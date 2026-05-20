Η διαπίστωση ότι το τιμόνι δεν άκουγε σωστά στις στροφές και η ξαφνική δυσκολία στην οδήγηση ανάγκασαν τους επιβάτες ενός αυτοκινήτου που κινούταν στη Ναύπακτο να ακινητοποιήσουν το όχημα στην άκρη του δρόμου. Όταν άνοιξαν το καπό για να διαπιστώσουν την αιτία της βλάβης, ήρθαν αντιμέτωποι με ένα θέαμα που προκάλεσε άμεσο πανικό.

Ένα μεγάλο ερπετό είχε εισχωρήσει στο εσωτερικό της μηχανής και είχε σφηνώσει στους ιμάντες του κινητήρα, προκαλώντας το μπλοκάρισμα στο σύστημα διεύθυνσης, όπως αναφέρει το agriniosite.

Η κατάσταση έγινε ακόμα πιο δύσκολη όταν οι επιβαίνοντες προσπάθησαν να δουν από κοντά τι συμβαίνει. Όπως περιέγραψαν αργότερα οι ίδιοι, το ζώο αντέδρασε έντονα στην παρουσία τους: «Σηκώθηκε επιθετικά προς το μέρος μας».

Βλέποντας την επιθετική διάθεση του ερπετού, οι επιβάτες απομακρύνθηκαν αμέσως και κάλεσαν την Πυροσβεστική Υπηρεσία για να αναλάβει τον ασφαλή απεγκλωβισμό του.

Η επέμβαση και οι ζημιές στο όχημα

Οι πυροσβέστες που έφτασαν στο σημείο ξεκίνησαν μια προσεκτική επιχείρηση για να απομακρύνουν το φίδι σε αυτοκίνητο, χωρίς να προκληθεί κάποιος τραυματισμός. Μετά από συντονισμένες κινήσεις, το ερπετό απεγκλωβίστηκε με ασφάλεια από τα μηχανικά μέρη και στη συνέχεια απελευθερώθηκε στο φυσικό του περιβάλλον, μακριά από τον οδικό άξονα.

Ωστόσο, η παρουσία του ζώου στους ιμάντες προκάλεσε τεχνικά προβλήματα στη λειτουργία του κινητήρα. Το ΙΧ δεν ήταν σε θέση να συνεχίσει τη διαδρομή του και χρειάστηκε η μεταφορά του με γερανό οδικής βοήθειας σε συνεργείο, ώστε να αποκατασταθεί η ζημιά που άφησε πίσω του το απρόσμενο περιστατικό.