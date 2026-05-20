Θέση σχετικά με τη μήνυση που κατέθεσε εις βάρος του η Μαρία Καρυστιανού πήρε ο Νίκος Καραχάλιος, μετά τις δηλώσεις του περί «εντολής από τη Μόσχα» για την ίδρυση πολιτικού κόμματος.

Μιλώντας στον ΑΝΤ1, ο Νίκος Καραχάλιος ανέφερε πως παραμένει δημόσια ενεργός και δεν κρύβεται, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Δεν έχω τόσο χαριτωμένη μύτη όπως αυτή που έφτιαξε η κυρία Καρυστιανού. Σίγουρα δεν κρύβομαι. Είμαι στη γειτονιά μου, τη Νέα Μάκρη, έκανα τα post μου. Παραμένω ενεργός πολίτης».

Στη συνέχεια υποστήριξε ότι συνεχίζει να παρεμβαίνει δημόσια μέσω συνεντεύξεων και αναρτήσεων στα social media, τονίζοντας: «Έχω δώσει δύο ραδιοφωνικές συνεντεύξεις, κάνω τα tweets, είμαι ενεργός».

Παράλληλα, σημείωσε ότι — κατά την άποψή του — θα μπορούσε και ο ίδιος να είχε κινηθεί νομικά κατά της Μαρίας Καρυστιανού για παλαιότερες αναφορές στο πρόσωπό του.

«Δεν θέλω να ποινικοποιώ την πολιτική ζωή, αλλά αν συνεχίσει η κυρία Καρυστιανού, οι δικηγόροι μου λένε ότι έπρεπε να της είχα κάνει μήνυση τότε που με αποκάλεσε τρελό», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Σε ερώτηση σχετικά με το αν μπορεί να αποδείξει τον ισχυρισμό του περί «εντολής από τη Μόσχα», απάντησε λακωνικά: «Θα το δούμε στο δικαστήριο».

Η ανάρτηση Καραχάλιου

Νωρίτερα, ο Νίκος Καραχάλιος είχε προχωρήσει και σε ανάρτηση στα social media, απαντώντας στην απορία της Μαρίας Καρυστιανού για το γεγονός ότι δεν είχε εντοπιστεί ακόμη από τις Αρχές στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

«Μαρία μου, κορίτσι μου, ηρέμησε… Πού να εμφανιστώ; Εδώ είμαι! Παντού είμαι!» έγραψε μεταξύ άλλων, ενώ έκανε λόγο για «εμμονή» απέναντί του και άφησε αιχμές για τη στάση της απέναντι στους αστυνομικούς και τον δημοσιογράφο Θανάσης Αυγερινός.

Η ανάρτηση συνοδευόταν από τρία υστερόγραφα, στα οποία ανέφερε μεταξύ άλλων ότι τον «τιμά» η μήνυση που δέχθηκε, συγκρίνοντάς την με αντίστοιχες κινήσεις απέναντι στην Λάουρα Κοβέσι.

Η ανάρτηση Καρυστιανού

Από την πλευρά της, η Μαρία Καρυστιανού είχε εκφράσει δημόσια απορίες για το γεγονός ότι ο Νίκος Καραχάλιος δεν είχε συλληφθεί στο πλαίσιο του αυτοφώρου, παρά — όπως σημείωσε — τη γνωστή κατοικία του και τη συνεχή παρουσία του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Στην ανάρτησή της άφηνε αιχμές περί προστασίας του από το «σύστημα», ενώ κατηγορούσε τον ίδιο για «λάσπη» εις βάρος της και της δικηγόρου της.

Γιατί ο Νίκος Καραχάλιος είναι εξαφανισμένος από την Αστυνομία και δεν εμφανίζεται, όπως θα έκανε κάθε άνθρωπος αν είχε πει την αλήθεια, και όχι ασύστολα ψεύδη με διακρατικές συνέπειες, όπως αυτός;



— Maria Karystianou (@mkaristianou) May 19, 2026

Υπενθυμίζεται ότι η μήνυση σε βάρος του Νίκου Καραχάλιου κατατέθηκε μετά τον ισχυρισμό του ότι η Μαρία Καρυστιανού «δέχθηκε εντολή από τη Μόσχα να προχωρήσει άμεσα στην ίδρυση κόμματος».