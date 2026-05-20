Η Μελισσάνθη και η Μαγδαληνή ψάχνουν να βρουν την Πολυξένη για να της συμπαρασταθούν στο νέο επεισόδιο της σειράς Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι.

Τι θα δούμε στο επεισόδιο την Τετάρτη στη σειρά Το Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι.

57ο Επεισόδιο

Η Ασπασία, στον δρόμο προς το χωριό της μητέρας της με τα παιδιά, έρχεται αντιμέτωπη με μνήμες και αποφάσεις που την βαραίνουν, καθώς συνειδητοποιεί ότι η επιστροφή αυτή δεν είναι απλώς ένα ταξίδι, αλλά μια ουσιαστική ρήξη.

Η Μαγδαληνή πληροφορείται ειδήσεις που τη συνδέουν απρόσμενα με το παρελθόν της οικογένειας και νιώθει την ανάγκη να δράσει άμεσα, αναζητώντας τρόπο να προσεγγίσει την Πολυξένη. Η Πολυξένη βρίσκεται σε κατάσταση σοκ μετά από ένα τραυματικό γεγονός, αδυνατώντας να διαχειριστεί όσα συνέβησαν, την ώρα που το ενδιαφέρον τρίτων αρχίζει να στρέφεται επικίνδυνα πάνω της.

Η Μελισσάνθη προσπαθεί να σταθεί ψύχραιμη μετά από αποκαλύψεις που αφορούν πρόσωπα του στενού της κύκλου, ενώ παράλληλα κάτι στη στάση της Γιασεμής της δημιουργεί μια αδιόρατη ανησυχία. Η Ιουλία, επιστρέφοντας στο σπίτι μετά το νοσοκομείο, προσπαθεί να ξαναβρεί ρυθμούς, όμως η προστατευτική στάση του Φωκά και οι περιορισμοί που της επιβάλλονται δοκιμάζουν τα όριά της.

Δείτε εδώ το trailer: