελοντές συμμετείχαν στην οργάνωση εκδήλωσης στο Θησείο, όπου ο Αλέξης Τσίπρας την επόμενη Τρίτη (26/5) στις 20.00 θα ανακοινώσει τον τίτλο του νέου κόμματος και θα παρουσιάσει την ιδρυτική του διακήρυξη.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, θα είναι πολλές οι εκπλήξεις την επόμενη Τρίτη. Οι διοργανωτές θέλουν η ιδρυτική εκδήλωση να αντανακλά την αντίληψη του νέου φορέα: Από την κοινωνία, με την κοινωνία, για την κοινωνία.

Την ιδρυτική διακήρυξη θα κληθούν να υπογράψουν από το βράδυ της Τρίτης οι πολίτες που θέλουν να γίνουν συμμέτοχοι στο νέο εγχείρημα. «Ανοιχτά, δημόσια, μαζικά», σε σχετική πλατφόρμα που ετοιμάζεται μεθοδικά τις τελευταίες ημέρες ώστε λίγα λεπτά μετά την εκδήλωση της Τρίτης να βρίσκεται στο διαδίκτυο στη διάθεσή των πολιτών που θα θελήσουν να την υπογράψουν.

Ταυτόχρονα ετοιμάζεται ιστότοπος του κόμματος όπου θα φιλοξενηθεί διαδικτυακή πλατφόρμα που έχει δημιουργηθεί από το επιτελείο του Αλέξη Τσίπρα σε συνεργασία με ομάδα ειδικών.