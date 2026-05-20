Σε μείζον διπλωματικό ζήτημα εξελίσσεται η υπόθεση των ακτιβιστών του «Global Sumud Flotilla», μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο και εικόνων από το λιμάνι του Ασντόντ, όπου μέλη του στολίσκου εμφανίζονται γονατιστά στο έδαφος και με δεμένα τα χέρια.

Η υπόθεση πήρε ακόμη μεγαλύτερες διαστάσεις μετά την παρέμβαση του Ισραηλινού υπουργού Εθνικής Ασφάλειας, Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ, ο οποίος όχι μόνο εμφανίστηκε να χλευάζει τους κρατούμενους ακτιβιστές, αλλά στη συνέχεια αρνήθηκε να πάρει πίσω όσα είπε και έκανε.

Η Αθήνα αντέδρασε με σκληρό διάβημα προς το Ισραήλ, χαρακτηρίζοντας τη συμπεριφορά του Ισραηλινού υπουργού «απαράδεκτη» και «απολύτως καταδικαστέα», ενώ ζήτησε την άμεση απελευθέρωση των Ελλήνων πολιτών που συμμετείχαν στην αποστολή.

Οι εικόνες που προκάλεσαν διεθνή σάλο

Στο επίμαχο βίντεο, δεκάδες ακτιβιστές που συμμετείχαν στον στολίσκο για τη Γάζα εμφανίζονται στο λιμάνι του Ασντόντ γονατιστοί στο έδαφος, με δεμένα τα χέρια. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ένας από τους κρατούμενους ακούγεται να φωνάζει «Ελεύθερη Παλαιστίνη», πριν αστυνομικοί τον σύρουν στο τσιμέντο για να τον απομακρύνουν.

Στη συνέχεια, ο Μπεν Γκβιρ εμφανίζεται να υψώνει ισραηλινή σημαία μπροστά στους κρατούμενους, φωνάζοντας στα εβραϊκά «Καλώς ήρθατε στο Ισραήλ, εμείς είμαστε οι ιδιοκτήτες εδώ», ενώ σε άλλα πλάνα οι συλληφθέντες φαίνονται στο κατάστρωμα πλοίου με τον ισραηλινό εθνικό ύμνο να ακούγεται από τα μεγάφωνα.

Οι εικόνες προκάλεσαν άμεση διεθνή αντίδραση, με την Ιταλία να σηκώνει ιδιαίτερα υψηλούς τόνους. Ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι χαρακτήρισε τις πράξεις του Μπεν Γκβιρ «απολύτως απαράδεκτες» και αντίθετες προς την προστασία της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, ενώ κάλεσε τον πρέσβη του Ισραήλ στο ιταλικό ΥΠΕΞ για εξηγήσεις.

May 20, 2026

Η σκληρή αντίδραση της Αθήνας

Το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών αντέδρασε σε υψηλούς τόνους για τη συμπεριφορά του Ισραηλινού υπουργού Εθνικής Ασφάλειας απέναντι σε Έλληνες πολίτες που συμμετείχαν στο «Global Sumud Flotilla». Με εντολή του υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη, πραγματοποιήθηκε διάβημα διαμαρτυρίας προς την ισραηλινή πλευρά.

Στην ανακοίνωσή του, το ΥΠΕΞ χαρακτήρισε τη συμπεριφορά του Ισραηλινού υπουργού «απαράδεκτη» και «απολύτως καταδικαστέα», ζητώντας πλήρη σεβασμό στο διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και στα ανθρώπινα δικαιώματα.

Η Αθήνα ζητά επίσης την ταχεία διεκπεραίωση όλων των προβλεπόμενων διαδικασιών και την άμεση απελευθέρωση των Ελλήνων πολιτών που συμμετείχαν στην αποστολή του στολίσκου.

Στο Ασντόντ οι Έλληνες πολίτες – Τι ζητά η ελληνική πλευρά

Οι Έλληνες πολίτες που συμμετείχαν στην αποστολή αναμενόταν να μεταφερθούν σταδιακά στο λιμάνι του Ασντόντ, όπου θα ακολουθούσαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες καταγραφής και ταυτοποίησης, σύμφωνα με την ενημέρωση που έλαβε η Αθήνα από τις ισραηλινές αρχές.

Η εκπρόσωπος του ΥΠΕΞ, Λάνα Ζωχιού, ανέφερε ότι η πρέσβης της Ελλάδας στο Τελ Αβίβ θα μετέβαινε στον χώρο όπου βρίσκονταν οι Έλληνες πολίτες, προκειμένου να τους παρασχεθεί η αναγκαία προξενική συνδρομή. Στόχος της ελληνικής πλευράς είναι η όσο το δυνατόν ταχύτερη ολοκλήρωση των διαδικασιών και ο ασφαλής επαναπατρισμός τους.

Το υπουργείο Εξωτερικών τόνισε ότι έχει ήδη προβεί σε διαβήματα προς την ισραηλινή πλευρά, ζητώντας να υπάρξει μέριμνα για την ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών και ταχεία διεκπεραίωση των προβλεπόμενων διαδικασιών.

