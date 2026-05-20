Άλυτο παραμένει το «μυστήριο» γύρω από την προέλευση της έντονης οσμής αερίου που προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση την Τρίτη στο παραλιακό μέτωπο της Αττικής.

Το φαινόμενο επηρέασε μια τεράστια γεωγραφική ζώνη, ξεκινώντας από τον Πειραιά, το Παλαιό Φάληρο, τον Άλιμο και τη Γλυφάδα, φτάνοντας μέχρι και τη Σαρωνίδα, ενώ έγινε αισθητό και σε αρκετές περιοχές ακόμα και πέριξ του κέντρου της Αθήνας.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία και οι κατά τόπους δήμοι δέχθηκαν εκατοντάδες κλήσεις από ανησύχους πολίτες που έκαναν λόγο για ανυπόφορη μυρωδιά αερίου, θέτοντας σε πλήρη επιφυλακή τον κρατικό μηχανισμό, χωρίς ωστόσο να έχει εντοπιστεί μέχρι στιγμής η εστία της έκλυσης.

Τα «λευκά» πορίσματα

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (ΕΣΚΕΔΙΚ) άρχισε να δέχεται «αρκετές κλήσεις για οσμή υγραερίου σε περιοχές της Αττικής» από τις 11:40 το πρωί της Τρίτης. Άμεσα «αναπτύχθηκαν οχήματα του Πυροσβεστικού Σώματος για τη διενέργεια ελέγχων στα σημεία από όπου προέρχονται οι αναφορές».

Ωστόσο, όλες οι εξειδικευμένες έρευνες απέβησαν άκαρπες. «Σε επικοινωνία με τον ΔΕΣΦΑ, δεν έχει διαπιστωθεί μέχρι στιγμής διαρροή ή άλλη βλάβη στις εγκαταστάσεις της Ρεβυθούσας ή σε άλλο σημείο του δικτύου», ενώ «αντίστοιχα, από την ΕΝΑΟΝ ΕΔΑ Αττικής αναφέρεται ότι δεν έχει εντοπιστεί κάποιο σχετικό πρόβλημα». Παράλληλα, όπως τονίζει το υπουργείο, το Κέντρο Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος προχώρησε σε «εκτενείς ελέγχους για παραπλέοντα πλοία μεταφοράς αερίου», χωρίς όμως να αναφερθεί κάποιο σχετικό περιστατικό. Παρά το γεγονός ότι για το συμβάν ενημερώθηκαν η Γ.Γ. Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ, το Τμήμα Επιθεωρητών Περιβάλλοντος και η αρμόδια Διεύθυνση της Περιφέρειας Αττικής, το Υπουργείο ξεκαθάρισε ότι «με τα έως τώρα δεδομένα οι σταθεροί μετρητές δεν έχουν ένδειξη αυξημένων ρύπων ούτε υπάρχει κάποια άλλη ένδειξη πέραν της δυσάρεστης οσμής».

«Τυφλό» το δίκτυο μπροστά στην οσμή

Η αδυναμία των αρχών να εντοπίσουν ρυπαντικό φορτίο στους σταθερούς σταθμούς αναδεικνύει τεχνικά όρια του υφιστάμενου δικτύου μέτρησης. Οι σταθμοί ατμοσφαιρικής ρύπανσης της Διεύθυνσης Κλιματικής Αλλαγής και Ποιότητας της Ατμόσφαιρας του ΥΠΕΝ, όσον αφορά το παραλιακό μέτωπο και τα νότια προάστια, διαθέτουν υποδομές μέτρησης μόνο στη Νέα Σμύρνη και τον Πειραιά.

Οι συγκεκριμένοι σταθεροί σταθμοί παρακολουθούν κυρίως «κλασικούς» ατμοσφαιρικούς ρύπους, όπως τα αιωρούμενα σωματίδια PM2.5, το διοξείδιο του αζώτου (NO2) ή το όζον (O3), με αποτέλεσμα να μην καταγράψουν χθες καμία αυξημένη τιμή. Για τη μέτρηση αερίων που προκαλούν έντονες οσμές ή σχετίζονται με διαρροές καυσίμων, σύμφωνα με τους ειδικούς, απαιτούνται εντελώς διαφορετικά, εξειδικευμένα όργανα (ανιχνευτές φωτοϊονισμού, συστήματα μέτρησης εκρηκτικών αερίων LEL,φορητά συστήματα Αέριας Χρωματογραφίας – Φασματομετρίας Μάζας GC-MS)

Γερασόπουλος: «Οι οσμές απαιτούν εξειδικευμένες χημικές αναλύσεις»

Μιλώντας στο Orange Press Agency ο Ευάγγελος Γερασόπουλος, Διευθυντής του Ινστιτούτου Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, δίνει τη δική του εξήγηση για την αδυναμία των συμβατικών δικτύων να «πιάσουν» το φαινόμενο.

«Οι οσμές δεν καλύπτονται από τα υφιστάμενα δίκτυα μέτρησης ρύπων προφανώς και θέλει πιο εξειδικευμένες μετρήσεις ή πιο εξειδικευμένες δειγματοληψίες και χημικές αναλύσεις για να μπορέσει να καταλάβει κάποιος καλύτερα την προέλευση της πηγής» επισημαίνει ο κ. Γερασόπουλος. Ο ίδιος συμπληρώνει πως «το δίκτυο χωρικά είναι επαρκές», καθώς «μετράει ρύπους σωματιδιακούς και αέριους, για τους οποίους υπάρχουν όρια θεσμοθετημένα», ενώ «το πόσο πυκνό είναι εξαρτάται από πληθυσμιακούς παράγοντες για κάθε πόλη ξεχωριστά».

