Εφιαλτικές στιγμές έζησαν οδηγοί στον ΒΟΑΚ της Κρήτης μετά τις 18:00, όταν Ι.Χ. συγκρούστηκε μετωπικά με τράκτορα στο ύψος της Γεωργιούπολης. Η σφοδρότητα ήταν τέτοια που τα οχήματα κατέληξαν στο πλάι του δρόμου.



Του ανταποκριτή μας στην Κρήτη στο Flashnews

Από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης, ο 34χρονος οδηγός του ΙΧ εγκλωβίστηκε μέσα στο όχημα, με αποτέλεσμα να κληθεί η Πυροσβεστική Υπηρεσία, με σκοπό τον απεγκλωβισμό του.

Στο σημείο κλήθηκε και το ΕΚΑΒ, με το ασθενοφόρο να παραλαμβάνει τον άνδρα, βαριά τραυματισμένο αλλά έχοντας τις αισθήσεις του. Ο οδηγός μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο Ρεθύμνου όπου διαπιστώθηκε ότι φέρει βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του στο Νοσοκομείο Χανίων.



Σύμφωνα με πληροφορίες στο ΙΧ ήταν και μια γυναίκα συνοδηγός η οποία πέραν του σοκ δεν τραυματίστηκε, ενώ το ίδιο ισχύει και για τον οδηγό του τράκτορα.