Μπεν Γκβιρ: Δεν παίρνει πίσω τίποτα

Παρά την κατακραυγή, ο Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ εμφανίστηκε αμετακίνητος. Σε νέα ανάρτησή του, ο Ισραηλινός υπουργός Εθνικής Ασφάλειας επιτέθηκε ακόμη και στον υπουργό Εξωτερικών του Ισραήλ, Γκίντεον Σάαρ, υποστηρίζοντας ότι υπάρχουν στελέχη της κυβέρνησης που «δεν έχουν καταλάβει» πώς πρέπει να αντιμετωπίζονται όσοι ο ίδιος χαρακτηρίζει «υποστηρικτές της τρομοκρατίας».

Ο Μπεν Γκβιρ ανέφερε ότι ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ πρέπει να συνειδητοποιήσει πως «το Ισραήλ δεν είναι παιχνιδάκι», ανεβάζοντας ακόμη περισσότερο τους τόνους της εσωτερικής αντιπαράθεσης.

Η πιο σκληρή φράση του ήρθε στη συνέχεια, όταν υποστήριξε πως όποιος έρχεται στο ισραηλινό έδαφος για να υποστηρίξει την τρομοκρατία και τη Χαμάς «θα δεχτεί τη σφαλιάρα» και ότι το Ισραήλ «δεν θα γυρίσει και το άλλο μάγουλο».

«Δεν είσαι το πρόσωπο του Ισραήλ» – Η σύγκρουση με Σάαρ

Η υπόθεση προκάλεσε και εσωτερική πολιτική θύελλα στο Ισραήλ. Ο υπουργός Εξωτερικών Γκίντεον Σάαρ καταδίκασε ανοιχτά τη συμπεριφορά του Μπεν Γκβιρ, κάνοντας λόγο για «επαίσχυντη συμπεριφορά» που προκάλεσε ζημιά στο κράτος του Ισραήλ.

Ο Σάαρ υποστήριξε ότι ο Μπεν Γκβιρ υπονόμευσε τις προσπάθειες στρατιωτών των IDF, του προσωπικού του υπουργείου Εξωτερικών και άλλων εμπλεκομένων που εργάστηκαν για τη διαχείριση της υπόθεσης. Η φράση του «Δεν είσαι το πρόσωπο του Ισραήλ» αποτύπωσε το βάθος της ενδοκυβερνητικής σύγκρουσης.

Σύμφωνα με το KAN News, αξιωματούχοι των ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων εκτίμησαν ότι ο Μπεν Γκβιρ «εκμεταλλεύτηκε τη θέση του για να τραβήξει την προσοχή», δείχνοντας ότι οι αντιδράσεις δεν περιορίζονται στη διπλωματική σφαίρα, αλλά φτάνουν και σε στρατιωτικούς κύκλους.

Διπλωματική ζημιά για το Ισραήλ

Η υπόθεση έρχεται σε μια εξαιρετικά ευαίσθητη συγκυρία για το Ισραήλ, καθώς η διεθνής πίεση για τη Γάζα παραμένει ισχυρή και κάθε εικόνα κακομεταχείρισης κρατούμενων ακτιβιστών επιβαρύνει περαιτέρω την ήδη δύσκολη θέση της κυβέρνησης Νετανιάχου.

Η στάση του Μπεν Γκβιρ δημιουργεί διπλό πρόβλημα: αφενός εξοργίζει χώρες των οποίων πολίτες συμμετείχαν στον στολίσκο, όπως η Ελλάδα και η Ιταλία, αφετέρου εκθέτει εσωτερικά την ισραηλινή διπλωματία, η οποία προσπαθεί να περιορίσει το κόστος της υπόθεσης.

Η ελληνική αντίδραση, με το διάβημα διαμαρτυρίας και το αίτημα για άμεση απελευθέρωση των πολιτών, δείχνει ότι η Αθήνα δεν αντιμετωπίζει το περιστατικό ως απλή επικοινωνιακή υπερβολή ενός υπουργού, αλλά ως ζήτημα προστασίας πολιτών, δικαιωμάτων και διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου.

Το πολιτικό μήνυμα της υπόθεσης

Η εικόνα δεμένων και γονατιστών ακτιβιστών, η περιφρονητική στάση Μπεν Γκβιρ και η ανάγκη της ισραηλινής κυβέρνησης να αποστασιοποιηθεί από υπουργό της δημιουργούν μια σοβαρή πολιτική αντίφαση.

Από τη μία πλευρά, το Ισραήλ επιχειρεί να εμφανίσει την αναχαίτιση του στολίσκου ως ζήτημα ασφαλείας. Από την άλλη, οι εικόνες και οι δηλώσεις του Μπεν Γκβιρ μετατρέπουν την υπόθεση σε θέμα ανθρώπινης αξιοπρέπειας και διεθνούς εικόνας.

Για την Αθήνα, το διακύβευμα είναι σαφές: οι Έλληνες πολίτες πρέπει να απελευθερωθούν άμεσα, με πλήρη σεβασμό στα δικαιώματά τους. Για το Ισραήλ, το ερώτημα είναι αν η κυβέρνηση Νετανιάχου μπορεί να ελέγξει τις ακρότητες ενός υπουργού που φαίνεται να επιλέγει συνειδητά τη σύγκρουση, ακόμη και όταν αυτή προκαλεί διπλωματικό κόστος.