Ωστόσο, ο κ. Γερασόπουλος, που ειδικεύεται στη Φυσική του Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος, ξεκαθαρίζει τη διαφοροποίηση στη συγκεκριμένη περίπτωση:

«Οι ρύποι οι οποίοι καλύπτονται από τα υφιστάμενα δίκτυα δεν καλύπτουν την μέτρηση οσμών και άρα αερίων από τα οποία προέρχονται οι οσμές, όπως στη συγκεκριμένη περίπτωση. Θέλει πιο εξειδικευμένο εξοπλισμό που θα μπορεί να μετρήσει επί τόπου ή δειγματοληψίες οι οποίες θα αναλυθούν στη συνέχεια σε κάποιο εργαστήριο και θα μπορέσουν να δώσουν έτσι λίγο περισσότερο φως στην πιθανή πηγή μιας τέτοιας έκλυσης».

Οι μετρήσεις στο Θησείο δεν έδειξαν κάτι, όμως «είναι αρκετά μακριά από τα νότια»

Απαντώντας στο ερώτημα για τα σενάρια που εξέτασαν οι επιστήμονες, ο κ. Γερασόπουλος αναφέρει: «Όσα πέρασαν από το μυαλό όλων, δηλαδή και της πολιτείας και των αρχών που ενεργοποιήθηκαν να δουν αν έχει υπάρξει από την πλευρά τους κάποια διαρροή, αυτά είναι αυτά τα οποία περνάνε και επιστημονικά από το μυαλό του καθενός».

Ένας από τους υφιστάμενους σταθμούς στην Αθήνα, που βρίσκεται στο Θησείο και υπάγεται στο δυναμικό του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, θα μπορούσε να δώσει κάποιες απαντήσεις. Άλλα, όπως προκύπτει, θα έπρεπε να είναι… πιο κοντά:

«Από τις μετρήσεις στο Θησείο που μετράμε για λόγους κινητικής έρευνας το μεθάνιο, που είναι το πιο κοντινό αέριο το οποίο σχετίζεται με το φυσικό αέριο, αλλά θα μπορούσε δυνητικά να συσχετιστεί και με αέρια που σχετίζονται με το υγραέριο, όπως είναι το προπάνιο και το βουτάνιο, εμείς στο κέντρο της Αθήνας δεν είδαμε κάποια αύξηση τη χθεσινή ημέρα. Όμως πρέπει να τονίσουμε ότι είναι αρκετά μακριά από τις περιοχές της Αθήνας οι οποίες διαπίστωσαν αυτό το πρόβλημα» υπογράμμισε ο κ. Γερασόπουλος.

Λαγουβάρδος: «Η μετεωρολογία δείχνει πηγή προέλευσης τον Σαρωνικό»

Αν θεωρήσουμε ότι πράγματι υπήρξε από κάπου έκλυση αερίου τότε αυτή προήλθε από την πλευρά της θάλασσας του Σαρωνικού, σημειώνει από την πλευρά του ο Κώστας Λαγουβάρδος, μετεωρολόγος – Διευθυντής Ερευνών στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, αναφορικά με τη γεωγραφική προέλευση του φαινομένου.

«Από το μεσημέρι της Τρίτης και μέχρι αργά το βράδυ της Τρίτης οι επικρατούντες άνεμοι στις νότιες περιοχές της Αττικής ήταν νότιοι, 3 με 4 μποφόρ. Επομένως, η εκτίμησή μας είναι ότι αν υπήρχε κάποια πηγή από την οποία προερχόταν αυτή η οσμή, θα πρέπει να ήταν σε θαλάσσια περιοχή και με τους ανέμους, τους νότιους ανέμους αυτή μεταφέρθηκε εκεί γύρω στα νότια προάστια, όπου υπήρχε και το μεγαλύτερο πρόβλημα» σημειώνει ο κ. Λαγουβάρδος.

Όσον αφορά τη μετέπειτα εξέλιξη του καιρού και τον καθαρισμό της ατμόσφαιρας, ο ίδιος σημειώνει: «Μετά τη βροχή που είχαμε αργά το βράδυ (της Τρίτης) και στη σημερινή μέρα, οι άνεμοι πλέον είναι βοριάδες αρκετά ενισχυμένοι και επομένως αν συνεχίσει να υπάρχει αυτή η εκπομπή, προφανώς τώρα δεν μπορεί να μεταφερθεί προς το Λεκανοπέδιο. Είναι άγνωστο τι ακριβώς ήταν. Αλλά από τη μετεωρολογική κυκλοφορία που είχαμε και τα στοιχεία και της ημέρας, εκτιμούμε ότι λόγω των νοτιάδων, αν υπήρχε μια μεταφορά, θα πρέπει να ήταν σε κάποια περιοχή στη θάλασσα, σε κοντινό σημείο» λέει κλείνοντας ο Κώστας Λαγουβάρδος.