Ο κινεζικός στρατός έχει εκπαιδεύσει μυστικά στην κινεζική επικράτεια εκατοντάδες ρώσους στρατιώτες, ορισμένοι από τους οποίους στάλθηκαν στην Ουκρανία, σύμφωνα με δημοσίευμα της Die Welt, απόρρητα στοιχεία ευρωπαϊκών μυστικών υπηρεσιών.

Οι αποκαλύψεις αυτές δεν έχουν επιβεβαιωθεί από ανεξάρτητες πηγές και έρχονται στο φως την ώρα που πραγματοποιείται στο Πεκίνο η συνάντηση Σι Τζινπίνγκ-Βλαντίμιρ Πούτιν.

Σύμφωνα με την Die Welt, η οποία δεν αποκαλύπτει ποιες είναι οι ευρωπαϊκές μυστικές υπηρεσίες από τις οποίες προέρχονται οι πληροφορίες, εκατοντάδες ρώσοι στρατιώτες συμμετείχαν στο τέλος του 2025 σε έξι διαφορετικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις της Κίνας, σε προγράμματα εκπαίδευσης του Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού.

Η εκπαίδευση αφορούσε «την χρήση μη επανδρωμένων συστημάτων, ηλεκτρονικών αντιμέτρων κατά drones καθώς και προσομοιώσεις σύγχρονης μάχης», σύμφωνα με την γερμανική εφημερίδα.

Οι ρώσοι εκπαιδευόμενοι προέρχονταν από διάφορους βαθμούς και ηλικίες. Ορισμένοι ήταν μέλη της ρωσικής μονάδας ελίτ Rubicon που είναι ειδικευμένη στα drones.

Μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης, δεκάδες από αυτούς έλαβαν μέρος στις αρχές του 2026 σε μάχες στην Ουκρανία, ορισμένοι σε διοικητικά πόστα.

Οι πληροφορίες αυτές «συμπίπτουν με τις εξελίξεις που έχουμε διαπιστώσει τα τελευταία χρόνια», δήλωσε στην εφημερίδα Handelsblatt ο Μαρκ Χένριχμαν, πρόεδρος της Επιτροπής Εποπτείας των Μυστικών Υπηρεσιών στην Μπούντεγκταγκ.

Από την αρχή του πολέμου στην Ουκρανία το 2022, «παρατηρούμε όλο και πιο στενή συνεργασία ανάμεσα στην Μόσχα και το Πεκίνο, τόσο στον στρατιωτικό όσο και στον οικονομικό τομέα», σημειώνει η Die Welt.

Η Μόσχα εκπαίδευσε επίσης μυστικά περί τους 600 κινέζους στρατιώτες τον περασμένο χρόνο, κυρίως στον τομέα των τεθωρακισμένων, του πυροβολικού, της στρατιωτικής μηχανικής και της αντιαεροπορικής άμυνας, σύμφωνα με την Die Welt.

Μόσχα και Πεκίνο ανταλλάσσουν επίσης πληροφορίες για δυτικής κατασκευής όπλα που χρησιμοποιούνται στην Ουκρανία., όπως τα Himars και τα Patriot, που έχουν σταλεί από τις ΗΠΑ, σύμφωνα με την Die Welt.