Η Φενέρμπαχτσε είναι η πρώτη ομάδα, πλην του Ολυμπιακού φυσικά, που έφτασε στην Αθήνα για το Final Four της Euroleague, με τον Νίκολο Μέλι να αναφέρεται και στον παράγοντα τύχη.

Οι Τούρκοι ήρθαν ως πρωταθλητές Ευρώπης και θα προσπαθήσουν να κατακτήσουν για 3η φορά το τρόπαιο, με τους πάντες να περιμένουν πώς και τον ημιτελικό με τους «ερυθρόλευκους» την Παρασκευή (22/5).

Οι ομάδες των Σαρούνας Γιασικεβίτσιους και Γιώργου Μπαρτζώκα, άλλωστε, είναι τα φαβορί για την κούπα, με τους ανθρώπους της Φενέρ να υπολογίζουν ότι θα έχουν περισσότερους από 4.000 οπαδούς στο πλευρό της.

Πέρα από την υποστήριξη του κόσμου, πάντως, θα χρειαστεί και λίγη τύχη, όπως τόνισε στις δηλώσεις του ο Μέλι, μετά την προσγείωση στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος».

«Σε Final Four, πάντα χρειάζεσαι και λίγη τύχη στο πλευρό σου. Πάντα χρειάζεται να έχεις το νου σου στις λεπτομέρειες και να δίνεις τη μέγιστη προσπάθεια. Λίγη τύχη είναι πάντα καλοδεχούμενη.

Για να πάρουμε τον τίτλο πρέπει να προετοιμαστούμε καλά. Να είμαστε συγκεντρωμένοι στους ρόλους μας, να κάνουμε τα μικρά πράγματα καλά, να μπούμε πιο δυνατά από τον αντίπαλό μας και να είμαστε physical», είπε αρχικά ο Ιταλός πάουερ φόργουορντ, ο οποίος στη συνέχεια ρωτήθηκε για το αν μπορεί να… κλειδώσει αμυντικά τους Μιλουτίνοφ, Χολ και Τζόουνς.

«Δεν ξέρω ποια ματς βλέπετε, δεν έχω κλειδώσει κανέναν. Δεν παίζω εγώ εναντίον κάποιου, παίζει η Φενέρ με τον Ολυμπιακό και ελπίζω να νικήσουμε», ήταν η απάντησή του.