Βαρύ ήταν το τίμημα για έναν 30χρονο οδηγό στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος μετέτρεψε την Περιφερειακή Οδό σε πίστα ταχύτητας, αψηφώντας κάθε έννοια ασφάλειας. Το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο της πόλης του επέβαλε ποινή φυλάκισης 12 μηνών με τριετή αναστολή, καθώς και ένα τσουχτερό διοικητικό πρόστιμο ύψους 2.000 ευρώ για επικίνδυνη οδήγηση.



Το περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της περασμένης Δευτέρας στο ύψος του Ευόσμου. Εκεί, κλιμάκιο της Τροχαίας που πραγματοποιούσε στοχευμένους ελέγχους, «τύφλωσε» με το ραντάρ το πολυτελές, υβριδικό σπορ αυτοκίνητο που οδηγούσε ο νεαρός. Η ένδειξη έγραψε το αδιανόητο νούμερο των 209 χιλιομέτρων την ώρα, σε ένα κομμάτι του δρόμου όπου το ανώτατο επιτρεπτό όριο είναι μόλις 80 χλμ/ώρα. Ο οδηγός ακινητοποιήθηκε αμέσως και οδηγήθηκε στο αυτόφωρο, με τη δικαιοσύνη να στέλνει ένα αυστηρό μήνυμα στους λάτρεις της ταχύτητας.



Απολογούμενος στο δικαστήριο ανέφερε πως δεν αντιλήφθηκε ότι «ανέβηκε» στα 209 χλμ/ώρα. «Το αυτοκίνητο είναι αξίας 170.000 ευρώ και πολύ στιβαρό. Επειδή είναι υβριδικό, λειτούργησε ηλεκτρικά και ήταν φορτισμένο. Δεν κατάλαβα την ταχύτητα, πίστευα ότι πήγαινα με 130 έως 150 χλμ/ώρα. Ήμουν μόνος στο δρόμο, δεν είχα πιει και δεν έχω προκαλέσει ποτέ ατύχημα», ανέφερε, αναγνωρίζοντας το λάθος του.



Το Δικαστήριο τον έκρινε ένοχο με αναγνώριση ελαφρυντικού πρότερου σύννομου βίου.

Στο μεταξύ, το ίδιο Δικαστήριο επέβαλε εξαγοράσιμη ποινή φυλάκισης 13 μηνών σε 23χρονο οδηγό, επειδή κινήθηκε- σήμερα τα ξημερώματα – ανάποδα στη οδό Βασ. Όλγας, έχοντας καταναλώσει αλκοόλ, πέραν του επιτρεπόμενου ορίου.



«Μπήκα και βγήκα αμέσως δεξιά, μόλις κατάλαβα ότι ήταν μονόδρομος. Είμαι από πόλη της επαρχίας και δεν γνωρίζω του δρόμους», είπε, προσθέτοντας πως επέστρεφε από τη δουλειά του σε νυχτερινό κατάστημα και είχε καταναλώσει «2 με 3 ποτά». «Ήταν μόλις η δεύτερη μέρα της εργασίας μου», συμπλήρωσε.



Το Δικαστήριο τον έκρινε ένοχο για επικίνδυνη οδήγηση και οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, μετατρέποντας την ποινή προς 10 ευρώ ημερησίως- η εκτέλεσή της οποίας ανεστάλη μέχρι την εκδίκαση της έφεσης. Παράλληλα, του αφαιρέθηκε η άδεια οδήγησης για διάστημα τριών μηνών, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.