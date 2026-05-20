Οι Αρχές του Νέου Μεξικού έκαναν γνωστό ότι τρεις άνθρωποι κατέληξαν και πάνω από δώδεκα διασώστες χρειάστηκε να μεταφερθούν σε νοσοκομεία, έπειτα από έκθεση σε άγνωστη ουσία, όταν κλήθηκαν σε κατοικία ανατολικά της Αλμπουκέρκης για περιστατικό που συνδεόταν με πιθανή υπερβολική δόση ναρκωτικών.

Η αστυνομία της Πολιτείας αναφέρει ότι τρία από τα τέσσερα άτομα που εντοπίστηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους μέσα στο σπίτι έχουν ήδη χάσει τη ζωή τους, ενώ το τέταρτο άτομο εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε νοσοκομείο της Αλμπουκέρκης.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, οι Αρχές γνωστοποίησαν ότι συνολικά 18 μέλη των σωστικών συνεργείων εκτέθηκαν στην ουσία και εμφάνισαν συμπτώματα όπως ζάλη και ναυτία. Όλοι μεταφέρθηκαν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Νέου Μεξικού, όπου τέθηκαν σε απομόνωση και βρίσκονται υπό ιατρική παρακολούθηση.

Ο αξιωματικός Ουίλσον Σίλβερ της αστυνομίας της Πολιτείας ανέφερε ότι δύο από τους διασώστες νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Στο σημείο, στην περιοχή Μάουντενερ, μια αγροτική ζώνη ανατολικά της Αλμπουκέρκης, έφτασαν ειδικές ομάδες της Πυροσβεστικής για επικίνδυνα υλικά, με στόχο να εντοπίσουν και να αναγνωρίσουν τη φύση της ουσίας.

Όπως δήλωσε ο Σίλβερ, τα μέχρι στιγμής ευρήματα δείχνουν ότι η ουσία πιθανόν να μεταδίδεται μέσω φυσικής επαφής, χωρίς ενδείξεις ότι διασπείρεται στον αέρα.

Οι τοπικές αρχές ξεκαθάρισαν ότι δεν υφίσταται κίνδυνος για τους κατοίκους, ενώ έχει τεθεί σε ισχύ ζώνη αποκλεισμού γύρω από την οικία.

Την ίδια ώρα, ο δήμαρχος του Μάουντενερ, Πήτερ Νιέτο, σημείωσε σε ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα ότι τα μέχρι τώρα στοιχεία παραπέμπουν σε εμπλοκή ναρκωτικών ουσιών.