Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (20/05/2026) στον Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης (ΒΟΑΚ), στο ύψος του Καρτερός, προκαλώντας αναστάτωση και κυκλοφοριακά προβλήματα στην περιοχή.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, ένα αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και ανετράπη στη μέση του δρόμου, με αποτέλεσμα να προκληθεί μεγάλη κινητοποίηση των Αρχών.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε έναν τραυματία προκειμένου να του παρασχεθούν οι απαραίτητες ιατρικές φροντίδες.

Σύμφωνα με πληροφορίες του neakriti, η κατάσταση της υγείας του τραυματία δεν εμπνέει ανησυχία και δεν διατρέχει κίνδυνο για τη ζωή του.

Η ανατροπή του οχήματος προκάλεσε σημαντική κυκλοφοριακή συμφόρηση στον ΒΟΑΚ, με τους οδηγούς να κινούνται για αρκετή ώρα με χαμηλές ταχύτητες στο σημείο του ατυχήματος.

Τα ακριβή αίτια του τροχαίου διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.