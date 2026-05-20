Μηνύματα προς όλους

Η απώλεια του πρωταθλήματος έχει ως αποτέλεσμα πολλοί να γράφουν διάφορα στα social media για τον Ολυμπιακό αλλά θα πάρουν και απαντήσεις. Και αυτός που θα τις δώσει τις απαντήσεις είναι ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Τόσο με λόγια όσο και με πράξεις, όπως πάντα. Στην ΠΑΕ έχουν καταλάβει εδώ και καιρό τι… παιχνιδάκι παίζεται και ο Μαρινάκης θα είναι αυτός που θα βάλει τέλος σε όλο αυτό, στέλνοντας τα ξεκάθαρα μηνύματα προς όλες τις κατευθύνσεις. Και όπως λένε στον Πειραιά, καλό θα είναι πίσω από όλα αυτά να μην κρύβονται και άνθρωποι που έχουν σχέση με τον σύλλογο.

Πολύ χλωμό για Ποντένσε

Ο Ντάνιελ Ποντένσε ευχήθηκε μέσω των social media να τα πει ξανά σύντομα με τους οπαδούς του Ολυμπιακού αλλά δεν είναι και τόσο πιθανό αυτό. Ο Πορτογάλος εξτρέμ δεν έκανε καλή σεζόν και τα οικονομικά δεδομένα σε ό,τι αφορά την περίπτωσή του δεν είναι και αμελητέα. Αν ο Ποντένσε ήταν φέτος όπως είχε συνηθίσει τους ανθρώπους των ερυθρόλευκων η παραμονή του, είτε με νέο δανεισμό είτε με αγορά, θα ήταν σίγουρη. Τώρα όμως, έπειτα από όσα… δεν έδειξε τίποτα, θα είναι μεγάλη έκπληξη, πραγματικά μεγάλη έκπληξη αν βρίσκεται στο ρόστερ της ομάδας και τη νέα σεζόν.

Σιγουριά για Πινέδα, Γιόβιτς

Οι οπαδοί της ΑΕΚ έχουν ήδη αρχίσει να ονειρεύονται τις μεταγραφές μετά το πρωτάθλημα και με την προοπτική της συμμετοχής στο Champions League, για τη διοίκηση όμως προέχουν οι ανανεώσεις. Και ειδικά αυτές των Πινέδα και Γιόβιτς, παίκτες για τους οποίους υπάρχει ενδιαφέρον από Μεξικό και Ευρώπη. Θα πρέπει να ανησυχούν οι φίλοι της Ένωσης; Όχι, είναι η απάντηση, καθώς ο Μάριος Ηλιόπουλος δεν διανοείται καν ότι ενδέχεται ένας εκ των δύο να μη βρίσκεται στην ομάδα και του χρόνου. Και από τη στιγμή που είναι τόσο σίγουρος και αποφασισμένος, στη Νέα Φιλαδέλφεια είναι σίγουροι για τις ανανεώσεις των συμβολαίων τους.

Επιστρέφει στο ΟΑΚΑ ο Ομπράντοβιτς

Μια τρέλα επικρατεί καθημερινά με τα σενάρια για το μέλλον του μπασκετικού Παναθηναϊκού μετά την τεράστια αποτυχία στη Euroleague. Και το σενάριο που αρέσει περισσότερο στους οπαδούς του είναι αυτό της επιστροφής του Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Προς το παρόν, ο Σέρβος επιστρέφει όντως στο ΟΑΚΑ αλλά για να παρακολουθήσει το Final Four. Από εκεί και πέρα, σε ό,τι αφορά το να επιστρέψει και στην τεχνική ηγεσία της ομάδας, τα πράγματα δεν είναι εύκολα. Δεν είναι απίθανο, δεν είναι και το πιο πιθανό ενδεχόμενο όμως. Θα πρέπει να πάρει τρομερές εγγυήσεις ο Ζοτς για να κάνει κάτι τέτοιο, θα πρέπει να αλλάξουν πολλά πράγματα στην ΚΑΕ, στον τρόπο που λειτουργεί ο οργανισμός.

Σειρήνες από εξωτερικό

Με τον Άρη να ανακοινώνει την ανανέωση της συνεργασίας με τον Μιχάλη Γρηγορίου, μπήκαν τέλος στις φήμες για τον Νίκο Παπαδόπουλο. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει ενδιαφέρον για τον προπονητή που έκανε τρομερή δουλειά φέτος στον Λεβαδειακό. Και μάλιστα ενδιαφέρον και από το εξωτερικό, όπως λένε άνθρωποι του περιβάλλοντός του. Το θέμα είναι αν θέλει να μπει σε αυτή τη διαδικασία ο Παπαδόπουλος ή αν θα περιμένει για κάτι καλό από Ελλάδα. Ό,τι κι αν συμβεί πάντως, δεν πρόκειται να μείνει χωρίς δουλειά. Στη Λιβαδειά τον θέλουν, στο εξωτερικό τον θέλουν, οπότε επιλογές έχει.